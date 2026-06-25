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Mbappé vs Messi... Pertarungan tarian terakhir dan balas dendam yang tertunda

FEATURES
L. Messi
K. Mbappe
France
Argentina
World Cup
Argentina
Prancis

Gelaran Piala Dunia berada di antara pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis dan pesulap nomor satu Argentina

Di setiap Piala Dunia selalu muncul kisah yang mencuri perhatian semua orang, dan di Piala Dunia 2026 tampaknya takdir telah memutuskan untuk membuka kembali salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola modern.

Lionel Messi dan Kylian Mbappé... dua pria yang dipisahkan oleh satu generasi penuh, namun mereka bertemu kembali di panggung terbesar dunia, dalam edisi yang mungkin menjadi yang terakhir bagi legenda Argentina dan yang paling penting hingga saat ini bagi bintang Prancis tersebut.

Empat tahun lalu, Messi merebut Piala Dunia dari tangan Mbappé pada malam bersejarah yang tak terlupakan, sementara pemain Prancis itu hanya puas dengan gelar top skor setelah salah satu pertandingan final terhebat dalam sejarah turnamen tersebut.

Dan hari ini, keduanya kembali ke panggung yang sama, namun kali ini dalam kondisi yang sama sekali berbeda; Messi ingin menikmati tarian terakhir yang mungkin akan semakin mengukuhkan namanya dalam sejarah, sementara Mbappé memasuki turnamen ini dengan satu tujuan di benaknya, yaitu membalas semua orang dan membuktikan bahwa dia adalah pemain nomor satu di dunia sepak bola.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Piala Dunia 2022... Luka yang Belum Sembuh

    Sulit membicarakan persaingan saat ini antara Messi dan Mbappé tanpa kembali ke malam bersejarah di ibu kota Qatar, Doha, empat tahun lalu, ketika keduanya menampilkan salah satu penampilan individu terhebat dalam sejarah final Piala Dunia.

    Dalam final yang gila itu, seolah-olah dunia sepak bola berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya di hadapan semua orang; Messi sedang mengejar satu-satunya gelar yang selama ini sulit diraihnya sepanjang kariernya, sementara Mbappé berusaha membuktikan bahwa dirinya adalah bintang masa depan yang akan mendominasi sepak bola selama bertahun-tahun.

    Meskipun penyerang Prancis itu mencetak hat-trick bersejarah ke gawang Argentina dan mungkin menampilkan penampilan individu terbaik dalam karier internasionalnya, pada akhirnya ia harus pulang tanpa gelar.

    Final tersebut tidak benar-benar berakhir dengan peluit akhir wasit, melainkan gaungnya terus bergema selama bertahun-tahun; sejak saat itu, perbandingan antara kedua bintang tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah Piala Dunia.

    Oleh karena itu, banyak orang tidak memandang Piala Dunia 2026 sekadar sebagai turnamen baru, melainkan sebagai bab baru dari kisah yang dimulai di Qatar dan belum berakhir hingga kini.

    Bagi Mbappé, ini mungkin kesempatan ideal untuk membalas dendam di dunia olahraga dan merebut kembali apa yang hilang darinya empat tahun lalu, sementara Messi berusaha membuktikan bahwa apa yang terjadi pada 2022 bukanlah sekadar momen luar biasa, melainkan penegasan atas keunggulannya yang bersejarah.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Sepatu Emas... Pertarungan baru pun berkobar

    Terlepas dari persaingan gelar tim, persaingan individu antara Messi dan Mbappé tampaknya akan mendominasi berita utama hingga akhir turnamen.

    Hingga saat ini, Messi memimpin daftar pencetak gol dengan 5 gol, sementara Mbappé berada tepat di belakangnya dengan selisih satu gol (4), sejajar dengan Vinícius Júnior dan Erling Haaland. Namun, bagi mereka yang mengikuti jalannya turnamen ini, angka-angka saat ini mungkin hanyalah awal dari pertarungan yang jauh lebih besar.

    Messi masih menjadi jantung timnas Argentina; hampir setiap serangan berbahaya melewati kakinya. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, ia terus membuat perbedaan dengan cara yang sama seperti yang telah dikenal dunia selama dua dekade terakhir.

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    Sedangkan Mbappé, ia kembali menjalani turnamen luar biasa bersama timnas Prancis. Berkat kecepatannya, ketajamannya di depan gawang, dan kemampuannya menciptakan perbedaan di ruang sempit, ia menjadi senjata paling mematikan bagi “Les Bleus” di hampir setiap pertandingan.

    Dan jika kedua tim terus melaju di babak gugur, peluang pertarungan di antara mereka berlanjut hingga tahap-tahap akhir akan sangat besar; bahkan skenario yang paling mendebarkan adalah terulangnya apa yang terjadi di Qatar, ketika keduanya bersaing hingga detik-detik terakhir untuk gelar top skor, dengan perbedaan bahwa edisi kali ini mungkin akan menghadirkan persaingan yang lebih sengit karena kesetaraan level dan statistik.

    Terlepas dari edisi saat ini, Messi telah menduduki puncak daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia sepanjang sejarah pada edisi ini, dengan 18 gol, dan langsung di belakangnya ada Mbappé dengan selisih dua gol lebih sedikit (16), sejajar dengan pemain Jerman Miroslav Klose.


  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi untuk kesenangan... dan Mbappé untuk balas dendam

    Mungkin perbedaan terbesar antara kedua bintang ini pada edisi kali ini lebih berkaitan dengan kondisi mental daripada hal lainnya.

    Messi memasuki turnamen ini dengan mentalitas yang sama sekali berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Ia telah memenangkan Piala Dunia, meraih Ballon d’Or, dan memecahkan sebagian besar rekor yang bisa diimpikan oleh pemain mana pun. Oleh karena itu, ia tampak bermain tanpa tekanan yang nyata, menikmati setiap momen yang ia jalani dengan seragam Argentina.

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    Ketenangan ini tercermin dengan jelas dalam penampilannya di lapangan. Messi tidak tampak seperti pemain yang berusaha membuktikan sesuatu kepada siapa pun, melainkan seorang bintang yang ingin menikmati bab-bab terakhir perjalanan karier sepak bolanya, dan mungkin menulis akhir yang legendaris yang jarang terulang dalam sejarah olahraga.

    Sebaliknya, Mbappé tampak memasuki setiap pertandingan dengan motivasi yang sama sekali berbeda. Pemain Prancis ini menyadari bahwa dunia menuntut lebih darinya daripada sekadar gol atau statistik individu; semua orang ingin tahu apakah ia mampu memimpin generasinya seperti yang pernah dilakukan Messi dan Cristiano Ronaldo sebelumnya.

    Selain itu, beberapa bulan terakhir diwarnai dengan tekanan dan kritik besar terhadapnya, baik saat membela timnas Prancis maupun setelah kepindahannya ke Real Madrid, yang membuatnya memasuki Piala Dunia dengan keinginan yang jelas untuk membuktikan diri di lapangan.

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