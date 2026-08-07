Setelah rilis pernyataan resmi yang mengesahkan kepindahannya ke Fiorentina dengan status pinjaman dari Real Madrid, Franco Mastantuono mengucapkan kata-kata pertamanya sebagai pemain La Viola: "Sejujurnya, ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya. Saya benar-benar sangat ingin datang ke sini dan saya sangat menyukainya. Mengapa saya memilih Fiorentina? Karena ini adalah tim dengan sejarah besar dan saya benar-benar antusias bisa bermain untuk klub sepenting ini".
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Mastantuono: "Saya memilih Fiorentina karena sejarahnya"
Viola Park yang luar biasa
Pemain Argentina kelahiran 2007 itu melanjutkan: "Viola Park luar biasa. Ini adalah pusat olahraga yang sangat indah, di mana orang-orangnya sangat ramah dan membantu, dan itu membuat Anda merasa nyaman. Saya mendapat kesempatan untuk bertemu beberapa rekan setim, menyapa mereka, dan sungguh mereka semua sangat baik kepada saya. Ini membuat saya senang".
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