Masih Solid Di Usia 40 Tahun, AC Milan Pertimbangkan Perpanjang Kontrak Luka Modric
Milan terus bekerja di balik layar
AC Milan menunjukkan ambisi besar untuk menjaga stabilitas skuad dengan mengamankan komitmen para pemain kunci mereka. Setelah sukses meyakinkan Mike Maignan untuk menandatangani kesepakatan baru melampaui Juni 2026, manajemen Rossoneri kini mengalihkan fokus sepenuhnya ke pemain lain.
Menurut laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori diprediksi akan menjadi pemain berikutnya yang meresmikan masa depannya di klub. Bek asal Inggris tersebut saat ini memiliki kontrak yang berlaku hingga Juni 2027, namun kedua belah pihak dilaporkan memiliki keinginan yang sama kuat untuk melanjutkan kerja sama lebih lama lagi.
Selain Tomori, nama Ruben Loftus-Cheek dan Luka Modric juga masuk dalam daftar prioritas manajemen. Manajer Massimiliano Allegri sangat mengapresiasi atribut fisik dan fleksibilitas taktis yang dimiliki dua gelandang tersebut, sehingga tawaran kontrak baru diperkirakan akan segera diajukan.
Milan puas dengan performa Modric
Masa depan Modric di San Siro juga menjadi sorotan utama, di mana bintang Kroasia tersebut memiliki kontrak hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan hingga 2027. Milan dikabarkan telah memutuskan untuk mengaktifkan opsi tersebut, menurut laporan yang sama. Namun semua keputusan akhir kini berada sepenuhnya di tangan mantan pemain Real Madrid itu.
Modric diyakini baru akan menentukan langkah selanjutnya di akhir musim musim ini. Ia ingin mengevaluasi tingkat motivasi serta kondisi fisiknya sebelum berkomitmen untuk tetap melanjutkan kariernya di Milan, dengan dia akan berusia 41 tahun pada bulan September mendatang.
Kehadiran Modric memang memberikan dimensi kepemimpinan yang unik bagi skuad asuhan Allegri. Meskipun faktor usia menjadi pertimbangan, visi bermain dan pengalaman internasional Modric dianggap sebagai aset tak ternilai yang dapat membantu perkembangan mentalitas juara bagi para talenta muda yang sedang tumbuh di skuad Rossonerri.
Putus minat dari Liga Primer untuk Pulisic
Perhatian manajemen Milan juga tertuju pada Christian Pulisic, yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2027. Walaupun klub memiliki opsi untuk memperpanjang durasi tersebut hingga 2028, manajemen Rossonerri berencana untuk segera berdiskusi dengan perwakilan sang pemain untuk mendiskusikan kontrak baru dengan peningkatan gaji.
Langkah mengamankan Pulisic menjadi sangat krusial mengingat adanya laporan ketertarikan dari klub-klub besar Liga Primer seperti Liverpool dan Arsenal. Di tengah rumor tersebut, Milan ingin memastikan bahwa kapten Amerika Serikat itu tetap menjadi bagian sentral dari lini serang tim.
Apa selanjutnya?
Sementara manajemen tim akan terus bekerja di balik layar, pasukan Allegri akan bersiap untuk menghadapi Pisa di Stadio Romeo Anconetani pada lanjutan Serie A, Sabtu (14/2) dini hari WIB. Rossonerri saat ini berada di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 50 poin dari 23 pertandingan, selisih delapan poin dari Inter Milan (24 laga) yang berada di puncak.
