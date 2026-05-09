"Menurut saya, sejauh ini kami menjalani musim yang sangat, sangat bagus," kata Eberl kepada Sky menjelang laga tandang Bundesliga melawan VfL Wolfsburg. "Saya tidak perlu membicarakan semua rekor itu sekarang," tambahnya. Di antara pencapaian lainnya, Bayern telah mencetak rekor jumlah gol terbanyak di Bundesliga dalam satu musim. Sebelum bertanding melawan Wolfsburg, mereka telah mencetak 116 gol.
"Memang tidak ada trofi yang didapat, tapi hal itu juga penting": Max Eberl menjelaskan apa yang membuat musim Bayern ini begitu istimewa
"Cara kami bermain sepak bola, kami adalah juara Bundesliga, berhasil mencapai semifinal Liga Champions, dan bermain setara dengan tim terbaik di Eropa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kami kembali lolos ke final Piala, yang ingin kami menangkan," kata Eberl.
Minggu lalu, perjalanan FCB di kompetisi teratas Eropa berakhir saat menghadapi Paris Saint-Germain: Setelah hasil spektakuler 4-5 di leg pertama, gol awal Ousmane Dembele pada pertandingan leg kedua yang berakhir imbang 1-1 di Allianz Arena sudah cukup bagi tim Prancis itu untuk melaju ke final yang akan digelar di Budapest.
Dalam final piala, tim asal Munich ini akan menghadapi VfB Stuttgart di Stadion Olimpiade Berlin dalam dua minggu mendatang. Di sana, Bayern bisa merayakan gelar ganda jika berhasil menang.
Max Eberl: "Orang-orang bersemangat membicarakan betapa menyenangkannya hal itu"
Selain prestasi olahraga yang diraih Bayern musim ini, ada hal lain yang sangat membahagiakan Eberl: "Ini juga merupakan fakta tak terukur: betapa banyak orang yang antusias, betapa menyenangkannya menonton pertandingan Bayern. Mereka mungkin bukan penggemar Bayern, tapi senang menonton kami karena inilah sepak bola yang mereka impikan," katanya pada Sabtu.
"Untuk itu memang tidak ada piala yang diberikan, tapi hal itu juga penting," tambahnya.
Pertandingan Bayern berikutnya:
9 Mei, pukul 18.30 Wolfsburg - FC Bayern 16 Mei, pukul 15.30 FC Bayern - Köln 23 Mei, pukul 20.00 FC Bayern - Stuttgart