Mason Greenwood kehilangan mentornya setelah Roberto De Zerbi meninggalkan Marseille pasca kekalahan memalukan dalam Le Classique melawan PSG.
PSG menghancurkan De Zerbi
PSG meraih kemenangan telak dalam laga Le Classique di Parc des Princes, mencetak lima gol tanpa balas, dalam pertandingan yang menjadi laga terakhir De Zerbi sebagai pelatih Marseille. Pelatih asal Italia itu mempertanyakan mentalitas para pemainnya setelah pertandingan dan juga meminta maaf kepada para pendukung atas penampilan tim. Ia mengatakan kepada wartawan: “Ini masa-masa sulit... kami tampil bagus melawan Rennes dan Lens, lalu tiba-tiba semuanya hancur. Sekali lagi, saya meminta maaf kepada para penggemar.” Kekalahan ini terjadi setelah Marseille tersingkir dini dari Liga Champions, yang memicu spekulasi bahwa De Zerbi telah menawarkan untuk mundur sebagai pelatih. De Zerbi memang tetap bertahan untuk tiga pertandingan berikutnya, tetapi masa jabatannya di klub kini telah berakhir.
Kehilangannya kemungkinan besar akan menjadi pukulan besar bagi bintang Marseille, Mason Greenwood, yang telah muncul sebagai salah satu penyerang paling produktif di Eropa di bawah bimbingan pelatih Italia tersebut.
Marseille mengonfirmasi kepergian De Zerbi.
Pernyataan resmi klub berbunyi: "Olympique Marseille dan Roberto De Zerbi, pelatih tim utama, telah mengumumkan berakhirnya kerja sama mereka secara mutual agreement. Setelah pembicaraan antara semua pemangku kepentingan dalam manajemen klub—pemilik, presiden, direktur sepak bola, dan pelatih—diputuskan untuk melakukan perubahan di pucuk pimpinan tim utama.
"Ini adalah keputusan kolektif yang sulit, diambil setelah pertimbangan matang demi kepentingan terbaik klub, guna menghadapi tantangan olahraga di akhir musim. Olympique Marseille ingin mengucapkan terima kasih kepada Roberto De Zerbi atas dedikasinya, komitmennya, profesionalismenya, dan keseriusannya, yang sangat terlihat dalam pencapaian tim finis di posisi kedua pada musim 2024/25. Klub mengucapkan selamat dan semoga sukses dalam sisa karirnya."
Marseille dalam kekacauan
Keputusan De Zerbi untuk hengkang datang hanya dua minggu setelah presiden klub Pablo Longoria mengatakan kepada The Telegraph bahwa pelatih tersebut adalah seorang "jenius" dan bahwa dia akan senang jika De Zerbi tetap berada di klub untuk waktu yang lama.
"Dia diakui sebagai salah satu pelatih paling kreatif di Eropa, dan hal seperti itu penting bagi para pemain. Pertama-tama, wajar jika klub-klub besar berusaha merekrut Roberto. Karena ketika Anda memiliki salah satu yang terbaik, Anda harus mengharapkan klub-klub besar datang, karena ini adalah Roberto. Pada saat yang sama, saya perlu memainkan kartu saya, untuk berbagi tingkat antusiasme yang sama tentang masa depan," katanya.
“Ini tentang menyelaraskan semua insentif pribadi yang bukan uang, semuanya bersama-sama. Ini tentang melihat kemungkinan bahwa kita semua berada di halaman yang sama dan melihat potensi besar klub ini. Ini adalah pesan paling kuat. Ini adalah argumen terbaik untuk menjalani perjalanan panjang bersama.
"Saya akan sangat senang jika Roberto bertahan dalam jangka waktu yang lama. Saya ingin Roberto menjadi seperti [Diego] Simeone di Atlético [Madrid, di mana dia telah berada selama 15 tahun]. Ini adalah sinergi yang besar. Sebagai penggemar, Anda selalu ingin menang. Tapi Anda ingin melihat orang-orang yang mewakili Anda menang. Dan saya pikir Roberto mewakili orang-orang di sini."
De Zerbi kembali ke Premier League?
Marseille diperkirakan akan mengumumkan pelatih interim untuk memimpin tim dalam pertandingan berikutnya melawan Strasbourg setelah kepergian De Zerbi, menurut RMC Sport. Asisten manajer Jacques Abardonado dan bahkan Romain Ferrier, pelatih tim cadangan, adalah dua nama yang sudah masuk dalam pertimbangan.
Sementara itu, De Zerbi - yang sebelumnya dikaitkan dengan Manchester United - dikabarkan akan kembali ke Premier League, menurut talkSPORT. Pelatih berusia 46 tahun ini "dihormati" oleh jajaran Tottenham, dengan masa depan manajer saat ini, Thomas Frank, di klub tersebut dipertanyakan setelah serangkaian hasil buruk yang membuat tim berada di peringkat ke-16 di klasemen Premier League.
