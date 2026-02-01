FC Volendam
Mauro Zijlstra Diklaim Tanda Tangan Kontrak Berdurasi 2,5 Tahun Dengan Persija Jakarta
Zijlstra akan segera menjalani tes medis di Persija
Para pemain diaspora yang memilih berkarir di Indonesia setelah terpinggirkan dari skuad utama di kompetisi Eropa kembali bertambah. Penyerang timnas Indonesia Mauro Zijlstra diklaim tinggal selangkah lagi bergabung dengan Persija Jakarta pada bursa transfer musim dingin. Laman VoetbalPrimeur mewartakan, sumber dalam mereka menyebutkan manajemen Macan Kemayoran telah menyiapkan kontrak berdurasi 2,5 tahun untuk Zijlstra jika dia berhasil lolos tes medis yang akan dilakukan dalan waktu dekat.
Sang pemain terikat kontrak dengan Volendam hingga 2027
Zijlstra telah menandatangani kontrak profesional pertamanya di Volendam dengan durasi dua tahun. Kontrak striker berusia 20 tahun ini berlaku hingga pertengahan tahun 2027. Kontrak tersebut mencakup opsi perpanjangan satu musim. Namun Zijlstra lebih sering dimainkan di dalam skuad U-21, dan tidak pernah masuk ke dalam skuad senior pada musim 2025/26. Pemuda kelahiran Zaandam itu membutuhkan menit bermain agar peluangnya masuk ke dalam timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman terbuka.
Tak disebutkan cara Persija mendatangkan Zijlstra
Kendati dikabarkan bakal bergabung dengan Persija, laman VoetbalPrimeur tidak menyebutkan nilai transfer yang harus dikeluarkan Persija.
“Mauro Zijlstra kemungkinan akan melanjutkan karirnya di Indonesia. Striker tersebut tampaknya akan meninggalkan FC Volendam dan hampir menandatangani kontrak dengan Persija Jakarta, salah satu klub papan atas di divisi teratas negara Asia tersebut. Jika pemeriksaan medisnya tidak menunjukkan masalah, Zijlstra akan berkomitmen kepada klub dari ibu kota Indonesia tersebut selama dua setengah tahun,” demikian pernyataan VoetbalPrimeur.
“Zijlstra terikat kontrak dengan FC Volendam hingga pertengahan 2027, tetapi sang penyerang telah secara sadar memilih petualangan baru. Proyek olahraga yang menantang menantinya di Persija Jakarta: klub tersebut saat ini berada di peringkat ketiga liga Indonesia dan memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara.”
Apa selanjutnya untuk Zijlstra?
Bagi Zijlstra, transfer ini bukan hanya menandai babak baru dalam karir olahraganya, tetapi juga semakin memperkuat perannya di tim nasional Indonesia. Di Jakarta, dia akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di level tertinggi setiap pekannya.
