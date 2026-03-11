Goal.com
Meksiko, kiper utama mengalami cedera: Ochoa bermimpi mencetak rekor di Piala Dunia

Kiper mantan Salernitana bisa bergabung dengan Messi dan Cristiano Ronaldo.

Tidak ada dua tanpa tiga? Selain Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa juga berambisi untuk memecahkan rekor baru dengan enam kali partisipasi di babak final Piala Dunia. Seperti Argentina dan Portugal, pemain Meksiko ini memiliki lima partisipasi, sama seperti rekan senegaranya Rafa Marquez dan Antonio Carbajal, serta pemain Jerman Lothar Matthaus dan Italia Gigi Buffon.

Kiper utama Meksiko, Angel Malagon, mengalami cedera tendon Achilles: cedera yang akan membuatnya absen dari Piala Dunia 2026.

Dengan demikian, Ochoa dapat kembali berharap untuk dipanggil bersaing dengan kiper lain seperti Raul Rangel, Carlos Acevedo, dan Carlos Moreno. 

  • Lahir pada tahun 1985, Ochoa akan berusia 41 tahun pada 13 Juli mendatang. Meksiko tergabung dalam Grup A: mereka akan bertanding di kandang melawan Afrika Selatan (11 Juni), Korea Selatan (18 Juni), dan pemenang playoff Eropa antara Denmark-Makedonia Utara atau Republik Ceko-Irlandia (24 Juni).

    Setelah bermain untuk America, Ajaccio, Malaga, Granada, Standard Liegi, Salernitana, dan AVS, Ochoa kini bermain di Siprus bersama AEL Limassol. Dia telah mengumpulkan 152 penampilan di tim nasional senior (di posisi ketiga di bawah Andres Guardado dengan 182 dan Claudio Suarez dengan 177), memenangkan 6 kali Gold Cup dan satu Concacaf Nations League.

