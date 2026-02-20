Matheus Cunha mengucapkan terima kasih kepada 'orang yang luar biasa' Ruben Amorim setelah kebangkitan Manchester United

Bintang Manchester United, Cunha, memberikan wawasan menarik tentang kebangkitan klub belakangan ini, dengan memilih untuk menyoroti mantan manajer Amorim meskipun tim telah menunjukkan perbaikan sejak kepergiannya. Amorim, yang datang dengan ekspektasi tinggi dari Sporting CP, dipecat dari jabatannya di Old Trafford pada awal Januari setelah masa jabatan yang sulit yang hanya menghasilkan dua kemenangan dalam tujuh pertandingan Premier League.

Namun, sejak Carrick mengambil alih secara interim, Red Devils tampak seperti tim yang terlahir kembali, memulai rentetan lima pertandingan tanpa kekalahan yang telah menghidupkan kembali musim mereka. Perubahan di bawah Carrick tak kalah spektakuler, dengan empat kemenangan beruntun termasuk kemenangan atas Manchester City dan pemimpin liga Arsenal.

Cunha, yang menjadi pemain kunci selama periode ini, terkenal karena mencetak gol penentu di menit akhir di Emirates Stadium untuk mengejutkan The Gunners. Berbicara kepada DAZN, penyerang Brasil itu mengatakan: "Saya selalu sangat bersyukur atas segala yang dilakukan Ruben. Saya pikir sangat mudah, ketika keadaan berubah, untuk melihat masa lalu hanya sebagai masalah, tetapi sebaliknya; dia adalah orang yang luar biasa."