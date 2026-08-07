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mastantuonoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Mastantuono: "Saya memilih Fiorentina karena sejarahnya"

Fiorentina
Transfers
F. Mastantuono

Kata-kata pertama penyerang Argentina itu setelah resmi bergabung dengan Fiorentina

Setelah rilis pernyataan resmi yang mengesahkan kepindahannya ke Fiorentina dengan status pinjaman dari Real Madrid, Franco Mastantuono mengucapkan kata-kata pertamanya sebagai pemain La Viola: "Sejujurnya, ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya. Saya benar-benar sangat ingin datang ke sini dan saya sangat menyukainya. Mengapa saya memilih Fiorentina? Karena ini adalah tim dengan sejarah besar dan saya benar-benar antusias bisa bermain untuk klub sepenting ini".

  • Viola Park yang luar biasa

    Pemain Argentina kelahiran 2007 itu melanjutkan: "Viola Park luar biasa. Ini adalah pusat olahraga yang sangat indah, di mana orang-orangnya sangat ramah dan membantu, dan itu membuat Anda merasa nyaman. Saya mendapat kesempatan untuk bertemu beberapa rekan setim, menyapa mereka, dan sungguh mereka semua sangat baik kepada saya. Ini membuat saya senang".

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