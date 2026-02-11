Mason Greenwood kehilangan mentornya setelah Roberto De Zerbi meninggalkan Marseille pasca kekalahan memalukan dalam Le Classique melawan PSG.

Keputusan De Zerbi untuk hengkang datang hanya dua minggu setelah presiden klub Pablo Longoria mengatakan kepada The Telegraph bahwa pelatih tersebut adalah seorang "jenius" dan bahwa dia akan senang jika De Zerbi tetap berada di klub untuk waktu yang lama.

"Dia diakui sebagai salah satu pelatih paling kreatif di Eropa, dan hal seperti itu penting bagi para pemain. Pertama-tama, wajar jika klub-klub besar berusaha merekrut Roberto. Karena ketika Anda memiliki salah satu yang terbaik, Anda harus mengharapkan klub-klub besar datang, karena ini adalah Roberto. Pada saat yang sama, saya perlu memainkan kartu saya, untuk berbagi tingkat antusiasme yang sama tentang masa depan," katanya.

“Ini tentang menyelaraskan semua insentif pribadi yang bukan uang, semuanya bersama-sama. Ini tentang melihat kemungkinan bahwa kita semua berada di halaman yang sama dan melihat potensi besar klub ini. Ini adalah pesan paling kuat. Ini adalah argumen terbaik untuk menjalani perjalanan panjang bersama.

"Saya akan sangat senang jika Roberto bertahan dalam jangka waktu yang lama. Saya ingin Roberto menjadi seperti [Diego] Simeone di Atlético [Madrid, di mana dia telah berada selama 15 tahun]. Ini adalah sinergi yang besar. Sebagai penggemar, Anda selalu ingin menang. Tapi Anda ingin melihat orang-orang yang mewakili Anda menang. Dan saya pikir Roberto mewakili orang-orang di sini."