Melanggar janji di Piala Dunia! Yan Diomande secara terbuka mengisyaratkan akan hengkang dari RB Leipzig

Pada pertengahan Mei, Diomande masih mengumumkan bahwa ia akan tetap bermain untuk RB Leipzig pada musim mendatang. Dalam sebuah wawancara dengan majalah *kicker*, ia menjawab pertanyaan apakah ia akan tetap di Leipzig pada musim depan dengan singkat dan tegas, “Ya”.

Mengenai minat dari klub-klub lain, pemain asal Pantai Gading itu saat itu mengatakan: “Saat ini saya tidak memikirkannya. Saya berada di Leipzig dan senang bermain di sini.” Diomande tidak dapat menyangkal bahwa kualifikasi ke Liga Champions memainkan peran penting dalam keputusannya. “Pada akhirnya, yang terpenting adalah statistik. Ini adalah tahun yang fantastis bagi saya,” katanya.