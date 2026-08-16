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Kasimpasa-vs-Trabzonspor-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP

Diterjemahkan oleh

"Membuat pertandingan lebih indah": Media Turki menganalisis debut Salah bersama Trabzon

Trabzonspor vs Ferencvaros
Trabzonspor
Ferencvaros
Europa League Qualification
Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Super Lig
M. Salah
Turki
Hungaria
Mesir

"...memukau semua orang dalam pertandingan pertamanya"

Liputan media Turki atas debut Mohamed Salah bersama Trabzonspor beragam, antara pujian atas pengaruh langsungnya setelah masuk lapangan dan penegasan bahwa penampilannya belum cukup untuk membawa tim meraih kemenangan atas Kasimpasa.

Salah memulai laga dari bangku cadangan, sebelum pelatih Fatih Tekke memasukkannya pada menit ke-58 menggantikan Mithat Mimaroglu, sehingga kapten timnas Mesir itu mencatatkan debut resmi pertamanya dengan seragam Trabzonspor.

Pertandingan berakhir imbang 1-1, setelah Trabzonspor unggul lebih dulu melalui gol Noah Sofianus sebelum Kasimpasa menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti.

  • Media Turki puji pengaruh Salah

    Surat kabar Sabah menggambarkan penampilan Salah pada pertandingan pertamanya sebagai penampilan yang mencolok, seraya menegaskan bahwa bintang Mesir itu menyita perhatian sejak keikutsertaannya pada babak kedua, meski Trabzon tidak berhasil mempertahankan keunggulan mereka.

    Surat kabar itu menulis dalam ulasannya tentang pertandingan tersebut: "Mohamed Salah menimbulkan kehebohan di Trabzonspor! Ia memukau semua orang pada pertandingan pertamanya. Pada pekan pertama Liga Super Turki, Trabzonspor bermain tandang menghadapi Kasimpasa dan penampilan Salah sungguh mengesankan".

    Mereka menjelaskan: "Mohamed Salah mendapat perhatian besar dari para suporter sebelum pertandingan. Dan sementara skor pertandingan masih imbang, para pendukung Trabzonspor menyerukan dukungan untuk Mohamed Salah".

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    Di sisi lain, surat kabar Star menyebutkan bahwa masuknya Salah mengembalikan gairah pada lini serang Trabzon, tetapi pengaruhnya tidak cukup untuk memenangkan pertandingan bagi timnya.

    Adapun Fanatik, mereka menyebutkan bahwa Salah menunjukkan nilainya dalam lebih dari satu momen; ia menerima bola dari umpan silang Mustafa Eskihellac di tiang jauh, tetapi tembakannya melenceng ke luar gawang, ia juga menciptakan peluang lain dari sisi kanan dengan umpan silang yang tidak mampu dikuasai Paul Onuachu sebagaimana mestinya.

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  • Analisis taktis: Salah membuat pertandingan jadi lebih indah

    Dalam analisisnya terhadap laga tersebut, penulis di surat kabar Hürriyet, Mehmet Ayan, menilai bahwa masuknya Salah membuat pertandingan lebih indah dan menarik untuk disaksikan.

    Ia berkata: "Setelah Kasimpasa menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti, Trabzonspor mengambil langkah 'bersejarah': Mohamed Salah, yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-58, menambah lebih banyak kegembiraan pada pertandingan. Bahkan ketika ia tidak berada dalam posisi mencetak gol atau menguasai bola, ia tetap menjadi ancaman nyata... namun ketika bola berada di antara kedua kakinya, penampilannya sungguh memukau."

    Ia melanjutkan: "Tembakannya dari sudut miring pada menit ke-77 menciptakan peluang berbahaya. Tentu saja, ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan rekan-rekannya, tetapi kontribusinya dalam membuat pertandingan menjadi menghibur tidak bisa diperdebatkan."

    Sementara itu, analisis teknis lain yang diterbitkan Fanatik menyebutkan bahwa Salah membantu Trabzonspor meningkatkan kecepatan dalam serangan terorganisir dan transisi.

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    Mereka menjelaskan: "Peluang yang gagal dimanfaatkan Salah di tiang jauh mirip dengan serangan yang berujung gol. Salah masuk sebagai winger kanan, kemudian bergeser ke tengah sebagai playmaker, sebuah pilihan yang diambil karena adanya kelemahan defensif. Meski demikian, kita bisa mengatakan bahwa dengan masuknya Salah, kecepatan Trabzonspor dalam permainan terbuka dan serangan balik meningkat."

    Mereka melanjutkan: "Meskipun hasil ini pada awalnya dianggap sebagai kekalahan bagi Trabzonspor yang telah diperbarui, hasil ini merupakan indikasi yang sangat menjanjikan untuk masa depan."

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