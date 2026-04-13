Mbappé merusak penampilan terbaik Vinícius

Produktivitas gol Kylian Mbappé, bintang Real Madrid, menurun sejak ia mengalami cedera lutut pada awal Desember lalu, cedera yang memengaruhi performanya.

Namun, cedera ini memberi kesempatan kepada Vinícius Júnior untuk memimpin serangan Real Madrid, serta meningkatkan kepercayaan diri tim yang sebelumnya tampak kehilangan arah.

Tanpa Mbappé, Real Madrid menampilkan pertandingan terbaiknya musim ini, dengan menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions, dan terus mengejar Barcelona di La Liga.

Mbappé telah memaksakan lututnya hingga batas maksimal, sehingga harus membayar harganya dengan absen dalam 7 pertandingan sejak awal 2026, menyerahkan tanggung jawab serangan kepada rekan setimnya, Vinícius.