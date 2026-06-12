Mbappé soal laga melawan Senegal: Kami akan menghadapi juara Afrika

Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, berbicara tentang betapa sulitnya menghadapi Senegal di laga pembuka Les Bleus di Piala Dunia 2026.

Timnas Prancis tergabung di Grup 9, bersama Senegal, Norwegia, dan Irak.

Surat kabar "AS" memuat wawancara Mbappé dengan saluran M6, di mana ia mengatakan, "Kami telah melakukan persiapan yang baik. Kami menyadari bahwa perjalanan ini akan sulit. Kami siap untuk bersaing dan berusaha mencapai final."

Dia menambahkan, "Senegal lawan yang sulit? Mereka adalah juara Afrika. Saya tidak tahu apakah itu Senegal atau Maroko."

Timnas Senegal sebelumnya dinobatkan sebagai juara Piala Afrika 2025, setelah menang 1-0 atas tuan rumah Maroko, namun Konfederasi Afrika (CAF) mengeluarkan keputusan untuk mencabut gelar tersebut dari "Singa Teranga" dan memberikannya kepada "Singa Atlas".

Dia melanjutkan, "Ada sejarah bersama antara Senegal dan Prancis, dan hal ini membuat pertandingan ini semakin menarik."