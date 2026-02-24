Matheus Cunha mengaku dia 'tidak akan pernah melupakan' bagaimana Michael Carrick menjadi otak di balik kemenangan comeback Manchester United di kandang Arsenal

Cunha berperan penting dalam kemenangan United di Everton dengan umpan silang ke Bryan Mbeumo, yang kemudian memberikan umpan kepada Benjamin Sesko untuk mencetak gol tunggal. Cunha telah mencetak enam gol dan dua assist untuk United sejak bergabung dari Wolves dengan transfer senilai £62,5 juta pada musim panas.

Carrick memuji pemain Brasil itu atas kerja samanya dengan Mbeumo dan Sesko, serta menyoroti kontribusinya dalam pertahanan saat United berjuang keras untuk meraih kemenangan pertama mereka di Hill Dickinson Stadium.

"Dia harus bertahan di babak kedua, Matheus, dan dia melakukannya dengan sangat baik," kata manajer United. "Itu adalah umpan yang bagus. Kami membutuhkan performa tim secara keseluruhan mengingat tekanan yang diberikan Everton, dan para pemain melakukannya. Jika Anda melakukannya, Anda akan mendapat imbalan karena kami memiliki pemain-pemain berbahaya."

Selain membantu United finis di empat besar untuk lolos ke Liga Champions, Cunha juga menargetkan Piala Dunia bersama Brasil. Dia dipanggil untuk skuad terakhir pada November dan dengan antusias menanti panggilan lagi untuk laga persahabatan pada Maret melawan Prancis dan Kroasia.

"Tentu saja fokus utama adalah membantu Manchester United, tapi saya tidak bisa menyembunyikan motivasi untuk membela tim nasional Brasil, terutama di Piala Dunia," tambah Cunha. "Saya akan melakukan segala upaya untuk masuk ke skuad itu, untuk mewakili jersey itu. Itu impian setiap pemain. Persaingannya kuat, semua orang tahu kualitas penyerang Brasil, tapi saya percaya pada diri sendiri dan kerja keras yang saya lakukan. Saya sedang dalam momen yang baik di United dan akan terus bekerja maksimal untuk mempertahankan level performa ini dan bahkan meningkatkannya."