Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, membuka banyak topik penting yang berkisar tentang pengalamannya bersama klub kerajaan tersebut, sejak keputusannya untuk pindah ke ibu kota Spanyol hingga awal fase baru dalam kariernya dengan seragam salah satu klub terbesar di dunia.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan surat kabar Spanyol "AS", Mbappe berbicara tentang hubungannya dengan Real Madrid, kisah di balik kepindahannya ke tim tersebut, dan ambisinya bersama klub, di samping pandangannya tentang persaingan dengan Barcelona, serta berbicara tentang Lamine Yamal, Vinicius Junior, dan keberadaan Bellingham. Ia juga menyinggung pengalaman sebelumnya bersama Paris Saint-Germain dan hubungannya dengan Jose Mourinho.

Penyerang asal Prancis itu juga menyinggung perlombaan Ballon d'Or, ambisinya untuk meraih lebih banyak gelar bersama Real Madrid, serta target yang ingin ia capai dalam beberapa tahun mendatang, dalam sebuah wawancara yang di dalamnya ia mengungkap banyak detail terkait kariernya dan ambisinya.

Dan berikut ini teks wawancaranya: