Matheus Cunha mengucapkan terima kasih kepada 'orang yang luar biasa' Ruben Amorim setelah kebangkitan Manchester United
Cunha mengapresiasi landasan yang telah dibangun oleh Amorim.
Bintang Manchester United, Cunha, memberikan wawasan menarik tentang kebangkitan klub belakangan ini, dengan memilih untuk menyoroti mantan manajer Amorim meskipun tim telah menunjukkan perbaikan sejak kepergiannya. Amorim, yang datang dengan ekspektasi tinggi dari Sporting CP, dipecat dari jabatannya di Old Trafford pada awal Januari setelah masa jabatan yang sulit yang hanya menghasilkan dua kemenangan dalam tujuh pertandingan Premier League.
Namun, sejak Carrick mengambil alih secara interim, Red Devils tampak seperti tim yang terlahir kembali, memulai rentetan lima pertandingan tanpa kekalahan yang telah menghidupkan kembali musim mereka. Perubahan di bawah Carrick tak kalah spektakuler, dengan empat kemenangan beruntun termasuk kemenangan atas Manchester City dan pemimpin liga Arsenal.
Cunha, yang menjadi pemain kunci selama periode ini, terkenal karena mencetak gol penentu di menit akhir di Emirates Stadium untuk mengejutkan The Gunners. Berbicara kepada DAZN, penyerang Brasil itu mengatakan: "Saya selalu sangat bersyukur atas segala yang dilakukan Ruben. Saya pikir sangat mudah, ketika keadaan berubah, untuk melihat masa lalu hanya sebagai masalah, tetapi sebaliknya; dia adalah orang yang luar biasa."
Elemen manusia di balik proses rekrutmen
Hubungan Cunha dengan Amorim tampaknya tetap kuat meskipun terjadi pergantian manajer, dengan penyerang tersebut dengan cepat menyoroti aspek manusiawi kepemimpinan Amorim dan perannya dalam membangun skuad saat ini. Pernyataan ini muncul setelah masa jabatan Amorim selama 14 bulan yang ditandai dengan ketidakstabilan yang signifikan dan musim terburuk United secara statistik dalam lebih dari setengah abad.
Meskipun kepergiannya dianggap oleh banyak orang sebagai langkah yang diperlukan untuk menghentikan kemerosotan, komentar Cunha menunjukkan bahwa atmosfer di ruang ganti tetap mendukung manajer. Pemain Brasil ini jelas percaya bahwa talenta yang dibawa Amorim ke klub baru mulai menunjukkan potensi sejatinya di bawah bimbingan baru Carrick.
"Banyak pemain baru datang karena dia, jadi saya pikir dia juga berperan besar dalam kesuksesan yang kita raih sekarang," jelas Cunha. Dia menolak untuk ikut dalam barisan kritikus yang hanya fokus pada kesulitan rezim sebelumnya, dan bersikeras bahwa dasar kesuksesan ini telah diletakkan oleh mantan bosnya.
Membongkar mitos-mitos taktis
Amorim menghadapi tekanan untuk mencapai kompromi terkait sistem taktik yang diutamakannya, namun pemain berusia 26 tahun itu membantah klaim bahwa kekakuan taktiknya menjadi masalah, dengan argumen bahwa perubahan di bawah Carrick tidak se-drastis yang banyak orang kira.
"Tekanan agar taktik itu berhasil begitu besar sehingga kita lupa betapa sederhananya konteks keseluruhan dan terlalu fokus pada hal-hal negatif," tambah Cunha. "Tapi, jujur saja, saya pikir numerologi dalam sepak bola sangat menyesatkan. Kita menyerang dengan berbagai cara dan akhirnya bertahan dengan formasi yang semua orang katakan milik Ruben."
Menjaga momentum di bawah kepemimpinan Carrick
Tantangan bagi United saat ini adalah apakah mereka dapat mempertahankan momentum ini saat mereka menatap penunjukan manajer permanen. Untuk saat ini, para pemain tampaknya puas menyeimbangkan pelajaran yang mereka dapatkan di bawah Amorim dengan penyesuaian taktis yang diperkenalkan oleh Carrick, tampil sebagai tim yang lebih solid daripada pada titik mana pun sebelumnya dalam musim ini.
Kemenangan atas Arsenal membuktikan bahwa Setan Merah tidak lagi menjadi tim yang mudah dikalahkan seperti dulu. Tim Carrick saat ini berada di peringkat keempat klasemen dengan 45 poin dari 26 pertandingan. United akan berusaha memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Premier League saat mereka bertandang ke Hill Dickinson Stadium pada Senin untuk menghadapi Everton dalam laga Premier League.
