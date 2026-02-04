Memanas! Liam Rosenior Balas Kritik Tajam Paul Merson Usai Chelsea Disingkirkan Arsenal dari Piala Liga

"Saya tidak percaya dengan apa yang baru saja saya tonton. Chelsea bukan tim papan bawah; mereka memiliki banyak pemenang Piala Dunia di dalam skuad, namun pendekatan mereka sangat mengecewakan," ujar Paul Merson kepada Sky Sports dengan nada penuh keheranan saat melihat performa The Blues.

Merson bahkan memberikan komentar dingin saat melihat bek Wesley Fofana menangis di akhir laga, dengan menyatakan, "Fofana menangis, dan dia memang seharusnya menangis karena mereka sama sekali tidak mencoba untuk menyerang. Mereka tersingkir dengan cara yang menyedihkan di semifinal; keluarlah dengan gagah berani, jangan seperti itu."

Kritik tersebut semakin tajam ketika Merson menyoroti tempo permainan tim yang dianggap tidak memiliki urgensi sama sekali. "Mereka bermain seolah hanya di gigi dua. Ini adalah semi-final piala, dan Chelsea memiliki pemain yang mampu mengimbangi Arsenal, tetapi mereka sama sekali tidak menunjukkan keberanian untuk melakukannya."

Menanggapi rentetan serangan tersebut, Liam Rosenior membela diri dengan sindiran balik yang tak kalah tajam. "Saya pernah menjadi pundit, dan itu adalah pekerjaan yang sangat mudah karena Anda bisa bicara setelah semua kejadian berlalu. Realitasnya adalah, jika saya menyerang dan kebobolan dua gol cepat, semua orang akan tetap mempertanyakan keputusan saya."