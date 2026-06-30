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FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Mbappé, rekor dan semangat: gol-golnya serta pelukan untuk Deschamps

France
World Cup
K. Mbappe

Dua gol lagi bagi penyerang Prancis ini, yang kini telah mencetak 18 gol di Piala Dunia

Kylian Mbappé merasa betah di Piala Dunia. Juara Dunia pada 2018, runner-up pada 2022, dengan mencetak hat-trick di final. Dan di Piala Dunia 2026 ini, dalam empat pertandingan, pemain bernomor punggung 10 Prancis ini telah mencetak 6 gol, sama seperti Lionel Messi: bagi pemain Prancis ini, ia mencetak dua gol saat melawan Senegal, dua gol saat melawan Irak, satu gol saat melawan Norwegia, dan dua gol saat melawan Swedia dalam kemenangan 3-0 yang diraih Les Bleus atas tim Skandinavia tersebut di babak 16 besar.


REKOR

Dengan dua golnya malam ini melawan Swedia di babak 16 besar, pemain kelahiran 1998 ini telah mencetak 18 gol dalam 18 pertandingan yang dilakoninya di Piala Dunia, dan menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak di babak gugur Piala Dunia: 10 gol dalam sembilan pertandingan babak gugur Piala Dunia FIFA — kini rekor tertinggi bagi pemain mana pun di babak ini —, mengungguli Leônidas dan Ronaldo (keduanya masing-masing mencetak 8 gol).


  • PELUKAN UNTUK DESCHAMPS

    Dengan total 18 gol, Mbappé tertinggal 1 gol dari pemegang rekor Lionel Messi, yang telah mencetak 19 gol dan juga telah mencetak 6 gol di edisi ini.


    Selain catatan golnya, yang akan dikenang dari penampilan Mbappé melawan Swedia adalah pelukan yang ia berikan kepada Didier Deschamps setelah mencetak gol pertamanya. Pelukan istimewa bagi sang pelatih, yang kembali ke bangku cadangan hari ini setelah pulang ke Prancis untuk menghadiri pemakaman ibunya.


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