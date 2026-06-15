Marca membuka liputannya dengan judul yang sangat pedas, “Bajonazo Mundial”, yang menyoroti terhenti mendadak ambisi Spanyol sejak pertandingan perdana di turnamen ini.





AS bahkan menyebutnya sebagai “Petardazo”, menggambarkan Spanyol yang “tenggelam dalam debut Piala Dunia melawan Cape Verde” dan menekankan bahwa bahkan masuknya Lamine Yamal pun tak mampu mengubah jalannya pertandingan di Atlanta.





Mundo Deportivo menilai penampilan Furie Rosse dengan kata “Decepcionante”, merangkum performa tim nasional dalam satu kata.





Sport juga menyoroti kesulitan serangan La Roja: “Spanyol frustrasi melawan Cape Verde dan hanya mampu meraih hasil imbang di laga perdana,” demikian judul surat kabar Catalan tersebut.





Seruan kritik yang menggambarkan kekecewaan publik Spanyol setelah hasil imbang 0-0 pada pertandingan perdana, hasil yang langsung mempersulit perjalanan La Roja di babak penyisihan grup Piala Dunia.







