Mbappé, rekor dan semangat: gol-golnya serta pelukan untuk Deschamps

Dengan total 18 gol, Mbappé tertinggal 1 gol dari pemegang rekor Lionel Messi, yang telah mencetak 19 gol dan juga telah mencetak 6 gol di edisi ini.





Selain catatan golnya, yang akan dikenang dari penampilan Mbappé melawan Swedia adalah pelukan yang ia berikan kepada Didier Deschamps setelah mencetak gol pertamanya. Pelukan istimewa bagi sang pelatih, yang kembali ke bangku cadangan hari ini setelah pulang ke Prancis untuk menghadiri pemakaman ibunya.



