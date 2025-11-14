Getty
Max Dowman Untuk Inggris? Sensasi 15 Tahun Itu Bersiap Dipromosikan Lima Kelompok Umur Setelah Bintang Arsenal Itu Terus Bersinar
Pemecah rekor: Bintang Dowman terus bersinar
Dowman telah menarik perhatian di London utara, dengan potensinya yang jelas terdaftar di radar domestik dan internasional selama beberapa waktu. Dia adalah pemain termuda yang mencetak gol di UEFA Youth League - pada usia 14 tahun - dan masuk ke jajaran Premier League 2.
Dia menjadi debutan termuda kedua Arsenal - di belakang sesama lulusan akademi Ethan Nwaneri - ketika membuat debut Premier League-nya untuk The Gunners melawan Leeds pada Agustus 2025 dalam usia 15 tahun dan 235 hari. Dowman tidak akan berusia 16 tahun hingga Malam Tahun Baru.
Kesempatan Timnas Inggris U21: Dowman menjadi kandidat
Prospek terpanas ini sudah mewakili negaranya di tingkat U17 dan U19, setelah dipromosikan ke kelas tersebut, dan bisa mendapat kesempatan di U21 pada suatu saat di masa depan yang tidak terlalu lama lagi.
Carsley mengakui hal tersebut, mengatakan kepada wartawan ketika ditanya apakah Dowman adalah salah satu yang siap ia promosikan: "Dia adalah pemain yang sedang kami pantau. Kadang-kadang bakat itu, kita harus mempercepatnya begitu cepat karena tantangan yang mereka dapatkan di klub mereka.
"Penting untuk kita ingat betapa muda Max dan kami sepenuhnya menyadari dirinya. Kami mendapatkan semua umpan balik dari kamp tempat dia bermain dan pasti ada waktunya. Dia pasti akan mendapatkan kesempatannya di U21."
Wonderkid Setan Merah: Lacey menarik perhatian Carsley
Dowman bukan satu-satunya bintang Liga Premier yang menarik perhatian Carsley, dengan para pelatih Inggris harus menyadari setiap pemain muda yang siap mengeluarkan potensi penuh. Sensasi United Lacey dengan mulus masuk ke dalam kategori bakat tersebut.
Dia telah mengesankan di jajaran pemuda di Old Trafford, melakukan debutnya untuk tim U20 The Red Devils selama jeda internasional Oktober. Pemain sayap lincah ini baru berusia 18 tahun.
Carsley menambahkan tentang Lacey: "Dia telah berada dalam jalur yang baik untuk beberapa waktu dan dia adalah pemain yang sangat kami hargai. Ini berjalan dengan baik karena kami membutuhkan posisi itu untuk pelatihan yang kami lakukan dan Shea sangat senang untuk datang dan berlatih dengan tim U21.
"Anda bisa melihat dia adalah bakat yang bagus. Saya tahu dia pernah mengalami cedera di masa lalu, yang mungkin menghambat perkembangannya, tetapi menurut saya sangat penting bagi kita untuk tidak terburu-buru dengan pemain muda ini, biarkan mereka berkembang pada waktu mereka sendiri. Saya pikir dia berlatih dua sesi dengan kami dan saya menikmati kehadirannya."
Caps senior: Dowman & Lacey diprediksi mencapai puncak
Penduduk asli Liverpool, Lacey, telah mewakili Inggris di level U15, U16, U17, dan U20. Level berikutnya yang logis baginya adalah U21, dengan Carsley dan rekan-rekannya memastikan bahwa dia mengikuti jalur yang benar dan diberikan setiap kesempatan untuk membuktikan kemampuannya.
Dianggap hanya masalah waktu sebelum kesempatan senior datang kepadanya di Manchester di bawah Ruben Amorim - seiring United memiliki sejarah yang kaya dalam mempromosikan bintang yang tumbuh di rumah.
Hal yang sama dapat dikatakan untuk Arsenal, di mana Dowman di antara yang terbaru yang telah menempuh jalur tersebut di Emirates Stadium. Dia telah tampil di Premier League dan Liga Champions, dengan kemungkinan bahwa dia bisa mengakhiri kampanye 2025/26 dengan medali pemenang atas namanya.
Jika langkah naik ke tingkat U21 dengan Inggris diambil, maka harapannya adalah pengakuan internasional penuh akan datang kepadanya di beberapa tahap. Pergantian pemain diharapkan terjadi setelah Piala Dunia musim panas mendatang, dengan kemungkinan bahwa pemain seperti Dowman dan Lacey akan bersaing untuk mendapatkan panggilan penuh pada saat The Three Lions mengikuti kampanye Kejuaraan Eropa di tanah air pada tahun 2028.
