Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, tampil dalam konferensi pers menjelang pertandingan menghadapi Inter di Liga Champions Eropa, untuk membicarakan persiapan tim jelang laga yang dinantikan tersebut, di samping sejumlah topik yang berkaitan dengan dirinya secara pribadi, terutama peluangnya meraih penghargaan Ballon d'Or, hubungannya dengan rekan setimnya Vinicius Junior, serta bekerja di bawah arahan pelatih asal Portugal Jose Mourinho.
Mbappe menjalani edisi ketiganya di Liga Champions Eropa bersama seragam Real Madrid, dengan keinginan besar untuk membawa tim meraih gelar yang belum berhasil ia menangkan hingga saat ini sepanjang kariernya.