Max Dowman Untuk Inggris? Sensasi 15 Tahun Itu Bersiap Dipromosikan Lima Kelompok Umur Setelah Bintang Arsenal Itu Terus Bersinar

Prospek terpanas ini sudah mewakili negaranya di tingkat U17 dan U19, setelah dipromosikan ke kelas tersebut, dan bisa mendapat kesempatan di U21 pada suatu saat di masa depan yang tidak terlalu lama lagi.

Carsley mengakui hal tersebut, mengatakan kepada wartawan ketika ditanya apakah Dowman adalah salah satu yang siap ia promosikan: "Dia adalah pemain yang sedang kami pantau. Kadang-kadang bakat itu, kita harus mempercepatnya begitu cepat karena tantangan yang mereka dapatkan di klub mereka.

"Penting untuk kita ingat betapa muda Max dan kami sepenuhnya menyadari dirinya. Kami mendapatkan semua umpan balik dari kamp tempat dia bermain dan pasti ada waktunya. Dia pasti akan mendapatkan kesempatannya di U21."

