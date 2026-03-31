Dalam podcast 'Schwarzgelbe Runde', Ginter menjelaskan bahwa pelatih asal Belanda yang mengambil alih Borussia Dortmund pada musim panas 2017 sebagai pengganti Thomas Tuchel yang dipecat, saat itu dengan tegas menolak untuk melakukan komunikasi secara pribadi.
Diterjemahkan oleh
"Matze, maaf, tapi dia tidak mau bicara denganmu": Pelatih BVB tidak mau berbicara dengan Ginter
"Setahun sebelum Piala Dunia, saya ingin tahu apakah saya punya peluang untuk menjadi pemain inti. Karena itu, saya meminta nomor telepon Peter Bosz kepada Michael Zorc," kenang Ginter. "Saat itu saya sedang berada di Rusia. Dia kemudian mengirimkan pesan kepada saya dan berkata: 'Matze, maaf. Tapi dia tidak mau berbicara denganmu.' Itu sungguh mengejutkan."
Bek tersebut bergabung dengan BVB pada 2014, awalnya bolak-balik antara starting eleven dan bangku cadangan, dan akhirnya berhasil mendapatkan posisi reguler sebagai bek kanan dalam formasi empat bek di bawah asuhan Thomas Tuchel: "Saya ingin tahu apa peran saya. Saya siap berjuang untuk posisi saya dan kemudian mempertahankannya. Ada dua pemain baru yang datang, saat itu setahun sebelum Piala Dunia - saya ingin tahu bagaimana peluang saya," kata Ginter.
- IMAGO
Ginter pindah ke Gladbach setelah dicoret dari skuad BVB
Ketika terlihat bahwa ia tidak lagi dibutuhkan oleh Bosz, ia memutuskan untuk pindah ke Borussia Mönchengladbach. Ia setia bersama klub tersebut selama lima tahun, sebelum akhirnya kembali ke tanah airnya untuk bergabung dengan SC Freiburg pada musim panas 2022. Hingga kini, ia masih terikat kontrak di sana,
Namun, masa jabatan Bosz di Dortmund tidak berlangsung lama. Karena kurangnya prestasi, pelatih asal Belanda itu dipecat hanya lima bulan kemudian, pada Desember 2017, dan digantikan oleh Peter Stöger.
Setelah menjalani karier di Bayer 04 Leverkusen dan Olympique Lyon, Bosz bergabung dengan PSV Eindhoven pada 2023, di mana ia masih terikat kontrak hingga 2028. Prestasi terbesarnya adalah memenangkan dua gelar juara liga Belanda dan dua gelar Piala Super Belanda.