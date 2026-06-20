Materazzi: "Bastoni tidak melakukan sesuatu yang begitu serius"

Marco Materazzi, mantan bek Inter dan tim nasional, dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, berbicara tentang Nerazzurri dan... Milan.





Tentang Chivu: "Saat masih menjadi pemain, dia tidak terus-menerus membicarakan taktik, tapi jelas dia memiliki bakat alami dalam hal itu. Setelah pensiun, saya melihatnya sangat terlibat dalam pembinaan pemain muda. Semua orang menyayangi Cristian. Saya, dia, dan Stankovic masih memiliki grup obrolan bersama. Pada hari dia mengalami cedera di kepala, kami semua pergi ke rumah sakit karena khawatir, lalu kami berkali-kali kembali mengunjunginya: hal ini menggambarkan dengan baik hubungan yang kami miliki.”



