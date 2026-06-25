Mbappé vs Messi... Pertarungan tarian terakhir dan balas dendam yang tertunda

Di setiap Piala Dunia selalu muncul kisah yang mencuri perhatian semua orang, dan di Piala Dunia 2026 tampaknya takdir telah memutuskan untuk membuka kembali salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola modern.

Lionel Messi dan Kylian Mbappé... dua pria yang dipisahkan oleh satu generasi penuh, namun mereka bertemu kembali di panggung terbesar dunia, dalam edisi yang mungkin menjadi yang terakhir bagi legenda Argentina dan yang paling penting hingga saat ini bagi bintang Prancis tersebut.

Empat tahun lalu, Messi merebut Piala Dunia dari tangan Mbappé pada malam bersejarah yang tak terlupakan, sementara pemain Prancis itu hanya puas dengan gelar top skor setelah salah satu pertandingan final terhebat dalam sejarah turnamen tersebut.

Dan hari ini, keduanya kembali ke panggung yang sama, namun kali ini dalam kondisi yang sama sekali berbeda; Messi ingin menikmati tarian terakhir yang mungkin akan semakin mengukuhkan namanya dalam sejarah, sementara Mbappé memasuki turnamen ini dengan satu tujuan di benaknya, yaitu membalas semua orang dan membuktikan bahwa dia adalah pemain nomor satu di dunia sepak bola.