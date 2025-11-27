FIFA Cristiano Ronaldo ban GFXGOAL
Yosua Arya dan Mark Doyle

Melanggar Aturan Demi Cristiano Ronaldo Jelas SALAH: FIFA Mempertaruhkan Kesucian Piala Dunia

Sekitar setahun yang lalu, Gianni Infantino mengumumkan bahwa Inter Miami akan berpartisipasi dalam Piala Dunia Antarklub 2025. Ia mengatakan bahwa The Herons adalah "peserta yang pantas", karena konon telah membuktikan diri sebagai "klub terbaik" di MLS. Namun, kenyataannya tidak. Miami mungkin finis di puncak klasemen musim reguler, tetapi babak play-off belum dimulai.

Namun, Infantino tidak mau mengambil risiko kegagalan Miami memenangkan Piala MLS, jadi ia bergerak cepat untuk memanfaatkan kesuksesan mereka di Supporters' Shield, menggunakannya sebagai alasan untuk membenarkan pemilihan mereka sebagai 'tuan rumah' Piala Dunia Antarklub (yang merupakan langkah cerdas, karena Miami tersingkir di babak pertama play-off MLS).

Semua orang tahu mengapa Miami sebenarnya diikutsertakan: Lionel Messi. Infantino begitu bersemangat untuk menarik minat terhadap Piala Dunia Antarklub sehingga ia menemukan cara untuk melibatkan GOAT.

Keluhan yang ada saat itu tidak terlalu ramai, terutama karena penjadwalan Piala Dunia Antarklub yang umumnya dianggap sebagai turnamen pramusim. Namun, Piala Dunia adalah sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang istimewa, dan konon merupakan sesuatu yang sakral – itulah sebabnya muncul reaksi keras terhadap FIFA yang mengubah aturan untuk memastikan bahwa superstar dunia lainnya, Cristiano Ronaldo, dapat bermain di semua pertandingan Portugal dan putaran final musim panas mendatang di Amerika Utara.

  Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    "Akan menjadi anak baik"

    Ronaldo berjanji bahwa ia "akan berusaha menjadi anak baik" sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia Portugal melawan Irlandia di Dublin pada 13 November - tetapi, ketika pertandingan baru berjalan satu jam lebih, dan Seleccao tertinggal dua gol tanpa balas dari Troy Parrott, penyerang yang frustrasi itu menyikut punggung Dara O'Shea. Ronaldo awalnya diberi kartu kuning oleh wasit pertandingan, tetapi kemudian menjadi kartu merah setelah intervensi Video Asisten Wasit (VAR).

    Seperti biasa dengan Ronaldo, tidak ada yang salah, dan 'saling tuding siapa yang salah' dimulai bahkan sebelum ia sampai di terowongan di Aviva Stadium. Pemain berusia 40 tahun itu pertama-tama menyindir bahwa O'Shea terlalu membesar-besarkan insiden tersebut dengan gestur mata berkaca-kaca sebelum kemudian secara aneh menyalahkan pelatih Irlandia Heimir Hallgrimsson atas pengusirannya dalam perdebatan sengit di pinggir lapangan.

    "Dia memuji saya karena menekan wasit," ungkap sang pelatih, yang dalam konferensi pers sebelum laga menuduh Ronaldo memengaruhi wasit saat kedua tim bertemu di Lisbon sebulan sebelumnya. "Tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya – kecuali saya yang membuatnya tersinggung. Menurut saya, itu hanya sedikit tindakan konyol darinya. Tindakannya di lapanganlah yang membuatnya mendapat kartu merah."

    Hal itu seharusnya juga membuat Ronaldo absen dalam dua pertandingan di Piala Dunia musim panas mendatang.

  Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    "Sikutan, tapi bukan dari siku..."

    Kartu merah apa pun untuk perilaku kekerasan biasanya otomatis mengakibatkan skorsing tiga pertandingan, yang berarti Ronaldo seharusnya diskors tidak hanya untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir negaranya melawan Armenia, pada 16 November, tetapi juga untuk dua pertandingan pertama mereka di turnamen tersebut. Itu jelas merupakan kasus pelanggaran serius. Hukuman standar seharusnya hanya formalitas.

    Namun, pelatih Portugal Roberto Martinez awalnya mengklaim: "Saya pikir aksinya terlihat lebih buruk daripada yang sebenarnya. Saya rasa itu bukan siku, tetapi dari sudut pandang kamera, itu terlihat seperti siku."

    Kemudian, pelatih asal Spanyol itu mengubah argumennya, dengan menyatakan bahwa Ronaldo pantas mendapatkan "pujian" alih-alih kritik karena sebelumnya tidak pernah diusir keluar lapangan di level internasional. Fakta ini menjadi dasar argumen Portugal yang menentang larangan tiga pertandingan dan, luar biasanya, berhasil.

  Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    Belum pernah terjadi sebelumnya

    Komite Disiplin FIFA mengungkapkan awal pekan inibahwa dua pertandingan terakhir dari larangan tiga pertandingan Ronaldo telah ditangguhkan selama satu tahun - kecuali jika ia "melakukan pelanggaran lain dengan sifat dan tingkat keparahan yang sama selama masa percobaan". Dalam skenario seperti itu, "penangguhan yang ditetapkan dalam keputusan disiplin akan dianggap otomatis dicabut dan dua pertandingan tersisa harus segera dijalani."

    Itu adalah keputusan yang mengejutkan, sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya, tapi sama sekali tidak mengejutkan. Memang, yang benar-benar menyedihkan dari keputusan Ronaldo adalah semua orang sudah menduganya.

    Tidak mungkin FIFA akan mencegah pria dengan pengikut media sosial terbanyak di dunia untuk berperan penuh dalam acara utama mereka. Ia terlalu penting bagi merek tersebut, sebagaimana diilustrasikan oleh kehadiran Ronaldo dalam jamuan makan malam di Gedung Putih pekan lalu bersama Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, Infantino, dan Presiden AS Donald Trump.

    Akibatnya, FIFA tampaknya tidak punya pilihan selain 'mengejek' komite disiplinnya sendiri, karena akan jauh lebih sulit untuk melakukan kesepakatan komersial dan menjual tiket pertandingan tanpa Ronaldo, wajah paling terkenal di dunia, yang menjadi wajah setiap kampanye iklan yang memungkinkan.

  Gianni Infantino Cristiano Ronaldo

    Obsesi dengan superstar

    Tekad FIFA untuk memenuhi kompetisi mereka dengan bintang-bintang menjelaskan mengapa mereka mempermudah negara-negara dengan penonton TV terbanyak untuk lolos ke Piala Dunia dengan memperluas jumlah peserta menjadi 48 tim, sehingga berisiko mengurangi kualitas sekaligus meningkatkan aliran pendapatan. Patut diingat juga kegagalan mereka untuk memasukkan Ronaldo ke Piala Dunia Antarklub dengan membuatnya menandatangani kontrak jangka pendek dengan salah satu klub, sedemikian rupa dilakukan agar dua megabintang sepakbola CR7 dan Messi bisa memeriahkan turnamen.

    Hal yang juga penting adalah bahwa pada hari yang sama ketika Ronaldo diberi penangguhan hukuman, FIFA juga mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya empat negara unggulan teratas di turnamen tersebut - Spanyol, Argentina, Prancis dan Inggris - akan dipisahkan hingga semi-final jika mereka semua memenangkan grup masing-masing - sebuah upaya terang-terangan untuk mencegah negara-negara dengan basis penggemar terbesar tereliminasi lebih awal dari perkiraan (seperti yang dilakukan UEFA dengan Liga Champions bertahun-tahun yang lalu).

    Pertanyaannya adalah: Jika tidak rusak, mengapa memperbaikinya?

  Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    Preseden yang berbahaya

    Ada ruang bagi federasi nasional atau pemain untuk menggugat putusan Ronaldo - atau bahkan hanya mengutipnya sebagai preseden saat mereka mengajukan banding terhadap larangan bermain di masa mendatang. Seseorang yang dikeluarkan di babak play-off Piala Dunia bisa saja langsung mengajukan banding agar hukuman larangan bermainnya dibatalkan dengan alasan perilaku baik sebelumnya.

    Dalam hal ini, mungkin FIFA telah 'mengoyak aturan' mereka sendiri yang bisa berakhir dengan kekacauan besar - dan perlu disebutkan bahwa perlakuan khusus yang diterima Ronaldo telah memicu kemarahan di antara para pendukung di seluruh dunia.

  FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAW

    Hanya fokus pada sepakbola?

    Meskipun banyak kemarahan atas keputusan Ronaldo, hal itu kemungkinan akan segera dilupakan, seiring dimulainya persiapan menuju pertunjukan terhebat di dunia, dimulai dengan pengundian babak penyisihan grup di Washington D.C. pada 5 Desember.

    FIFA pada dasarnya telah mengabaikan aturan mereka sendiri demi kepentingan mereka sendiri - dan satu pemain yang sangat penting. Ronaldo sekarang harus menepati janjinya dan terus menjadi 'anak baik' di masa depan.