Surat kabar Sabah menggambarkan penampilan Salah pada pertandingan pertamanya sebagai penampilan yang mencolok, seraya menegaskan bahwa bintang Mesir itu menyita perhatian sejak keikutsertaannya pada babak kedua, meski Trabzon tidak berhasil mempertahankan keunggulan mereka.

Surat kabar itu menulis dalam ulasannya tentang pertandingan tersebut: "Mohamed Salah menimbulkan kehebohan di Trabzonspor! Ia memukau semua orang pada pertandingan pertamanya. Pada pekan pertama Liga Super Turki, Trabzonspor bermain tandang menghadapi Kasimpasa dan penampilan Salah sungguh mengesankan".

Mereka menjelaskan: "Mohamed Salah mendapat perhatian besar dari para suporter sebelum pertandingan. Dan sementara skor pertandingan masih imbang, para pendukung Trabzonspor menyerukan dukungan untuk Mohamed Salah".

Di sisi lain, surat kabar Star menyebutkan bahwa masuknya Salah mengembalikan gairah pada lini serang Trabzon, tetapi pengaruhnya tidak cukup untuk memenangkan pertandingan bagi timnya.

Adapun Fanatik, mereka menyebutkan bahwa Salah menunjukkan nilainya dalam lebih dari satu momen; ia menerima bola dari umpan silang Mustafa Eskihellac di tiang jauh, tetapi tembakannya melenceng ke luar gawang, ia juga menciptakan peluang lain dari sisi kanan dengan umpan silang yang tidak mampu dikuasai Paul Onuachu sebagaimana mestinya.

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