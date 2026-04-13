Mbappé merusak penampilan terbaik Vinícius

Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

FEATURES
LaLiga
K. Mbappe
Vinicius Junior
Real Madrid
Spanyol

Kehadiran Mbappé tidak mendukung gaya permainan Vinícius

Produktivitas gol Kylian Mbappé, bintang Real Madrid, menurun sejak ia mengalami cedera lutut pada awal Desember lalu, cedera yang memengaruhi performanya. 

Namun, cedera ini memberi kesempatan kepada Vinícius Júnior untuk memimpin serangan Real Madrid, serta meningkatkan kepercayaan diri tim yang sebelumnya tampak kehilangan arah.

Tanpa Mbappé, Real Madrid menampilkan pertandingan terbaiknya musim ini, dengan menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions, dan terus mengejar Barcelona di La Liga.

Mbappé telah memaksakan lututnya hingga batas maksimal, sehingga harus membayar harganya dengan absen dalam 7 pertandingan sejak awal 2026, menyerahkan tanggung jawab serangan kepada rekan setimnya, Vinícius.

  • CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinícius bersinar di tengah absennya Mbappé

    Surat kabar "Sport" memuat laporan mengenai penampilan gemilang Vinícius, di tengah absennya rekan setimnya asal Prancis, Kylian Mbappé.

    Surat kabar Spanyol tersebut menegaskan bahwa bintang Brasil itu kembali bersinar di lapangan dan merasa penting seperti sebelum kedatangan Mbappé.

    Pelatih Alvaro Arbeloa sangat mendukung Vinicius, hingga pemain Brasil itu menjadi pencetak gol terbanyak Real Madrid sejak awal 2026, dengan mencetak 12 gol, hanya selisih dua gol dari Mbappé, meskipun ia bermain 770 menit lebih banyak. 

    Namun, di luar gol-gol yang menjadi indikator pemulihan performa Vinícius, apa yang dicapai Real Madrid adalah menutup celah antar lini dan menampilkan permainan sepak bola yang belum terlihat sejak musim lalu. 

    Para penggemar pun merasakan antusiasme dan menikmati penampilan tim mereka, dan semua itu terjadi tanpa kehadiran Mbappé dan Bellingham, dua bintang utama tim.

    • Iklan
  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Mbappé mengacaukan keseimbangan Real Madrid

    Namun antusiasme ini lebih mirip ilusi belaka, karena kembalinya Mbappé tidak menguntungkan bagi tim maupun bagi Vinícius, sementara masih belum jelas apakah kehadiran Bellingham memberikan dampak positif, mengingat penampilan gemilang Arda Güler di posisinya. 

    Lingkaran Real Madrid mulai mempertanyakan apakah peran Kylian Mbappé bermanfaat bagi tim atau tidak.

    Sport menjelaskan, "Pertanyaan besarnya adalah apakah Mbappé merusak keseimbangan Real Madrid karena kecenderungan individualnya yang hanya berfokus pada mencetak gol, dengan mengabaikan tugas-tugas kolektif."

    Mbappé mengakui bahwa ia lebih sedikit melakukan pertahanan dibandingkan pemain lain, yang membuat sistem dan rencana yang disusun Arbeloa terpengaruh secara negatif.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vinícius belum sepenuhnya cocok dengan Mbappé

    Pada akhirnya, fakta menunjukkan bahwa kehadiran Mbappé tidak mendukung gaya permainan Vinícius, yang mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya selaras dengan rekan setimnya asal Prancis itu, meskipun hubungan di antara mereka sangat baik. 

    Mbappé sering masuk ke area Vinícius di lapangan, tidak membaca pergerakannya dalam serangan balik dengan sempurna, dan tidak membuka ruang baginya dengan menarik bek lawan, justru sebaliknya.

    Vinícius juga kesulitan bergerak tanpa bola untuk menerimanya dalam posisi yang nyaman. Namun, Vinícius telah memberikan 5 umpan kunci kepadanya, sementara pemain Prancis itu tidak memberikan apa pun.

