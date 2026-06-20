Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-WC-CLUB-2025-MATCH62-PSG-REAL MADRIDAFP
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Materazzi: "Bastoni tidak melakukan sesuatu yang begitu serius"

Inter
Serie A
M. Materazzi
A. Bastoni

Mantan bek Inter dan tim nasional angkat bicara

Marco Materazzi, mantan bek Inter dan tim nasional, dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, berbicara tentang Nerazzurri dan... Milan.


Tentang Chivu: "Saat masih menjadi pemain, dia tidak terus-menerus membicarakan taktik, tapi jelas dia memiliki bakat alami dalam hal itu. Setelah pensiun, saya melihatnya sangat terlibat dalam pembinaan pemain muda. Semua orang menyayangi Cristian. Saya, dia, dan Stankovic masih memiliki grup obrolan bersama. Pada hari dia mengalami cedera di kepala, kami semua pergi ke rumah sakit karena khawatir, lalu kami berkali-kali kembali mengunjunginya: hal ini menggambarkan dengan baik hubungan yang kami miliki.”


  • Tentang Palestra: "Saya rasa dia sudah siap. Dia sudah membuktikan bahwa dia memiliki kepribadian dan keberanian. Dia bisa beradaptasi dengan sangat baik dalam tim yang menurut saya masih yang terkuat."


    Tentang Bastoni: “Dia tidak melakukan kesalahan yang begitu serius. Saya sedikit melihat diri saya sendiri dalam dirinya. Dari sisi media, ada pemberitaan yang berlebihan. Namun, dari sudut pandang pribadi, situasi seperti ini justru memperkuatmu. Keberuntungannya, seperti halnya saya dulu, adalah memiliki lingkungan di belakangnya yang menyayanginya.”


    Tentang Milan: “Apa yang tidak berjalan dengan baik? Meskipun saya memiliki solusinya, sebagai pendukung Inter, saya tidak akan memberitahukannya kepada Anda.”


    • Iklan