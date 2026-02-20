Getty Images Sport
Mauricio Pochettino dikabarkan akan meninggalkan timnas AS (USMNT) untuk kembali ke Eropa setelah Piala Dunia 2026, sementara Christian Pulisic dan kawan-kawan diperingatkan terkait label 'Generasi Emas'
Kontrak Pochettino akan berakhir di tengah spekulasi tentang kembalinya dia ke Tottenham.
Mantan manajer Chelsea dan Paris Saint-Germain, Pochettino, hanya terikat kontrak di Amerika hingga akhir turnamen internasional besar musim panas ini. Perpanjangan kontrak tidak diharapkan disetujui, dengan rencana untuk kembali ke manajemen klub.
Pelatih berusia 53 tahun ini telah dikabarkan akan kembali ke Tottenham secara emosional, karena Spurs mencari pengganti permanen untuk Thomas Frank yang dipecat, dan Ramos melihat kemungkinan kesepakatan tercapai di suatu tempat.
Legenda USMNT, yang berbicara bekerja sama dengan Ozoon, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah dia mengharapkan Pochettino pindah meskipun tampil baik di turnamen andalan FIFA: “Saya yakin. Saya mengharapkan Pochettino pergi. Menurut yang saya tahu, dia masih tinggal di Barcelona. Saya pikir dia akan berada di Eropa setelah Piala Dunia berakhir.”
Bisakah Generasi Emas Amerika memenuhi ekspektasi yang diembannya?
Pochettino mengambil alih kepelatihan tim nasional sepak bola pria Amerika Serikat pada September 2024 dan berada di bawah tekanan untuk memenuhi ekspektasi di Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri. Ia memiliki banyak talenta yang tersedia, dengan pemain seperti Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Tyler Adams, dan Brenden Aaronson yang bermain di level tertinggi di Eropa.
Ketika ditanya apakah label 'Generasi Emas' dapat dibenarkan, Ramos menambahkan: “Sayangnya, istilah ‘Generasi Emas’ diberikan kepada tim ini terlalu dini - benar-benar terlalu dini. Ini dimulai sekitar 2019/2020 saat mereka berusaha lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar - dan, oleh jalan, hampir tidak lolos karena mereka berakhir imbang dengan tim peringkat keempat untuk lolos ke Piala Dunia Qatar tersebut.
“Hal itu disertai dengan pemikiran bahwa ini adalah 'Generasi Emas' dan kita hanya fokus pada 2026. Mungkin karena saya berpikir sedikit berbeda, tetapi tim nasional selalu tentang mendapatkan 11 pemain terbaik yang tersedia saat ini dan mengalahkan lawan - itulah intinya, bukan tentang merencanakan enam atau tujuh tahun ke depan, yang telah kita lakukan.
“Karena itu, ada rasa tenang di sekitar tim dan tidak ada rasa urgensi dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian, Pochettino mengambil alih tim dan kami berpikir - setidaknya mereka yang benar-benar mengikuti tim nasional ini - bahwa ‘kamu tahu, ketika Pochettino masuk ke ruang ganti, akan ada reaksi langsung dan para pemain akan seperti, saatnya bertindak’. Kami tidak mendapatkan itu.
“Butuh sekitar 14 bulan, pada musim gugur ini - tanggal FIFA Oktober/November - tim benar-benar bangkit dan mulai bermain, tidak hanya sebaik yang mereka bisa, tetapi mulai bermain dengan keinginan dan mentalitas underdog yang biasanya dimiliki tim Amerika.”
Bagaimana bentuk kesuksesan Piala Dunia bagi tim nasional sepak bola pria Amerika Serikat (USMNT)?
Mantan bintang timnas AS lainnya, kiper Brad Friedel, pernah mengatakan kepada GOAL tentang seperti apa kesuksesan bagi Amerika Serikat di Piala Dunia kandang: “Harapan saya adalah kita lolos dari fase grup. Saya pikir melampaui ekspektasi adalah melaju ke babak perempat final. Sangat sulit untuk mengatakan apa yang menurut saya akan menjadi kesuksesan atau kegagalan, termasuk babak gugur, sampai kita melihat undian dan pertandingan babak gugur. Tidak ada yang memalukan jika tersingkir oleh Brasil atau Inggris. Itu hanya terjadi. Bagi saya, yang penting adalah cara di mana itu terjadi.
“Saya yakin tim ini pasti mampu—dengan talenta yang mereka miliki dan saya tahu bagaimana Mauricio bekerja—untuk mencapai babak perempat final. Kita akan lihat setelah itu karena kemudian semuanya menjadi sangat sulit.
“Terkadang Anda membutuhkan keberuntungan, penalti, kartu merah, atau apa pun itu. Lihatlah semua tim Inggris hebat yang pernah begitu dekat. Dari segi talenta, bermain bersama mereka dan melawan mereka, mereka memiliki talenta untuk memenangkan Piala Dunia. Untuk alasan apa pun, mereka belum bisa menyelesaikannya.”
Jadwal pertandingan Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat (USMNT) di Piala Dunia 2026
Amerika Serikat telah ditempatkan di Grup C pada Piala Dunia 2026. Mereka akan memulai kampanye mereka melawan Paraguay di SoFi Stadium di California, sebelum menghadapi Australia di Seattle dan kembali ke Inglewood untuk bertanding melawan pemenang playoff UEFA.
