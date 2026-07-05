Membalas kebaikan Cruyff... Guardiola dicalonkan sebagai pelatih timnas Belanda

Baik Ronald de Boer maupun Guus Hiddink berharap agar Pep Guardiola, pelatih asal Spanyol, menjadi pelatih baru tim nasional Belanda.

Setelah pemecatan Ronald Koeman menyusul kegagalan di babak 32 besar Piala Dunia, Nigel de Jong, direktur teknis Federasi Sepak Bola Belanda, harus mencari pelatih baru untuk tim nasional.

Banyak nama beredar di media, di antaranya Arne Slot, serta mantan pelatih Bayern Munich, Barcelona, dan Manchester City, Pep Guardiola.

Hiddink mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar De Telegraaf, yang dipublikasikan oleh situs VoetbalPrimeur, “Guardiola bekerja sesuai tradisi Johan Cruyff, dan menurut saya ini ide yang sangat bagus. Saya tidak tahu seberapa realistisnya, tetapi jika saya berada di posisi Nigel de Jong, saya pasti akan berusaha merekrutnya.”

Ia melanjutkan, “Saya melihat Peter Bosz juga merupakan kandidat yang sangat cocok, baik dari segi usia maupun gaya bermain. Saya rasa PSV Eindhoven tidak akan dengan mudah menyetujui kepergiannya, tetapi mungkin ada jalan keluar.”

Dia menambahkan, “Peter Bosz mungkin akan menjadi pelatih tim nasional Belanda, dan Arnie Slot akan mengambil alih kepelatihan PSV Eindhoven.”