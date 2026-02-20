Mason Greenwood membuat kejutan! Mantan bintang Manchester United gagal mengeksekusi penalti saat Marseille kalah dari Brest, yang menjadi pukulan telak bagi ambisi mereka di Liga Champions

Greenwood melepaskan total tujuh tembakan sepanjang pertandingan, namun hanya dua yang tepat sasaran, dalam sebuah pertandingan yang kurang beruntung. Ia tampil dalam performa yang baik musim ini, mencetak 14 gol dan memberikan empat assist dalam 20 penampilan di Ligue 1.

Mantan pelatih De Zerbi telah membantu Greenwood untuk mencapai potensi penuhnya, dengan mantan manajer Brighton itu mengatakan tentang talenta yang semakin matang: “Kami selalu membutuhkan Greenwood seperti yang kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir. Dia adalah Greenwood kelas dunia. Karena selain apa yang diajarkan oleh ibunya dan ayahnya, dia menjadi pemain yang lengkap. Dia juga telah melewati masa-masa sulit, dia tidak pergi, dan dia tetap di sini. Dia memahami bahwa kami memberi tahu dia hal-hal itu untuk kebaikannya sendiri dan untuk kebaikan OM.”

De Zerbi menambahkan: “Saya harap dia terus seperti ini. Saya terus mengingatkan dia bahwa dia harus terus seperti ini dan bahwa itu terutama untuk kebaikannya sendiri. Karena saya juga melihatnya sebagai orang yang lebih manusiawi. Dia kadang-kadang tersenyum, dia berbicara lebih banyak. Dia kurang tertutup daripada sebelumnya. Dan itu hal yang positif. Sekarang semua orang benar-benar dapat menghargai Greenwood lebih dari sebelumnya.”