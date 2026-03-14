"Masih merinding" - Ryan Reynolds & Rob Mac membagikan hal favorit mereka tentang memiliki Wrexham
Transformasi ala Hollywood di Wales Utara
Sejak mengambil alih klub senilai £2 juta pada Februari 2021, duo ini telah mengubah Red Dragons dari tim yang hanya berharap lolos ke National League menjadi pesaing serius untuk promosi ke Liga Premier. Masa kepemimpinan mereka ditandai dengan kemajuan pesat dalam piramida sepak bola Inggris, didukung oleh kesuksesan global serialdokumenter'Welcome to Wrexham'. Keduanya baru-baru ini menyempatkan diri untuk merenungkan lima tahun masa kepemimpinan mereka, sambil mencatat bahwa sensasi memimpin tim asal Wales tersebut belum pudar. Sebaliknya, ikatan dengan komunitas justru semakin erat seiring klub mendekati fase krusial musim ini.
Keajaiban Racecourse Ground
Untuk merayakan lima tahun sejak mereka mengambil alih klub asal Wales tersebut dan membawa perubahan besar, duo bintang ini bergabung dengan tim komentator Sky Sports dalam pertandingan melawan Swansea, yang dimenangkan Wrexham dengan meyakinkan 2-0.
"Ada rasa kebersamaan yang begitu kuat di tempat seperti ini," kata Reynolds saat membahas suasana di Wales Utara. "Hal itu ada di setiap arena di mana sebuah komunitas berkumpul dan bersorak untuk sesuatu yang kita miliki bersama. Saya menyukainya, saya sangat suka melihat sekeliling di sini dan menghirup udara segar serta berada di luar ruangan dan berada di negara Wales yang sangat indah ini dan berjalan ke... kami bisa berjalan ke lapangan itu. Saya juga tidak pernah menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa."
Masih takjub
Semangat para pemilik klub terlihat jelas saat mereka menyaksikan Wrexham meraih kemenangan krusial dalam perburuan tiket ke babak play-off, dengan Rob Mac mengakui bahwa ia masih tak percaya dengan apa yang telah ia capai bersama tim ini. Ia berkata: "Saya masih merinding memikirkannya bahkan setelah lima tahun berlalu. Kami bisa berjalan di lapangan, masuk ke ruang ganti, berbicara dengan para pemain, memeluk mereka, dan mengantar mereka pulang hari ini. Maksud saya, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa bagi kami semua."
Mengejar impian Liga Premier
Setelah kemenangan tersebut, tim asuhan Phil Parkinson kini menduduki peringkat keenam di Championship, sementara Wrexham berhasil bangkit dari kekalahan sebelumnya melawan Hull City dalam upayanya mengejar promosi keempat berturut-turut. The Red Dragons kini berada di jalur yang tepat untuk memperebutkan tempat di babak play-off dengan hanya sembilan pertandingan tersisa. Jika mereka mampu mempertahankan performa saat ini, klub tersebut berpotensi promosi ke Liga Premier untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, sekaligus menorehkan salah satu kisah paling luar biasa dalam dunia sepak bola.
