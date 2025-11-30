"Dia Pantas Dapat Kesempatan Kedua" - Mason Greenwood Diklaim Harusnya Bisa Masuk Skuad Inggris Di Piala Dunia 2026

Mantan penyerang Watford, Troy Deeney menulis di The Sun: "Sepak bola tidak boleh menjadi tempat di mana orang dianggap tidak berguna setelah melakukan kesalahan, baik yang diduga atau tidak, di tahun-tahun muda mereka. Ini bukan untuk mengesampingkan keseriusan tuduhan tersebut. Greenwood akan hidup dengan tuduhan itu selamanya. "Sebenarnya, dia tidak berutang penjelasan kepada pendukung sepak bola. Teman dan keluarganya yang harus dia buktikan semuanya. Tetapi, jika dia ingin kembali ke tim Inggris, dia harus menanganinya di depan umum – membuktikan bahwa dia layak mengenakan seragam Inggris, menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Membangun kembali kepercayaan adalah satu-satunya cara hal ini bisa terjadi dan itu adalah hal yang sangat sulit dicapai.

"Ini akan menjadi tantangan bagi Greenwood sendiri untuk menghadapi sorotan yang sangat dibenarkan. Jika Greenwood bisa menghadapi itu dan melewatinya. Dia pantas mendapatkan kesempatan kedua dengan Inggris. Jika tidak ada jalan kembali sama sekali, permainan ini menetapkan preseden berbahaya. Mengirim pesan bahwa kesalahan apapun dalam kehidupan pribadi Anda akan menghalangi Anda untuk selamanya."