AFP
Diterjemahkan oleh
Mason Greenwood membuat kejutan! Mantan bintang Manchester United gagal mengeksekusi penalti saat Marseille kalah dari Brest, yang menjadi pukulan telak bagi ambisi mereka di Liga Champions
Malam mimpi buruk Greenwood
Marseille menelan kekalahan pertamanya di bawah kepemimpinan Habib Beye, setelah dikalahkan 2-0 oleh Stade Brest. Ludovic Ajorque mencetak dua gol yang luar biasa, sementara tim Beye mengalami pukulan berat dalam upaya mereka untuk lolos ke Liga Champions. Greenwood mendapatkan penalti pada menit ke-82, memberikan kesempatan ideal baginya untuk membawa timnya kembali ke dalam permainan, tetapi upayanya yang lemah berhasil diselamatkan dengan baik oleh Gregoire Coudet di gawang Brest.
Marseille kini gagal memenangkan empat pertandingan terakhir mereka, menjadi rentetan tanpa kemenangan terpanjang dalam dua tahun. Tim Beye mungkin beruntung karena Lille yang berada di peringkat kelima juga dalam performa yang sama buruknya; mereka belum memenangkan lima pertandingan terakhir, tetapi mereka dapat memperkecil selisih enam poin dengan peringkat keempat jika menang atas Angers akhir pekan ini.
- Getty
Keputusasaan Greenwood
Greenwood melepaskan total tujuh tembakan sepanjang pertandingan, namun hanya dua yang tepat sasaran, dalam sebuah pertandingan yang kurang beruntung. Ia tampil dalam performa yang baik musim ini, mencetak 14 gol dan memberikan empat assist dalam 20 penampilan di Ligue 1.
Mantan pelatih De Zerbi telah membantu Greenwood untuk mencapai potensi penuhnya, dengan mantan manajer Brighton itu mengatakan tentang talenta yang semakin matang: “Kami selalu membutuhkan Greenwood seperti yang kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir. Dia adalah Greenwood kelas dunia. Karena selain apa yang diajarkan oleh ibunya dan ayahnya, dia menjadi pemain yang lengkap. Dia juga telah melewati masa-masa sulit, dia tidak pergi, dan dia tetap di sini. Dia memahami bahwa kami memberi tahu dia hal-hal itu untuk kebaikannya sendiri dan untuk kebaikan OM.”
De Zerbi menambahkan: “Saya harap dia terus seperti ini. Saya terus mengingatkan dia bahwa dia harus terus seperti ini dan bahwa itu terutama untuk kebaikannya sendiri. Karena saya juga melihatnya sebagai orang yang lebih manusiawi. Dia kadang-kadang tersenyum, dia berbicara lebih banyak. Dia kurang tertutup daripada sebelumnya. Dan itu hal yang positif. Sekarang semua orang benar-benar dapat menghargai Greenwood lebih dari sebelumnya.”
Beye mendapat sorotan besar.
Marseille telah memberikan dukungan besar kepada Beye menjelang pertandingan pertamanya di bawah kepemimpinannya, dengan pernyataan resmi: "Olympique de Marseille dengan senang hati mengumumkan penunjukan Habib Beye sebagai pelatih tim profesional.
"Habib Beye telah meniti karier yang unik di sepak bola Prancis, awalnya sebagai pemain yang tangguh dan dihormati, kemudian sebagai pelatih yang ambisius dan berpikiran strategis.
"Habib Beye dengan cepat beralih ke karier sebagai pelatih. Ia tak sabar untuk kembali ke lapangan dan secara alami menemukan tempatnya di pinggir lapangan. Pada 2021, ia mengambil alih kendali di Red Star FC. Di liga yang kompetitif, ia menanamkan identitas yang jelas: disiplin, intensitas, dan ambisi. Gaya manajemennya didasarkan pada standar tinggi dan tanggung jawab pemain, sesuai dengan apa yang ia wujudkan di lapangan. Sebagai juara nasional pada 2004, ia membawa Red Star ke Ligue 2 namun meninggalkan klub untuk bergabung dengan Stade Rennais.
"Selasa, 18 Februari 2018 menandai kembalinya Habib Beye ke Olympique de Marseille. Dari rumput hijau Orange Velodrome hingga pinggir lapangan Stadion Boulevard Michelet, ia seolah-olah telah kembali ke titik awal, namun bagian tersulit mungkin masih menantinya, dengan prinsip-prinsip yang sama yang mendampingi karier bermainnya: kepemimpinan, kerja keras, dan passion."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pertandingan berikutnya Marseille akan melawan Lyon pada 1 Maret. Lyon saat ini berada di peringkat ketiga Ligue 1, lima poin di atas tim Beye, tetapi hanya tujuh poin di belakang pemimpin klasemen yang mengejutkan, Lens.
Iklan