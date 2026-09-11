Teriakan cemoohan di Stadion Santiago Bernabeu tak lagi sekadar momen sesaat yang bisa dilewati bersama peluit akhir, setelah kasus Vinicius Junior berubah menjadi ujian nyata bagi hubungan bintang Brasil itu dengan para pendukung Real Madrid, serta bagi kemampuan Jose Mourinho dalam melindungi salah satu senjata terpenting dalam proyek barunya.
Pada saat Real Madrid tengah menjalani malam Eropa besar melawan Inter, dan membutuhkan seluruh bintangnya untuk melewati dengan selamat sebuah laga berat, Vinicius justru mendapati dirinya berhadapan dengan lawan lain dari tribun.
Meski pemain Brasil itu tampil dalam salah satu pertandingan paling berkomitmen terhadap tugas-tugas kolektif, dan mencapai sembilan kali merebut bola, sebagian pendukung Bernabeu memilih melontarkan cemoohan terhadapnya, bahkan sebagian suporter mulai menyerangnya sejak menit-menit awal pertandingan.
Namun pesan yang datang dari dalam Real Madrid tampak jelas: Mourinho tidak berpikir untuk mundur, manajemen klub tidak bersedia melepas sang pemain, dan ruang ganti tidak memandang Vinicius sebagai krisis yang harus disingkirkan. Justru sebaliknya, klub tampaknya memutuskan untuk menghadapi badai alih-alih menyerah kepadanya.
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