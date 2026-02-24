Getty
Matheus Cunha mengaku dia 'tidak akan pernah melupakan' bagaimana Michael Carrick menjadi otak di balik kemenangan comeback Manchester United di kandang Arsenal
Pengalaman Carrick yang mengantarkan performa gemilang Manchester United
Gol Cunha tercipta setelah tendangan spektakuler lain dari Patrick Dorgu, namun penyerang tersebut menekankan betapa besar pengaruh mantan gelandang United, Carrick, terhadap tim pada hari itu.
Carrick telah memenangkan lima dari enam pertandingan sejak menggantikan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala United pada Januari hingga akhir musim, dengan kemenangan1-0 di Everton pada Senin membawa Red Devils kembali ke posisi keempat di Premier League dengan keunggulan tiga poin atas pesaing terdekat Chelsea dan Liverpool.
Carrick bermain untuk United selama 12 tahun, memenangkan lima gelar Premier League dan satu gelar Liga Champions di antara total 18 trofi yang diraihnya. Dan Cunha percaya bahwa karier bermain sang pelatih telah membantunya mengenali apa yang harus dilakukan pada momen-momen krusial.
Cunha yakin Carrick 'tahu apa yang dibutuhkan untuk menang'
Cunha mengatakan kepada Globo Esporte: "Dia adalah seseorang yang pernah menjadi juara berulang kali bersama Manchester United sebagai pemain. Dia memenangkan Premier League beberapa kali. Dia dilatih oleh Alex Ferguson, yang merupakan legenda dalam olahraga ini. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk menang di sini. Saya yakin, lebih dari masalah taktik, Carrick memberikan banyak kontribusi dari sudut pandang seseorang yang memahami jalan-jalan yang mewakili klub."
'Keberanian' kunci untuk mengalahkan Arsenal
Arsenal sedang berjuang untuk memenangkan keempat trofi musim ini dan mereka tampil sangat kuat di Emirates Stadium, memenangkan 18 dari 21 pertandingan kandang mereka di semua kompetisi, termasuk mengalahkan raksasa Eropa Atletico Madrid dan Bayern Munich di Liga Champions. United adalah satu-satunya tim yang berhasil membawa pulang kemenangan, dan Cunha mengatakan timnya menang berkat keberanian mereka.
Dia menambahkan: "Mereka adalah tim yang sangat kuat, tetapi kami bermain dengan banyak keberanian di Emirates. Bahkan ketika kami tertinggal, kami tidak pernah menundukkan kepala atau menyerah pada rencana permainan kami. Ini tentang mentalitas pemenang, tentang percaya pada apa yang pelatih persiapkan selama seminggu. Kami membutuhkan itu, untuk percaya bahwa kami bisa menghadapi siapa pun. Ini adalah salah satu pertandingan yang menandai karier. Saya tidak akan pernah melupakannya."
Cunha berharap bisa masuk skuad Brasil untuk Piala Dunia.
Cunha berperan penting dalam kemenangan United di Everton dengan umpan silang ke Bryan Mbeumo, yang kemudian memberikan umpan kepada Benjamin Sesko untuk mencetak gol tunggal. Cunha telah mencetak enam gol dan dua assist untuk United sejak bergabung dari Wolves dengan transfer senilai £62,5 juta pada musim panas.
Carrick memuji pemain Brasil itu atas kerja samanya dengan Mbeumo dan Sesko, serta menyoroti kontribusinya dalam pertahanan saat United berjuang keras untuk meraih kemenangan pertama mereka di Hill Dickinson Stadium.
"Dia harus bertahan di babak kedua, Matheus, dan dia melakukannya dengan sangat baik," kata manajer United. "Itu adalah umpan yang bagus. Kami membutuhkan performa tim secara keseluruhan mengingat tekanan yang diberikan Everton, dan para pemain melakukannya. Jika Anda melakukannya, Anda akan mendapat imbalan karena kami memiliki pemain-pemain berbahaya."
Selain membantu United finis di empat besar untuk lolos ke Liga Champions, Cunha juga menargetkan Piala Dunia bersama Brasil. Dia dipanggil untuk skuad terakhir pada November dan dengan antusias menanti panggilan lagi untuk laga persahabatan pada Maret melawan Prancis dan Kroasia.
"Tentu saja fokus utama adalah membantu Manchester United, tapi saya tidak bisa menyembunyikan motivasi untuk membela tim nasional Brasil, terutama di Piala Dunia," tambah Cunha. "Saya akan melakukan segala upaya untuk masuk ke skuad itu, untuk mewakili jersey itu. Itu impian setiap pemain. Persaingannya kuat, semua orang tahu kualitas penyerang Brasil, tapi saya percaya pada diri sendiri dan kerja keras yang saya lakukan. Saya sedang dalam momen yang baik di United dan akan terus bekerja maksimal untuk mempertahankan level performa ini dan bahkan meningkatkannya."
