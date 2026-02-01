Mauro Zijlstra Diklaim Tanda Tangan Kontrak Berdurasi 2,5 Tahun Dengan Persija Jakarta

Kendati dikabarkan bakal bergabung dengan Persija, laman VoetbalPrimeur tidak menyebutkan nilai transfer yang harus dikeluarkan Persija.

“Mauro Zijlstra kemungkinan akan melanjutkan karirnya di Indonesia. Striker tersebut tampaknya akan meninggalkan FC Volendam dan hampir menandatangani kontrak dengan Persija Jakarta, salah satu klub papan atas di divisi teratas negara Asia tersebut. Jika pemeriksaan medisnya tidak menunjukkan masalah, Zijlstra akan berkomitmen kepada klub dari ibu kota Indonesia tersebut selama dua setengah tahun,” demikian pernyataan VoetbalPrimeur.

“Zijlstra terikat kontrak dengan FC Volendam hingga pertengahan 2027, tetapi sang penyerang telah secara sadar memilih petualangan baru. Proyek olahraga yang menantang menantinya di Persija Jakarta: klub tersebut saat ini berada di peringkat ketiga liga Indonesia dan memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara.”