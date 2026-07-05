Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Membalas kebaikan Cruyff... Guardiola dicalonkan sebagai pelatih timnas Belanda

World Cup
Netherlands
G. Hiddink
P. Guardiola
R. de Boer
Belanda

Baik Ronald de Boer maupun Guus Hiddink berharap agar Pep Guardiola, pelatih asal Spanyol, menjadi pelatih baru tim nasional Belanda. 

Setelah pemecatan Ronald Koeman menyusul kegagalan di babak 32 besar Piala Dunia, Nigel de Jong, direktur teknis Federasi Sepak Bola Belanda, harus mencari pelatih baru untuk tim nasional.

Banyak nama beredar di media, di antaranya Arne Slot, serta mantan pelatih Bayern Munich, Barcelona, dan Manchester City, Pep Guardiola.

Hiddink mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar De Telegraaf, yang dipublikasikan oleh situs VoetbalPrimeur, “Guardiola bekerja sesuai tradisi Johan Cruyff, dan menurut saya ini ide yang sangat bagus. Saya tidak tahu seberapa realistisnya, tetapi jika saya berada di posisi Nigel de Jong, saya pasti akan berusaha merekrutnya.”

Ia melanjutkan, “Saya melihat Peter Bosz juga merupakan kandidat yang sangat cocok, baik dari segi usia maupun gaya bermain. Saya rasa PSV Eindhoven tidak akan dengan mudah menyetujui kepergiannya, tetapi mungkin ada jalan keluar.”

Dia menambahkan, “Peter Bosz mungkin akan menjadi pelatih tim nasional Belanda, dan Arnie Slot akan mengambil alih kepelatihan PSV Eindhoven.”

  • CUP-FR98-YUG-DE BOER JUBILATESAFP

    Ronald de Boer: Gaji Guardiola bukanlah kendala

    Sementara itu, Ronald de Boer, legenda Ajax, mendukung pencalonan Pep Guardiola.

    De Boer mengatakan, “Dalam film dokumenter *Força Koeman*, dia sendiri mengatakan bahwa Federasi Sepak Bola Belanda dapat menghubunginya kapan saja. Oleh karena itu, Nigel de Jong, sebagai direktur sepak bola, harus mengambil langkah ini.”

    Dia menambahkan, “Mungkin Nigel akan menyadari bahwa saat ini masih terlalu dini bagi Pep, karena dia baru saja meninggalkan Manchester City dan mengatakan ingin mengambil waktu istirahat. Namun, mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk tetap dekat dengan sepak bola, melalui posisi yang tidak menuntut kerja intensif sepanjang tahun.”

    Ia menekankan, “Ini akan menjadi promosi yang luar biasa bagi Belanda, karena Pep Guardiola adalah figur terbaik yang bisa diandalkan untuk tim nasional. Dia adalah salah satu murid Cruyff, dan ingin membalas budi kepada sepak bola Belanda, karena dia menjadi pemain dan pelatih seperti sekarang ini berkat pelatih dan penasihat Johan Cruyff. Dia selalu mengulanginya dalam setiap wawancara yang dilakukannya. Inilah kesempatan yang tepat baginya untuk mewujudkan rasa terima kasihnya menjadi tindakan.”

    Mengenai gaji Guardiola, yang mungkin dianggap sebagai hambatan dalam penyelesaian kesepakatan ini, De Boer mengatakan, “Itu omong kosong. Dia akan menerima jabatan itu hanya dengan penggantian biaya, dan akan memandang melatih tim nasional sebagai jabatan kehormatan. Saya benar-benar berharap Nigel berhasil mewujudkannya.”

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google