"Dia Pantas Dapat Kesempatan Kedua" - Mason Greenwood Diklaim Harusnya Bisa Masuk Skuad Inggris Di Piala Dunia 2026
Greenwood ingin kembali ke tim Inggris
Setelah dikeluarkan dari skuad United pada tahun 2023, meskipun tuduhan kriminal terhadapnya telah dibatalkan, Greenwood sempat bermain di Spanyol untuk Getafe dengan status pinjaman sebelum mengamankan transfer permanen ke Marseille pada tahun 2024. Di Prancis, pemain sayap tersebut akhirnya mendapat kesempatan untuk menghidupkan kembali karir profesionalnya. Dia menikmati musim debut yang bagus di Ligue 1 dengan mencetak 21 gol liga dalam 34 pertandingan dan musim ini, dia sudah mencetak 10 gol Ligue 1 dalam 13 penampilan dan memberikan tiga assist.
Setelah menghidupkan kembali performanya di Prancis, Greenwood kini bermimpi untuk kembali bermain bagi The Three Lions suatu hari nanti, begitu klaim Daily Mail, meskipun telah di-blacklist oleh FA dan manajer Tuchel. Dengan hanya beberapa bulan tersisa sebelum Piala Dunia 2026, kembalinya Greenwood ke tim nasional semakin tidak mungkin tetapi dia masih percaya dia bisa membuat comeback yang luar biasa.
Greenwood diberitahu cara untuk kembali ke timnas Inggris
Mantan penyerang Watford, Troy Deeney menulis di The Sun: "Sepak bola tidak boleh menjadi tempat di mana orang dianggap tidak berguna setelah melakukan kesalahan, baik yang diduga atau tidak, di tahun-tahun muda mereka. Ini bukan untuk mengesampingkan keseriusan tuduhan tersebut. Greenwood akan hidup dengan tuduhan itu selamanya. "Sebenarnya, dia tidak berutang penjelasan kepada pendukung sepak bola. Teman dan keluarganya yang harus dia buktikan semuanya. Tetapi, jika dia ingin kembali ke tim Inggris, dia harus menanganinya di depan umum – membuktikan bahwa dia layak mengenakan seragam Inggris, menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Membangun kembali kepercayaan adalah satu-satunya cara hal ini bisa terjadi dan itu adalah hal yang sangat sulit dicapai.
"Ini akan menjadi tantangan bagi Greenwood sendiri untuk menghadapi sorotan yang sangat dibenarkan. Jika Greenwood bisa menghadapi itu dan melewatinya. Dia pantas mendapatkan kesempatan kedua dengan Inggris. Jika tidak ada jalan kembali sama sekali, permainan ini menetapkan preseden berbahaya. Mengirim pesan bahwa kesalahan apapun dalam kehidupan pribadi Anda akan menghalangi Anda untuk selamanya."
Weah mendukung Greenwood untuk mendapat panggilan ke timnas Inggris
Setelah kemenangan Marseille atas Newcastle United di Liga Champions awal minggu ini, bintang Amerika Serikat Timothy Weah mengatakan kepada The Sun: "Ketika saya berbicara tentang Mason, ini adalah perasaan yang istimewa karena sangat jarang dalam hidup Anda bisa berbagi lapangan dengan pemain dan karakter yang luar biasa. Kami semakin dekat sejak saya bergabung dengan tim dan berada di sini. Semoga dia segera mendapatkan panggilan itu. Saya sangat bangga padanya. Dia mengalami musim yang luar biasa dan semoga saya bisa membantunya mencapai ketinggian yang dia tuju."
Greenwood 'menjadi pemain yang lengkap'
Awal bulan ini, eks bos Brighton Roberto De Zerbi memberikan pujian kepada penyerang bintangnya saat dia menggambarkan pemain berusia 24 tahun itu sebagai pemain yang lengkap. Sang manajer berkata: "Kami bermain baik melawan tim yang tangguh, Nice. Bagi mereka, ini adalah derby. Itu adalah pertandingan yang sangat tegang; kami perlu bermain lebih baik di babak kedua. Semuanya baik-baik saja, kami mencetak 5 gol dan kami sementara berada di puncak Ligue 1. Kami perlu memulihkan beberapa pemain yang cedera (Aguerd, Medina). Itu seharusnya bukan alasan. Kami harus melihat apa yang bisa kami lakukan dalam keadaan ini. Greenwood? Dia melakukan pekerjaan yang baik. Dia mencetak gol, memberikan assist. Dia lebih terlibat dalam permainan. Dia menjadi pemain yang lengkap."
Meski performa Greenwood luar biasa, pemilihan dia untuk skuad Piala Dunia bagi Inggris tampaknya tidak mungkin. Menanggapi masalah ini, Tuchel mengatakan kepada wartawan: "Saya belum berbicara dengannya sampai sekarang. Saya belum berbicara dengannya atau kubunya. Pemahaman saya adalah bahwa dia mencoba bermain untuk Jamaika jadi kami tidak memikirkannya lagi. Dia tidak masuk dalam pertimbangan saat ini dan dia tidak ada dalam pikiran kami untuk tim kami."
