Masih Solid Di Usia 40 Tahun, AC Milan Pertimbangkan Perpanjang Kontrak Luka Modric

AC Milan menunjukkan ambisi besar untuk menjaga stabilitas skuad dengan mengamankan komitmen para pemain kunci mereka. Setelah sukses meyakinkan Mike Maignan untuk menandatangani kesepakatan baru melampaui Juni 2026, manajemen Rossoneri kini mengalihkan fokus sepenuhnya ke pemain lain.

Menurut laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori diprediksi akan menjadi pemain berikutnya yang meresmikan masa depannya di klub. Bek asal Inggris tersebut saat ini memiliki kontrak yang berlaku hingga Juni 2027, namun kedua belah pihak dilaporkan memiliki keinginan yang sama kuat untuk melanjutkan kerja sama lebih lama lagi.

Selain Tomori, nama Ruben Loftus-Cheek dan Luka Modric juga masuk dalam daftar prioritas manajemen. Manajer Massimiliano Allegri sangat mengapresiasi atribut fisik dan fleksibilitas taktis yang dimiliki dua gelandang tersebut, sehingga tawaran kontrak baru diperkirakan akan segera diajukan.