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MbappeGetty Images
Diterjemahkan oleh

Mbappe bicara tanpa batasan: rahasia Real Madrid dan sikapnya soal Vinicius, Yamal, serta Mourinho

FEATURES
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
K. Mbappe
Vinicius Junior
L. Yamal
J. Bellingham
J. Mourinho
Spanyol
Prancis
Brasil
Inggris
Portugal

Kapten Prancis membuka semua berkas

Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, membuka banyak topik penting yang berkisar tentang pengalamannya bersama klub kerajaan tersebut, sejak keputusannya untuk pindah ke ibu kota Spanyol hingga awal fase baru dalam kariernya dengan seragam salah satu klub terbesar di dunia.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan surat kabar Spanyol "AS", Mbappe berbicara tentang hubungannya dengan Real Madrid, kisah di balik kepindahannya ke tim tersebut, dan ambisinya bersama klub, di samping pandangannya tentang persaingan dengan Barcelona, serta berbicara tentang Lamine Yamal, Vinicius Junior, dan keberadaan Bellingham. Ia juga menyinggung pengalaman sebelumnya bersama Paris Saint-Germain dan hubungannya dengan Jose Mourinho.

Penyerang asal Prancis itu juga menyinggung perlombaan Ballon d'Or, ambisinya untuk meraih lebih banyak gelar bersama Real Madrid, serta target yang ingin ia capai dalam beberapa tahun mendatang, dalam sebuah wawancara yang di dalamnya ia mengungkap banyak detail terkait kariernya dan ambisinya.

Dan berikut ini teks wawancaranya:

  • Apakah Real Madrid adalah klub yang kau bayangkan saat masih kecil dan bermimpi untuk bermain di sini?

    Ya, benar sekali. Saya sudah menantikan klub terbaik di dunia, dan mendapatkan begitu banyak antusiasme dan cinta dari para pendukung Real Madrid di seluruh dunia.

    Ketika saya tiba di sini, saya sebenarnya sudah memiliki status tertentu, tetapi begitu Anda menjadi pemain Real Madrid, Anda berpindah ke level lain, level yang lebih tinggi. Saya rasa jika Anda ingin menjadi bagian dari sejarah sepak bola, Anda harus melewati Real Madrid.

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  • Dan apakah kamu menemukan apa yang kamu cari?

    Saya menemukan lebih banyak ketenangan. Di Prancis, saya lebih merindukan ketenangan seperti ini. Saya ingin mempelajari budaya baru dan beradaptasi dengan cepat dengan budaya Spanyol.

    Tentu saja masih ada waktu di depan saya, tetapi saya merasa semakin baik di Spanyol setiap harinya. Saya tidak pernah merasa, bahkan untuk sesaat pun, bahwa saya tidak bahagia di sini, kecuali pada awalnya ketika saya belum punya rumah. Ketika Anda tidak punya rumah, Anda merasakan sesuatu yang aneh, karena Anda selalu ingin kembali ke rumah dan tinggal bersama keluarga Anda. Dan begitu saya memiliki rumah sendiri, saya selalu bahagia di Madrid dan Spanyol.

  • Real Madrid, Spanyol, dan Kota Madrid: Apakah Sesuai dengan yang Kamu Bayangkan?

    Ya, 100%. Tidak kurang sedikit pun, bahkan 1% dari yang saya bayangkan. Bermain di Santiago Bernabeu setiap pekan adalah kehormatan besar, dan mendapatkan seluruh dukungan ini dari para suporter merupakan hal yang luar biasa. Saya menemukan sesuatu di Spanyol yang tidak saya duga sebelumnya, karena saya mendapat dukungan dari seluruh penjuru negeri.

    Saya sangat menyukai kehidupan di sini. Ini merupakan kali pertama saya tinggal di luar negara saya, dan itu menjadi momen penting dalam hidup saya. Saya sangat senang telah mengambil keputusan ini. Bermain di Bernabeu selalu terasa menggetarkan karena statusnya yang legendaris dan sejarahnya. Setiap pertandingan menjadi peluang baru.

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  • Florentino Perez terus mengejar transfermu selama bertahun-tahun hingga akhirnya berhasil. Apa peran yang dia mainkan dalam kepindahanmu?

    Dia adalah orang yang membawa saya ke sini. Kami tetap menjalin komunikasi selama sepuluh tahun sebelum kedatangan saya. Ia selalu menunjukkan kasih sayang dan pengertian dalam setiap keputusan yang saya ambil, baik keputusan itu positif maupun negatif bagi Real Madrid. Ia selalu mengatakan kepada saya bahwa suatu hari saya akan bermain di Real Madrid, dan kini saya di sini, dan saya sangat bahagia. Karena itu, saya harus berterima kasih kepadanya atas semua yang telah ia lakukan dan yang masih terus ia lakukan untuk saya. Ia adalah presiden klub terbaik di dunia.

  • Apakah ada sesuatu yang spesifik yang meyakinkanmu untuk pindah ke Real Madrid?

    Kalau jujur, tak ada satu pun hal atau orang yang perlu meyakinkanku untuk pindah ke Real Madrid. Dalam kisahku dengan Real Madrid, aku ingin datang, tetapi itu tidak mungkin terjadi lebih awal. Dalam sepak bola ada momen-momen dan keputusan-keputusan yang tidak bergantung padamu.


    Ada soal waktu dalam sepak bola, dan kamu harus menunggu hingga segala sesuatunya tepat untuk melakukan perpindahan. Semua orang yang bersamaku tahu bahwa aku ingin bermain untuk Real Madrid pada suatu titik tertentu. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang keinginanku untuk datang, tetapi terkadang ketika hal itu tidak memungkinkan, kamu tidak bisa menghindarinya, dan kamu harus menerimanya. Tentu saja ada kekecewaan, tetapi kehidupan seorang pesepak bola dibangun di atas menatap ke depan dan bukan ke belakang.


    Tak seorang pun perlu meyakinkanku untuk datang ke Real Madrid, bahkan Florentino Perez, meski dengan posisinya yang begitu besar. Hal itu sudah jelas bagiku.

  • Saya sudah bermain di bawah kepemimpinan Ancelotti, Xabi Alonso, dan Arbeloa, dan sekarang bersama Mourinho. Apa komentar Anda?

    Keempat pelatih itu adalah sosok penting dalam sepak bola. Selalu menjadi sebuah kehormatan bagi saya untuk menjadi bagian dari perjalanan keempat orang ini. Saya belajar dari mereka semua karena masing-masing memiliki cara yang sama sekali berbeda dalam memandang sepak bola. Mereka semua adalah pemenang dalam kariernya, dan Anda selalu bisa belajar dari mereka.

    Namun benar bahwa hal itu berbeda dengan Mourinho. Dia adalah salah satu orang paling cerdas yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dia seorang pemimpin. Saya sudah mengetahuinya sebelum kedatangannya, tetapi ketika Anda melihatnya setiap hari, Anda menyadari bahwa dia adalah sosok yang luar biasa dan pelatih legendaris yang telah meninggalkan jejaknya di eranya dan akan terus melakukannya bersama kami, tentu saja.

  • Apakah Mourinho menantangmu untuk mencetak 50 gol?

    Tidak, dia tidak menetapkan angka tertentu untukku, tapi memintaku untuk mencetak gol. Aku tidak menetapkan batasan atau target gol tertentu untuk diriku sendiri, karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang musim, dan menetapkan jumlah gol tertentu berarti membatasi diri sendiri, dan aku tidak menginginkan itu.

    Jika aku mencetak banyak gol, aku akan sangat senang, dan jika aku mencetak lebih sedikit, aku juga akan senang, tapi aku bekerja di setiap pertandingan untuk membantu timku dan fokus pada setiap momen.

  • Apa yang akan kamu katakan kepada mereka yang menganggap bahwa kamu tidak melakukan apa-apa selain mencetak gol?

    Itu pendapat mereka. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman, saya belajar bahwa setiap orang punya pendapat masing-masing tentang sepak bola, dan hal itu harus diterima. Terkadang mereka punya pandangan yang sama dengan yang Anda miliki, dan terkadang berbeda. Tidak ada satu cara untuk menang dalam sepak bola, ada jutaan cara, dan karena itu saya selalu terbuka untuk mendengarkan.
    Ada orang-orang yang hanya mencari provokasi atau ingin menyakiti, tetapi saya selalu terbuka untuk berbicara dengan siapa saja yang ingin mendiskusikan sepak bola berdasarkan gagasan yang jelas dan pandangan yang spesifik, entah mereka melihatnya dengan cara ini atau cara lain. Dan Anda juga bisa belajar dari hal itu.

  • Ballon d'Or di depan mata: Apa yang dibutuhkan seorang pemain untuk memenangkannya?

    Mungkin itu adalah hasil dari tahun yang bagus, tetapi hal itu bukan bergantung pada saya.

    Tujuan saya selalu adalah membantu rekan-rekan setim saya, memberikan yang terbaik yang saya miliki, dan meyakinkan orang-orang yang memberikan suara. Pada akhirnya, mereka adalah orang-orang seperti Anda, yang memberikan suara. Pekerjaan saya hanya sebatas meyakinkan para pemberi suara melalui sepak bola.

  • Pemain mana yang kamu jagokan untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini?

    Ini bukan urusan saya, karena saya tidak memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk memenangkannya. Yang terpenting bagi saya adalah Ballon d'Or kembali ke Real Madrid, karena mereka adalah tim terbaik di dunia. Trofi itu harus kembali ke Bernabeu dan ke para pendukung Real Madrid, serta kembali kepada semua orang ini untuk memberi mereka kebahagiaan.

    Orang-orang ini lebih layak mendapatkannya daripada siapa pun. Ketika Anda menjadi pemain Real Madrid, Anda harus bersaing untuk semua penghargaan. Ballon d'Or adalah sebuah penghargaan, dan saya akan berjuang untuk mencoba membawanya kembali ke Real Madrid. Ada banyak pemain yang berhasil membawanya ke sini, dan saya ingin menjadi salah satu dari mereka.

  • Penghargaan individu memang penting, tapi kini saatnya juga untuk membangun kesuksesan kolektif, bukankah begitu?

    Ini adalah bagian dari membangun kemenangan dan gelar kolektif yang akan datang pada paruh kedua musim.

    Kita tidak bisa tidur selama enam bulan lalu berkata bahwa kita ingin memenangkan segalanya. Sepak bola tidak berjalan dengan cara seperti itu, dan tidak semudah itu.

    Karena itulah kami kini benar-benar fokus bersama pelatih, klub, dan sistem yang kami miliki. Kami sangat fokus pada apa yang harus kami lakukan, tetapi kami harus membuktikannya di lapangan, seperti biasa.

  • Haruskah para pemain dalam satu tim menjadi teman?

    Kami harus menjadi baik, bersatu, dan bekerja untuk tujuan bersama, yaitu kesuksesan dan kejayaan. Apakah Anda teman bagi semua orang di surat kabar "AS"? Hal ini menjadi lebih terasa dengan generasi baru para suporter, karena media sosial membuat segalanya berada di bawah sorotan.

    Jika salah satu dari mereka tidak berjabat tangan dengan yang lain, atau seseorang tidak tersenyum, obrolan pun bermunculan. Tapi itu wajar. Kami tahu keadaannya memang seperti ini, dan kami berusaha melakukan yang terbaik agar hal-hal yang tidak benar tidak muncul. Yang terpenting adalah Real Madrid.

  • Lebih cocok dengan siapa: Vinicius atau Bellingham?

    Keduanya sangat berbeda. Di lapangan, mereka melakukan hal-hal yang benar-benar berbeda. Ada aspek-aspek dalam permainan di mana saya lebih baik bersama Jude, dan aspek lainnya bersama Vini atau Guler atau Brahim atau Diomande atau Espani.

    Espi akan mencetak banyak gol musim ini, dia memiliki hubungan khusus dengan gawang.

  • Pemain mana yang akan Anda rekrut untuk Real Madrid?

    Cristiano, Zidane, Ronaldo, jika mereka bisa kembali, kualitas tidak pernah hilang.

    Mereka adalah ikon-ikon Real Madrid, telah memberikan banyak hal bagi klub dan masih memberikan banyak semangat bagi para pendukungnya.

  • Beralih ke Piala Dunia: apa yang terjadi menghadapi Spanyol?

    Mereka menang, dan dalam sepakbola ketika kamu menang berarti kamu benar.

    Saya rasa kami salah dalam rencana permainan sejak awal, dan setelah itu ketika kamu menghadapi tim yang suka menguasai dan memegang bola, sementara kamu tertinggal satu gol, keadaan menjadi lebih sulit.

    Ini bukan hari yang baik bagi kami, dan di Piala Dunia tidak ada pertandingan leg pertama dan leg kedua seperti di Liga Champions Eropa.

    Kami tidak menampilkan permainan yang seharusnya kami tampilkan, sesederhana itu. Dan saya rasa ini adalah peluang bagi kami, tetapi kami akan berusaha untuk mendapatkan peluang lainnya.

  • Apa yang terjadi ketika kamu melewati tiga atau empat pertandingan tanpa mencetak gol? Apakah kamu menjadi terobsesi dengan hal itu?


    Saya tidak menunggu tiga atau empat pertandingan, satu pertandingan sudah cukup bagi saya. Pertandingan di mana saya tidak mencetak gol memang terasa sulit, tetapi saya menyukai perasaan itu, karena seorang pemain yang terbiasa mencetak gol secara terus-menerus, ketika ia tidak mencetak gol dalam dua pertandingan, orang-orang memperhatikannya dan membicarakannya.

    Hal ini memberi Anda sedikit rasa marah, sehingga Anda menjalani pertandingan berikutnya dengan tekad yang lebih besar untuk menentukan hasil. Tidak sering terjadi dalam karier saya bahwa saya melewati beberapa pertandingan beruntun tanpa mencetak gol. Orang-orang mendukung Anda, dan jika Anda menyikapinya dengan baik, hal itu memberi Anda tekad yang lebih besar, dan segalanya bisa kembali normal.

    Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

  • Apakah mencetak gol adalah hal yang mudah?

    Tidak, karena jika mudah, semua orang pasti mencetak gol. Tidak semua orang mencetak gol, dan itu bukan hal yang buruk. Setiap orang punya perannya di lapangan. Tidak semua orang mencetak gol, dan tidak semua orang mengumpan dengan baik atau melakukan pressing.

    Bagi saya, mencetak gol adalah hal yang paling sulit, tetapi sepak bola tidak mudah di posisi mana pun.

    Di Real Madrid, yang merupakan puncak sepak bola dunia, setiap orang yang ada di sini, di dalam maupun di luar lapangan, adalah yang terbaik di profesinya. Ini bukan hal yang mudah.

  • Yamal baru-baru ini mengatakan bahwa dia dan kamu adalah dua pemain terbaik di dunia.. bagaimana komentarmu?

    Ia adalah pemain yang sangat berbakat, dan saya punya firasat bahwa ia akan menjalani karier yang hebat. Saya berharap yang terbaik untuknya, keluarganya, dan semua orang di sekitarnya.

  • Real Madrid adalah tim yang dihuni bintang-bintang berlevel dunia tertinggi. Apakah Diomande berada di level tersebut?

    Dia sedang berada di sebuah fase dalam kariernya, kami membangun hubungan antara para pemain dan tim, dan Diomande menjadi bagian dari itu saat ini. Sejak kedatangannya ke Valdebebas, kami melihat sejak hari pertama bahwa dia memiliki kualitas.

    Setelah itu, orang-orang banyak membicarakan soal angka 140 juta dan hal-hal semacam itu selama pertandingan.

    Dia adalah pemain muda berusia 19 tahun, tetapi kualitasnya ada di sini. Kami melihatnya, dan dia sudah membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang istimewa.

    Kami berusaha melindunginya, dia dan seluruh pemain tim, karena pada akhirnya kami akan membutuhkan semua orang. Musim ini sangat panjang, dan jika kami ingin bersaing untuk semua gelar, kami tidak bisa hanya mengandalkan 11 pemain saja.

  • Dan kini saatnya derby telah tiba. Ini pertandingan yang spesial, bukan begitu?

    Ini adalah pertandingan yang selalu ingin kami mainkan, penuh dengan ketegangan. Kami tahu bahwa derby berarti banyak bagi para pendukung Real Madrid dan juga bagi kami. Inilah jenis pertandingan yang sangat ingin dimainkan, dan dalam kasus ini di luar kandang kami.

    Saya sangat suka bermain jauh dari Bernabeu.

    Di sanalah karakter para pemain terlihat, dan penting untuk memiliki karakter dalam pertandingan seperti ini.

    Kami ingin melanjutkan rangkaian kemenangan, dengan pengorbanan, komitmen, dan karakter.

  • Apakah Barcelona menjadi pesaing terbesar musim ini? Mereka memulai musim ini dengan sangat kuat.

    Bagus untuk mereka, saya tidak suka membicarakan tim lain karena saya tidak bersama mereka dan tidak tahu apa yang mereka lakukan.

    Mereka telah memenangkan beberapa pertandingan, tetapi musim ini masih baru dimulai.

  • Ia menyampaikan pesan kepada para pendukung Real Madrid yang terkadang merasa khawatir

    Pesannya adalah ambisi dan tuntutan untuk lebih. Ini adalah Real Madrid, dan saya memahami itu. Seperti halnya dalam segala hal, ada konteksnya.

    Terkadang ketika kami menang, mereka melihat bahwa pertandingannya sulit, dan terkadang tidak seperti itu. Kami membutuhkan Bernabeu sekarang, karena ini adalah stadion terbaik di dunia, dan kami memiliki suporter terbaik di dunia, dan ketika para suporter bersama kami, kami menjadi jauh lebih kuat.

    Tetapi saya juga memahami besarnya tuntutan. Kami tidak memenangkan apa pun musim lalu, dan para suporter memang sudah merasa bosan dengan hal itu, dan ada bagian dari hal ini yang saya pahami sebagai sesuatu yang wajar.

    Namun, mereka juga harus memahami bahwa jika kami ingin memenangkan gelar, kami tidak akan bisa melakukannya tanpa mereka. Dengan segala kualitas dan segala komitmen, kami tidak akan menang tanpa mereka. Yang saya minta adalah agar kita bergerak bersama, bergandengan tangan. Dengan cara itu kita akan menjadi jauh lebih kuat.

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