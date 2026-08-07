Mastantuono: "Saya memilih Fiorentina karena sejarahnya"

Setelah rilis pernyataan resmi yang mengesahkan kepindahannya ke Fiorentina dengan status pinjaman dari Real Madrid, Franco Mastantuono mengucapkan kata-kata pertamanya sebagai pemain La Viola: "Sejujurnya, ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya. Saya benar-benar sangat ingin datang ke sini dan saya sangat menyukainya. Mengapa saya memilih Fiorentina? Karena ini adalah tim dengan sejarah besar dan saya benar-benar antusias bisa bermain untuk klub sepenting ini".