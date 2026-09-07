Mengenai kritik terkait kontribusi defensif, dan ketika ditanya apakah ia dan Vinicius Junior harus melakukan pressing lebih banyak, terutama karena pemain seperti Ousmane Dembele dan Raphinha melakukan pressing lebih daripada mereka berdua, Mbappe menjawab dengan nada satir sebelum memberikan jawaban seriusnya.

Ia berkata: "Kalau saya ingin menjawab dengan bodoh, saya akan bilang bahwa saya mencetak gol lebih banyak daripada dua pemain yang kamu sebutkan, jadi mereka harus mencetak lebih banyak gol agar bisa seperti saya."

Ia menambahkan: "Setiap pemain memiliki karakteristik yang berbeda."

Bintang asal Prancis itu menjelaskan: "Tapi saya cerdas, jadi saya jawab bahwa saya harus berkembang. Namun saya tidak suka perbandingan, karena saya melakukan banyak hal yang tidak dilakukan orang lain."

Mbappe melanjutkan pembicaraannya soal aspek defensif: "Kita semua harus berkembang, dan itu hal yang wajar bagi pemain mana pun. Setiap orang berbeda, dan kita harus melakukan berbagai hal dengan cerdas. Saya tidak suka perbandingan, karena itu diskusi yang tak akan pernah selesai. Kita semua perlu berkembang dalam aspek ini, begitu pula saat menguasai bola. Inilah hakikat kehidupan di dalam tim di level tertinggi."

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"