Krisis ini tidak berhenti di dalam batas tribune penonton. Setelah laga melawan Inter berakhir, rasa tidak puas terhadap perlakuan yang diterima Vinicius merambah hingga ke ruang ganti, di mana sejumlah pemain merasa bahwa rekan mereka tengah menghadapi tekanan yang tidak adil.

Menurut laporan tersebut, salah satu pemain berpengaruh di dalam ruang ganti mendekati Mourinho seusai pertandingan, dan menyampaikan kekhawatirannya atas apa yang terjadi pada pemain asal Brasil itu, dengan menilai bahwa apa yang dialaminya tidak sebanding dengan kontribusi yang telah ia berikan untuk klub selama tahun-tahun terakhir.

Pesan yang sampai kepada sang pelatih pun jelas: Vinicius harus dibantu untuk memulihkan kebahagiaan dan kepercayaan dirinya.

Momen ini mencerminkan pentingnya sang pemain di dalam grup, sekaligus mengungkap bahwa persoalan ini tidak lagi hanya berkaitan dengan angka, gol, dan assist, melainkan telah berkaitan dengan kondisi psikologis pemain serta sejauh mana ia merasa mendapatkan dukungan di dalam klub.

Dan Mourinho, berdasarkan data yang ada, sepakat dengan pandangan tersebut. Sang pelatih menilai bahwa Vinicius terlebih dahulu perlu merasa bahwa dirinya masih menjadi pemain inti dalam proyek Real Madrid, dan bahwa posisinya di dalam tim bukanlah bahan perdebatan hanya karena periode penurunan performa.

Rencana yang disusun Mourinho tampak sederhana, tetapi mengandung risiko yang cukup besar: bermain, lalu bermain, kemudian lebih banyak bermain lagi. Pelatih asal Portugal itu meyakini bahwa Vinicius akan kembali ke versi terbaiknya begitu ia mengumpulkan menit bermain dan memulihkan ritme pertandingannya.

Ada alasan logis di balik keyakinan ini. Vinicius, dalam kondisi terbaiknya, adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dari satu momen. Kekuatannya dalam duel satu lawan satu, kecepatannya, kemampuannya menembus ruang, serta caranya memaksa para bek untuk mundur, semuanya menjadi faktor yang membuat keberadaannya di lapangan menjadi ancaman berkelanjutan bagi lawan mana pun.

Karena itu, mencadangkannya akibat penurunan sementara dalam efektivitas menyerang justru bisa menghasilkan efek sebaliknya. Mourinho ingin mengembalikan sang pemain ke zona kepercayaan diri, bukan mendorongnya ke dalam keraguan yang lebih dalam. Dari sinilah muncul pentingnya laga menghadapi Rayo Vallecano.