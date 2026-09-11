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Jose Mourinho - vinicius junior [Kooora Only]AI - Claude

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Memadamkan Kobaran Api di Bernabeu: Vinicius di Antara Amukan Tribun dan Perlindungan Mourinho

FEATURES
Vinicius Junior
J. Mourinho
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
B. Diaz
K. Mbappe
Brasil
Portugal
Spanyol
Maroko
Prancis

Special One mengumumkan tantangan!

Teriakan cemoohan di Stadion Santiago Bernabeu tak lagi sekadar momen sesaat yang bisa dilewati bersama peluit akhir, setelah kasus Vinicius Junior berubah menjadi ujian nyata bagi hubungan bintang Brasil itu dengan para pendukung Real Madrid, serta bagi kemampuan Jose Mourinho dalam melindungi salah satu senjata terpenting dalam proyek barunya.

Pada saat Real Madrid tengah menjalani malam Eropa besar melawan Inter, dan membutuhkan seluruh bintangnya untuk melewati dengan selamat sebuah laga berat, Vinicius justru mendapati dirinya berhadapan dengan lawan lain dari tribun.

Meski pemain Brasil itu tampil dalam salah satu pertandingan paling berkomitmen terhadap tugas-tugas kolektif, dan mencapai sembilan kali merebut bola, sebagian pendukung Bernabeu memilih melontarkan cemoohan terhadapnya, bahkan sebagian suporter mulai menyerangnya sejak menit-menit awal pertandingan.

Namun pesan yang datang dari dalam Real Madrid tampak jelas: Mourinho tidak berpikir untuk mundur, manajemen klub tidak bersedia melepas sang pemain, dan ruang ganti tidak memandang Vinicius sebagai krisis yang harus disingkirkan. Justru sebaliknya, klub tampaknya memutuskan untuk menghadapi badai alih-alih menyerah kepadanya.

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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    Mourinho mengibarkan bendera tantangan

    Di tengah suasana panas seputar Vinicius, sikap Jose Mourinho hadir secara tegas. Pelatih asal Portugal itu tidak memandang bahwa sang pemain telah kehilangan posisinya di dalam tim, melainkan meyakini bahwa apa yang dialaminya saat ini bisa dilewati dengan terus bermain, mendapatkan kepercayaan, serta memulihkan kondisi fisik dan teknis yang menjadikannya salah satu pemain paling berbahaya di dunia.

    Mourinho secara khusus mengapresiasi perubahan yang terjadi pada Vinicius sejak awal musim, sekalipun sisi ofensifnya belum mencapai level yang diharapkan darinya. Pemain asal Brasil itu menjadi lebih disiplin dalam kerja bertahan, memberi kontribusi lebih besar dalam membantu rekan-rekannya, dan menyuguhkan upaya kolektif yang tidak hadir dengan cara yang sama selama dua musim terakhir.

    Dan inilah tepatnya yang membuat Mourinho tetap mempertahankannya. Pelatih asal Portugal itu tidak ingin memperlakukan Vinicius sebagai pemain yang harus dihukum setiap kali level ofensifnya menurun, melainkan memandang bahwa cara terbaik untuk mengembalikannya ke puncak performa adalah dengan memberinya menit bermain dan ruang yang cukup untuk memulihkan kepercayaan diri.

    Karena alasan inilah rencananya jelas: Vinicius akan tampil sebagai starter menghadapi Rayo Vallecano. Mourinho tidak ingin masuk ke dalam permainan hitung-hitungan, dan tidak berkeinginan memberi para pengkritik kemenangan dini dengan menyingkirkan sang pemain dari susunan utama. Baginya, Vinicius masih menjadi salah satu kunci terpenting proyek ini, dan ia akan mendapatkan kesempatan baru di atas lapangan untuk membuktikannya.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Malam yang mengungkap sisi lain Vinicius

    Ironisnya, siulan cemoohan itu justru datang dalam pertandingan di mana Vinicius menampilkan sosok yang benar-benar berbeda dari pemain yang selama ini dikritik karena kontribusi ofensifnya.

    Memang benar bahwa pemain Brasil itu tidak dalam kondisi terbaiknya di depan gawang, dan tidak menampilkan sentuhan-sentuhan ajaib yang biasa disaksikan para pendukung Real Madrid. Namun, ia hadir dengan kuat dalam aspek kolektif dan menunjukkan usaha bertahan yang mencolok.

    Jumlah perebutan bolanya mencapai sembilan kali, sebuah indikasi jelas akan besarnya kerja keras yang ia curahkan untuk membantu tim. Akan tetapi, sebagian pendukung Bernabeu tidak memandang detail-detail ini dengan cara yang sama, dan terus mengarahkan siulan cemoohan kepada sang pemain dalam lebih dari satu kesempatan.

    Menurut yang dilaporkan surat kabar "AS" Spanyol, sejumlah suporter bahkan melangkah lebih jauh, dengan terus menyerang Vinicius sejak awal pertandingan, meski laga tersebut penting dan lawan yang dihadapi kuat.

    Di sinilah muncul masalah yang lebih besar daripada sekadar penurunan performa seorang pemain. Sebab, Vinicius bukanlah pemain biasa di Real Madrid, melainkan salah satu bintang paling menonjol di tim dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, cara sebagian pendukung memperlakukannya telah menjadi bahan kekhawatiran di internal klub.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    "Aku khawatir soal Vini": Ruang ganti mulai bergerak

    Krisis ini tidak berhenti di dalam batas tribune penonton. Setelah laga melawan Inter berakhir, rasa tidak puas terhadap perlakuan yang diterima Vinicius merambah hingga ke ruang ganti, di mana sejumlah pemain merasa bahwa rekan mereka tengah menghadapi tekanan yang tidak adil.

    Menurut laporan tersebut, salah satu pemain berpengaruh di dalam ruang ganti mendekati Mourinho seusai pertandingan, dan menyampaikan kekhawatirannya atas apa yang terjadi pada pemain asal Brasil itu, dengan menilai bahwa apa yang dialaminya tidak sebanding dengan kontribusi yang telah ia berikan untuk klub selama tahun-tahun terakhir.

    Pesan yang sampai kepada sang pelatih pun jelas: Vinicius harus dibantu untuk memulihkan kebahagiaan dan kepercayaan dirinya.

    Momen ini mencerminkan pentingnya sang pemain di dalam grup, sekaligus mengungkap bahwa persoalan ini tidak lagi hanya berkaitan dengan angka, gol, dan assist, melainkan telah berkaitan dengan kondisi psikologis pemain serta sejauh mana ia merasa mendapatkan dukungan di dalam klub.

    Dan Mourinho, berdasarkan data yang ada, sepakat dengan pandangan tersebut. Sang pelatih menilai bahwa Vinicius terlebih dahulu perlu merasa bahwa dirinya masih menjadi pemain inti dalam proyek Real Madrid, dan bahwa posisinya di dalam tim bukanlah bahan perdebatan hanya karena periode penurunan performa.

    Rencana yang disusun Mourinho tampak sederhana, tetapi mengandung risiko yang cukup besar: bermain, lalu bermain, kemudian lebih banyak bermain lagi. Pelatih asal Portugal itu meyakini bahwa Vinicius akan kembali ke versi terbaiknya begitu ia mengumpulkan menit bermain dan memulihkan ritme pertandingannya.

    Ada alasan logis di balik keyakinan ini. Vinicius, dalam kondisi terbaiknya, adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dari satu momen. Kekuatannya dalam duel satu lawan satu, kecepatannya, kemampuannya menembus ruang, serta caranya memaksa para bek untuk mundur, semuanya menjadi faktor yang membuat keberadaannya di lapangan menjadi ancaman berkelanjutan bagi lawan mana pun.

    Karena itu, mencadangkannya akibat penurunan sementara dalam efektivitas menyerang justru bisa menghasilkan efek sebaliknya. Mourinho ingin mengembalikan sang pemain ke zona kepercayaan diri, bukan mendorongnya ke dalam keraguan yang lebih dalam. Dari sinilah muncul pentingnya laga menghadapi Rayo Vallecano.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Dukungan klub tidak berhenti pada Mourinho

    Keputusan Mourinho tidak berhenti pada memainkan Vinicius saja, melainkan berlanjut pada keputusannya untuk terus mengandalkan kemitraan ofensif antara dirinya dan Kylian Mbappe. Duet tersebut akan memimpin lini serang Real Madrid menghadapi Rayo, sebagai pesan yang jelas bahwa sang pelatih tidak melihat adanya masalah dengan kehadiran Vinicius di samping bintang asal Prancis tersebut.

    Di lini tengah, Real Madrid juga mendapatkan kembali sejumlah elemen yang absen dalam laga melawan Inter, terutama Arda Guler dan Bernardo Silva setelah menjalani skorsing, di samping kembalinya Aurelien Tchouameni serta pulihnya kesiapan Thiago Pitarch.

    Pilihan-pilihan ini memberi Mourinho ruang gerak yang lebih besar, namun pada saat yang sama berarti Vinicius tidak akan dituntut untuk memikul beban tim seorang diri. Yang diminta darinya cukup sederhana, yakni mengembalikan pengaruhnya.

    Dan jika sikap Mourinho sudah jelas, maka manajemen Real Madrid mengirimkan pesan yang sama. Klub tidak menganggap perpanjangan kontrak Vinicius hingga tahun 2032 sebagai keputusan yang sekadar lewat atau bentuk penghormatan bagi sang pemain, melainkan menganggapnya sebagai pernyataan tegas atas kepercayaan pada kemampuan dan masa depannya.

    Sang pemain berusia 26 tahun, dan masih memiliki tahun-tahun panjang di depannya pada level tertinggi sepak bola. Selain itu, manajemen Real Madrid tahu betul besarnya nilai yang bisa dihadirkan Vinicius ketika ia berada dalam kondisi terbaiknya.

    Karena itu, klub tidak ingin membiarkan sebuah periode penurunan atau sejumlah siulan cemoohan berubah menjadi krisis yang lebih besar. Pesan yang sampai kepada sang pemain dari puncak piramida klub sudah jelas: kamu adalah bagian mendasar dari masa depan.

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Bernabeu di Depan Ujian Baru

    Kini, bola berpindah ke stadion para pendukung Real Madrid. Duel melawan Rayo Vallecano tidak akan sekadar menjadi pertandingan baru dalam jadwal liga, melainkan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi reaksi tribune terhadap Vinicius.

    Apakah cemoohan akan terus berlanjut? Apakah para suporter akan memberi sang pemain kesempatan untuk mengembalikan performanya? Ataukah gol pertama, atau aksi menggiring bola yang sukses, atau umpan matang akan cukup untuk mengubah suasana hati secara umum?

    Semua pertanyaan ini akan menemukan jawabannya di atas lapangan, dan bagi Mourinho, solusinya tidak rumit: Vinicius harus bermain.

    Sebab pelatih asal Portugal itu tidak ingin menyikapi krisis dengan logika melarikan diri, melainkan dengan logika menghadapinya. Ia menginginkan sang pemain menjawab di dalam lapangan, para suporter melihat apa yang bisa ia berikan ketika kembali percaya diri, serta seluruh tim membantunya melewati fase ini.

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Vinicius di Depan Pertarungan Merebut Kembali Takhta

    Ini mungkin menjadi salah satu periode paling sensitif dalam perjalanan karier Vinicius bersama Real Madrid.

    Pemain yang selama beberapa tahun terakhir berubah dari talenta muda yang banyak menuai kritik menjadi bintang penentu dan berpengaruh ini kini mendapati dirinya harus menjalani pertarungan baru. Namun kali ini bukan hanya melawan para bek, melainkan melawan keraguan, tekanan, dan ekspektasi para pendukung yang telah terbiasa menyaksikannya melakukan hal yang mustahil.

    Kendati demikian, semua unsur mendasar yang dibutuhkan sang pemain untuk bangkit kembali masih ada. "Pelatih memercayainya, klub mendukungnya, ruang ganti berdiri di sisinya, dan para pendukung, meski sebagian dari mereka marah saat ini, tahu betul apa yang bisa disajikan Vinicius ketika ia berada dalam konsentrasi dan kepercayaan diri penuh."

    Karena itulah pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai sekarang. Mourinho memilih jalan yang jelas: tidak mencoret, tidak mundur, dan tidak tunduk pada tekanan. Vinicius akan berada di lapangan, dan di sisinya akan ada sepuluh pemain lainnya.

    Adapun tugasnya adalah membangun kembali sendiri hubungan dengan Bernabeu, mengubah cemoohan menjadi tepuk tangan, keraguan menjadi kepercayaan, dan tekanan menjadi bahan bakar untuk kebangkitan baru.

    Sebab pelatih asal Portugal itu tidak sekadar ingin melindungi Vinicius dari kemarahan, melainkan ingin mengembalikan pemain yang belum lama ini menjadi salah satu pemain paling merepotkan bagi pertahanan lawan di dunia.

    Dan menghadapi Rayo Vallecano, upaya baru itu dimulai. "Vinicius dan 10 pemain lainnya. Inilah pesan jelas Mourinho: sang bintang Brasil masih berada di jantung proyek Real Madrid."

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