Dalam analisisnya terhadap laga tersebut, penulis di surat kabar Hürriyet, Mehmet Ayan, menilai bahwa masuknya Salah membuat pertandingan lebih indah dan menarik untuk disaksikan.
Ia berkata: "Setelah Kasimpasa menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti, Trabzonspor mengambil langkah 'bersejarah': Mohamed Salah, yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-58, menambah lebih banyak kegembiraan pada pertandingan. Bahkan ketika ia tidak berada dalam posisi mencetak gol atau menguasai bola, ia tetap menjadi ancaman nyata... namun ketika bola berada di antara kedua kakinya, penampilannya sungguh memukau."
Ia melanjutkan: "Tembakannya dari sudut miring pada menit ke-77 menciptakan peluang berbahaya. Tentu saja, ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan rekan-rekannya, tetapi kontribusinya dalam membuat pertandingan menjadi menghibur tidak bisa diperdebatkan."
Sementara itu, analisis teknis lain yang diterbitkan Fanatik menyebutkan bahwa Salah membantu Trabzonspor meningkatkan kecepatan dalam serangan terorganisir dan transisi.
Mereka menjelaskan: "Peluang yang gagal dimanfaatkan Salah di tiang jauh mirip dengan serangan yang berujung gol. Salah masuk sebagai winger kanan, kemudian bergeser ke tengah sebagai playmaker, sebuah pilihan yang diambil karena adanya kelemahan defensif. Meski demikian, kita bisa mengatakan bahwa dengan masuknya Salah, kecepatan Trabzonspor dalam permainan terbuka dan serangan balik meningkat."
Mereka melanjutkan: "Meskipun hasil ini pada awalnya dianggap sebagai kekalahan bagi Trabzonspor yang telah diperbarui, hasil ini merupakan indikasi yang sangat menjanjikan untuk masa depan."
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