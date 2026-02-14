"Memang Gila!" - Massimiliano Allegri Tuntut Pemain AC Milan Tiru Etos Kerja Luka Modric

"Pertandingan malam ini tidaklah mudah karena Pisa adalah tim yang sangat tidak nyaman untuk dihadapi. Mereka tampak seolah hanya bertahan dan tidak melakukan apa-apa, namun tiba-tiba mampu menyerang balik dengan cepat dan menghukum kami saat kami tertidur pada proses terjadinya gol mereka. Jadi, meski kami membawa pulang tiga poin, kami benar-benar harus meningkatkan level permainan setelah performa seperti ini," ujar Allegri kepada DAZN.

Ia kemudian memberikan apresiasi khusus kepada Luka Modric yang dinobatkan sebagai Man of the Match sekaligus menjadi pencetak gol tertua ketiga dalam sejarah Serie A pada usia 40 tahun 157 hari.

"Terlepas dari tekniknya yang luar biasa, dia benar-benar menunjukkan keinginan kuat untuk meraih kemenangan ini hingga akhir. Kita semua harus belajar dari karakter dan kerendahan hatinya yang luar biasa; kami sangat beruntung memilikinya di sini, dan para pemain muda harus memanfaatkan kesempatan bekerja bersamanya," puji Allegri.