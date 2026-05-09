"Memang tidak ada trofi yang didapat, tapi hal itu juga penting": Max Eberl menjelaskan apa yang membuat musim Bayern ini begitu istimewa

"Cara kami bermain sepak bola, kami adalah juara Bundesliga, berhasil mencapai semifinal Liga Champions, dan bermain setara dengan tim terbaik di Eropa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kami kembali lolos ke final Piala, yang ingin kami menangkan," kata Eberl.

Minggu lalu, perjalanan FCB di kompetisi teratas Eropa berakhir saat menghadapi Paris Saint-Germain: Setelah hasil spektakuler 4-5 di leg pertama, gol awal Ousmane Dembele pada pertandingan leg kedua yang berakhir imbang 1-1 di Allianz Arena sudah cukup bagi tim Prancis itu untuk melaju ke final yang akan digelar di Budapest.

Dalam final piala, tim asal Munich ini akan menghadapi VfB Stuttgart di Stadion Olimpiade Berlin dalam dua minggu mendatang. Di sana, Bayern bisa merayakan gelar ganda jika berhasil menang.