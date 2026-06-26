Pemain muda itu ditanyai di zona campuran apakah sudah pasti klub mana yang akan dia bela pada musim depan. Namun, pemain sayap itu mengelak: "Saya tidak tahu. Saya tidak memikirkan masa depan saya setelah Piala Dunia. Saya berusaha memusatkan seluruh energi saya pada Piala Dunia dan menunggu apa yang akan terjadi setelahnya, tapi saya tidak bisa berkomentar apa-apa soal itu."
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Melanggar janji di Piala Dunia! Yan Diomande secara terbuka mengisyaratkan akan hengkang dari RB Leipzig
Pada pertengahan Mei, Diomande masih mengumumkan bahwa ia akan tetap bermain untuk RB Leipzig pada musim mendatang. Dalam sebuah wawancara dengan majalah *kicker*, ia menjawab pertanyaan apakah ia akan tetap di Leipzig pada musim depan dengan singkat dan tegas, “Ya”.
Mengenai minat dari klub-klub lain, pemain asal Pantai Gading itu saat itu mengatakan: “Saat ini saya tidak memikirkannya. Saya berada di Leipzig dan senang bermain di sini.” Diomande tidak dapat menyangkal bahwa kualifikasi ke Liga Champions memainkan peran penting dalam keputusannya. “Pada akhirnya, yang terpenting adalah statistik. Ini adalah tahun yang fantastis bagi saya,” katanya.
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Diomande: "Saya sudah menjadi penggemar PSG sejak kecil"
Pada awal Juni, Diomande sendiri yang memicu spekulasi mengenai kepindahannya ke Paris Saint-Germain. "Masa depanku? Itu urusan timku. Saya berusaha tetap fokus sebisa mungkin," kata pemain sayap lincah itu dalam konferensi pers menjelang pertandingan persahabatan antara Pantai Gading melawan Prancis — dan kemudian membuat semua orang terkejut: "Saya sudah menjadi penggemar PSG sejak kecil. Saya rasa ayah saya juga penggemar PSG. Tapi saya tidak memikirkan masa depan, saya sepenuhnya fokus pada Piala Dunia. Kita lihat saja apa yang akan terjadi setelah itu."
Mengingat kecintaannya itu, ia mengaku “senang” bahwa Paris berhasil memenangkan Liga Champions di final melawan Arsenal.
Apakah Diomande sudah menyetujui tawaran PSG?
Terutama klub-klub raksasa Inggris seperti FC Chelsea dan FC Liverpool, serta Real Madrid, sedang gencar-gencarnya mengincar pemain yang jago menggiring bola ini. Terutama pihak manajemen olahraga di Liverpool yang kabarnya baru-baru ini memberikan tekanan besar dalam upaya merekrut pemain sayap tersebut guna memastikan jasa sang pemain muda.
Namun, jejak terpanas dalam negosiasi transfer yang alot ini kabarnya mengarah ke ibu kota Prancis. Menurut informasi dari footmercato, Diomande telah memberikan persetujuan tegasnya kepada juara Liga Champions saat ini untuk pindah.
Namun, menurut CEO Red Bull, Oliver Mintzlaff, klub asal Saxony tersebut seharusnya tidak menjual pemain asal Pantai Gading tersebut meskipun ada kabar bahwa nilai transfernya jauh melebihi 100 juta euro. “Jika saya menjabat sebagai direktur olahraga, saya juga tidak akan menjual pemain muda ini, yang bahkan belum genap satu musim penuh bersama kami, terlepas dari berapa pun harga yang ditawarkan,” kata Mintzlaff pada akhir April lalu di Sky.
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Diomande bergabung dengan Leipzig dengan biaya transfer hanya 20 juta euro
Leipzig mendatangkan Diomande dari CD Leganes pada musim panas 2025 dengan biaya 20 juta euro. Dengan mencetak 12 gol dan 9 assist dalam 33 pertandingan Bundesliga, Diomande berperan penting dalam kembalinya Leipzig ke Liga Champions.
Setelah klub tersebut untuk pertama kalinya gagal lolos ke kompetisi internasional sama sekali pada tahun sebelumnya, tim asal Sachsen ini mengakhiri musim di posisi ketiga klasemen. Meskipun demikian, Pelatih Ole Werner dipecat dan digantikan oleh Martin Demichelis.