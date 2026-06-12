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Mbappé soal laga melawan Senegal: Kami akan menghadapi juara Afrika

France vs Senegal
France
Senegal
World Cup
Morocco
K. Mbappe
Argentina
Prancis
Senegal
AS
Maroko

Kami tidak terobsesi untuk membalas dendam kepada Argentina

Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, berbicara tentang betapa sulitnya menghadapi Senegal di laga pembuka Les Bleus di Piala Dunia 2026.

Timnas Prancis tergabung di Grup 9, bersama Senegal, Norwegia, dan Irak.

Surat kabar "AS" memuat wawancara Mbappé dengan saluran M6, di mana ia mengatakan, "Kami telah melakukan persiapan yang baik. Kami menyadari bahwa perjalanan ini akan sulit. Kami siap untuk bersaing dan berusaha mencapai final."

Dia menambahkan, "Senegal lawan yang sulit? Mereka adalah juara Afrika. Saya tidak tahu apakah itu Senegal atau Maroko."

Timnas Senegal sebelumnya dinobatkan sebagai juara Piala Afrika 2025, setelah menang 1-0 atas tuan rumah Maroko, namun Konfederasi Afrika (CAF) mengeluarkan keputusan untuk mencabut gelar tersebut dari "Singa Teranga" dan memberikannya kepada "Singa Atlas".

Dia melanjutkan, "Ada sejarah bersama antara Senegal dan Prancis, dan hal ini membuat pertandingan ini semakin menarik."

  • Kylian MbappeGetty

    Obsesi balas dendam dari Argentina

    Kylian Mbappé menegaskan bahwa ia tidak terlalu peduli dengan mencetak gol, melainkan lebih fokus untuk memimpin timnas Prancis meraih gelar Piala Dunia.

    Dia menegaskan bahwa dia akan menerima tidak mencetak gol sama sekali, asalkan timnya dijamin meraih gelar juara, dan dia akan melakukan segala upaya untuk mencapai final pada 19 Juli mendatang.

    Mengenai balas dendam terhadap Argentina, ia berkomentar, "Bahkan jika kami memenangkan Piala Dunia ini, kami tidak akan menjadi juara tiga kali berturut-turut; kami tidak bisa mengubah sejarah. Mereka mengalahkan kami dan pantas mendapatkannya."

    Dia menambahkan, "Namun, di ruang ganti tidak ada obsesi untuk membalas dendam kepada Argentina. Jika kami menghadapi mereka, kami akan bersaing, tetapi hal itu tidak ada dalam pikiran kami."

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