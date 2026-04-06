Mbappé mengubah dinamika Real Madrid.. Arbeloa: Kami punya "masalah" dengan Bellingham

Stadion Santiago Bernabéu bersiap menyambut salah satu pertandingan paling seru di dunia sepak bola, saat Real Madrid menjamu Bayern München, besok Selasa, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Pertandingan bersejarah ini, yang merupakan pertemuan ke-29 antara kedua klub di kompetisi Eropa, mempertemukan dua tim dengan gelar juara Eropa terbanyak: Los Blancos dengan 15 gelar, dan raksasa Bavaria dengan 6 gelar, dalam laga yang dianggap sebagai El Clásico Eropa sejati.

Dalam konferensi pers prapertandingan, pelatih Real Madrid, Álvaro Arbeloa, tampil untuk membela timnya setelah kekalahan 1-2 di La Liga melawan Mallorca.

  • Keunggulan Bayern Munich menurut Arbeloa

    Arbeloa berkata: "Yang paling menarik bagi saya dari Bayern Munich adalah bahwa mereka adalah tim yang dilatih dengan sangat baik, dengan identitas dan gaya bermain yang sangat jelas, mereka memiliki ketangguhan pertahanan yang tinggi sehingga semua pemainnya berkomitmen untuk kembali ke pertahanan secara terorganisir dan disiplin, lalu dengan cepat beralih ke serangan dengan memanfaatkan kedua sayap berkat pemain-pemain yang memiliki bakat luar biasa." 

    Dia menambahkan: "Ini adalah tim yang lengkap dengan banyak opsi serangan, dan semua pemain menunjukkan komitmen pertahanan yang menonjol. Saya rasa pelatih Kompany layak mendapatkan semua apresiasi atas kerja luar biasa yang dilakukannya bersama tim."

    Dia melanjutkan: "Kami sangat menyadari tekanan besar yang akan mereka berikan kepada kami di lapangan, mereka memiliki keseimbangan yang luar biasa yang membuat menghadapi mereka menjadi tantangan besar bagi tim mana pun."

    Dia menambahkan: "Kami di Real Madrid tahu betapa pentingnya pertandingan-pertandingan ini, dan kami akan benar-benar siap menghadapi kekuatan Jerman ini."

  • Ujian sesungguhnya bagi Real Madrid

    Pelatih Real Madrid ditanya mengenai pandangannya bahwa babak kualifikasi ini merupakan ujian sesungguhnya bagi proyek Real Madrid yang sedang ia jalankan, dan ia menjawab, "Kami sama sekali tidak memikirkan kemungkinan kalah dalam pertandingan ini." 

    Ia menambahkan: "Saya memahami bahwa analisis memerlukan pertimbangan semua skenario yang mungkin, namun di Real Madrid kami hanya memiliki satu skenario: mengalahkan Bayern Munich. Itulah satu-satunya tujuan kami, dan itulah yang kami yakini serta perjuangkan."

    Mbappé dan Ketidakseimbangan Merengue

    Arbeloa menegaskan: "Saya merasa beruntung memiliki pemain sekelas Kylian Mbappé di tim ini. Saya selalu membayangkan diri saya sebagai para bek yang akan menghadapi Real Madrid, dan saya sangat menyadari betapa sulitnya tugas mereka saat berhadapan dengan pemain sekelas dan seberbahaya dia."

    Dia menambahkan: "Untuk menang dalam sepak bola, kita harus menguasai berbagai aspek di semua fase pertandingan. Dan untuk menjadi tim hebat, kita membutuhkan kekompakan yang tinggi dan mentalitas tim yang kuat. Inilah yang selalu saya tekankan kepada para pemain." 

    Dia melanjutkan: "Kami memiliki pemain-pemain terbaik di dunia, dan kami juga harus menjadi tim terbaik di dunia. Kami harus memanfaatkan semua bakat kami untuk kepentingan tim."

    Terkait hal ini, Arbeloa ditanya seberapa jauh Mbappé memahami esensi Real Madrid, dan ia menjawab: "Kylian sangat memahami apa yang diwakili oleh Real Madrid. Ia selalu bermimpi bermain di sini, dan apa yang dilakukannya untuk mencapai klub ini sama sekali tidak mudah."

  • Real Madrid masih merasakan dampak kekalahan tersebut

    Mengenai suasana yang terasa di ruang ganti Real Madrid setelah kekalahan yang dialami tim dari Mallorca, Arbeloa menjelaskan: "Sama seperti ruang ganti lainnya, tapi rasa sakitnya jauh lebih dalam di sini, karena jika ada satu klub yang sama sekali tidak mentolerir kekalahan, itu adalah Real Madrid."

    Dia menambahkan: "Para pemain sangat menyadari sifat pertandingan yang menanti mereka, saya tidak perlu memperingatkan atau mengingatkan mereka tentang apa pun. Ini adalah pertandingan perempat final Liga Champions melawan tim dengan sejarah yang kaya, dan di hadapan para penggemar di Bernabéu yang akan berada dalam antusiasme tertinggi. Saya yakin kita semua menyadari hal ini dengan baik."

    Perubahan susunan pemain karena Mbappé dan Bellingham

    Arbeloa menjelaskan betapa pentingnya bagi Real Madrid untuk menyesuaikan diri kembali setelah kembalinya Mbappé dan Bellingham, dengan mengatakan: "Jelas bahwa Mbappé memiliki keterampilan dan karakteristik yang berbeda dari Ibrahim Díaz, dan karena itulah kami perlu bermain dengan gaya yang sesuai dengan kemampuannya." 

    Dia menambahkan: "Saya sangat senang memiliki pemain sekelas ini di tim. Mbappé datang ke Real Madrid khusus untuk berpartisipasi dalam pertandingan-pertandingan besar seperti ini, dan kami beruntung bisa mengandalkan semua pemain, tanpa harus kehilangan sepuluh atau sebelas pemain."

    Mengenai perubahan performa dengan bergabungnya Bellingham, ia menyoroti: "Perbedaannya adalah kami menjadi tim yang lebih baik, dan saya sepenuhnya yakin akan hal itu. Jude memiliki karakteristik yang berbeda dari beberapa rekan setimnya, dan karena itu kami harus menyesuaikan diri dengan kehadirannya di lapangan." 

    Dia melanjutkan: "Inti dari sepak bola adalah membangun hubungan yang kuat di antara para pemain. Namun, ini adalah masalah yang menyenangkan karena kami harus menemukan tempat yang tepat untuk Bellingham dalam susunan pemain."

