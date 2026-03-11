Meksiko, kiper utama mengalami cedera: Ochoa bermimpi mencetak rekor di Piala Dunia

Tidak ada dua tanpa tiga? Selain Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa juga berambisi untuk memecahkan rekor baru dengan enam kali partisipasi di babak final Piala Dunia. Seperti Argentina dan Portugal, pemain Meksiko ini memiliki lima partisipasi, sama seperti rekan senegaranya Rafa Marquez dan Antonio Carbajal, serta pemain Jerman Lothar Matthaus dan Italia Gigi Buffon.

Kiper utama Meksiko, Angel Malagon, mengalami cedera tendon Achilles: cedera yang akan membuatnya absen dari Piala Dunia 2026.

Dengan demikian, Ochoa dapat kembali berharap untuk dipanggil bersaing dengan kiper lain seperti Raul Rangel, Carlos Acevedo, dan Carlos Moreno.