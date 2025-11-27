Melanggar Aturan Demi Cristiano Ronaldo Jelas SALAH: FIFA Mempertaruhkan Kesucian Piala Dunia

Namun, Infantino tidak mau mengambil risiko kegagalan Miami memenangkan Piala MLS, jadi ia bergerak cepat untuk memanfaatkan kesuksesan mereka di Supporters' Shield, menggunakannya sebagai alasan untuk membenarkan pemilihan mereka sebagai 'tuan rumah' Piala Dunia Antarklub (yang merupakan langkah cerdas, karena Miami tersingkir di babak pertama play-off MLS).

Semua orang tahu mengapa Miami sebenarnya diikutsertakan: Lionel Messi. Infantino begitu bersemangat untuk menarik minat terhadap Piala Dunia Antarklub sehingga ia menemukan cara untuk melibatkan GOAT.

Keluhan yang ada saat itu tidak terlalu ramai, terutama karena penjadwalan Piala Dunia Antarklub yang umumnya dianggap sebagai turnamen pramusim. Namun, Piala Dunia adalah sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang istimewa, dan konon merupakan sesuatu yang sakral – itulah sebabnya muncul reaksi keras terhadap FIFA yang mengubah aturan untuk memastikan bahwa superstar dunia lainnya, Cristiano Ronaldo, dapat bermain di semua pertandingan Portugal dan putaran final musim panas mendatang di Amerika Utara.