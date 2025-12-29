Getty Images Sport
Tak Ingin 'Dimanfaatkan' Agen, Real Madrid Tolak TIGA Pemain Untuk Bursa Transfer Januari
Kebijakan transfer Real Madrid
Real Madrid telah menjadikan hal ini sebagai kebiasaan untuk mengamankan talenta kelas dunia dengan transfer gratis dalam beberapa tahun terakhir, menggunakan prestise mereka yang sangat besar di skala global untuk meyakinkan bintang-bintang top untuk menyelesaikan kontrak mereka dan tiba di Bernabeu tanpa perlu biaya transfer.
Kasus paling terkenal adalah Kylian Mbappe, yang sempat tertarik pindah ke Real Madrid selama beberapa musim sebelum akhirnya bergabung secara gratis pada musim panas 2024. Mantan klubnya, PSG, kemudian menggugat kapten Prancis itu ke pengadilan terkait transfer tersebut, tetapi kalah dan terpaksa membayar €61 juta sebagai gaji dan bonus yang belum dibayarkan kepada Mbappe.
Namun, laporan dari AS menyatakan bahwa Real Madrid dilaporkan 'lelah dengan lelang' dan tawaran pemain dari agen-agen ambisius yang ingin 'memanfaatkan' kebijakan transfer Real Madrid baru-baru ini untuk mendapatkan publisitas atas potensi kepindahan klien mereka, mengingat perhatian yang selalu ditimbulkan oleh rumor transfer ke Real Madrid.
- AFP
Tiga pemain bintang ditolak oleh Madrid
Real Madrid sedang mempertimbangkan opsi pemain yang mungkin tersedia sebagai agen bebas musim panas mendatang, tetapi itu tidak akan termasuk tiga pemain yang telah 'ditolak' oleh Los Blancos menurut laporan – yaitu Ibrahima Konate, Dayot Upamecano dan Ruben Neves.
Masa depan duo bek tengah Prancis, Konate dan Upamecano, di Liverpool dan Bayern Munich masing-masing diragukan karena mantan pemain RB Leipzig tersebut memasuki enam bulan terakhir kontrak mereka. Laporan sebelumnya menyatakan bahwa Los Blancos telah menghentikan kontrak Konate setelah penurunan performanya baru-baru ini.
Meskipun dua bek itu mungkin masih akan pindah musim panas mendatang, tampaknya itu tidak akan ke Bernabeu. Hal yang sama berlaku untuk mantan kapten Wolves Neves yang telah dikaitkan dengan kepindahan kembali ke Eropa ketika kontraknya di Al Hilal berakhir pada tahun 2026. Ketiganya dilaporkan telah 'ditawarkan' kepada raksasa Spanyol tersebut, dengan aturan 'kerahasiaan mutlak' Los Blancos sangat jelas karena mereka tidak ingin berurusan dengan tawar-menawar dari agen terkait transfer semacam itu.
Real Madrid 'lelah' dengan lelang yang dipimpin oleh agen
Laporan dari AS terus menyatakan bahwa meskipun Real Madrid dikenal karena menggoda pemain untuk bergabung dengan transfer gratis yang menguntungkan, ini bukan satu-satunya pasar yang mereka geluti dan tidak semua pemain yang diminati kontraknya akan berakhir musim panas mendatang.
Los Blancos telah menggunakan metode ini untuk mengamankan perekrutan Mbappe, David Alaba dan Antonio Rudiger dalam beberapa tahun terakhir, dan awalnya Trent Alexander-Arnold juga akan direkrut dengan skema tersebut, sampai biaya €10 juta dibayarkan untuk mengamankan tanda tangan mantan pemain Liverpool itu sebulan lebih awal menjelang Piala Dunia Antarklub.
Namun, ada kalanya kecenderungan ini digunakan oleh agen untuk keuntungan pemain mereka, sehingga mendapatkan persyaratan yang lebih baik dalam kontrak baru di klub mereka saat ini. Contohnya adalah Alphonso Davies, yang dikaitkan dengan Real Madrid sebelum menandatangani kontrak baru di Bayern musim panas lalu.
- AFP
Apakah Real Madrid akan terjun ke pasar?
Real Madrid kemungkinan besar masih akan aktif di bursa transfer pemain gratis pada tahun 2026, dengan daftar pemain lain yang akan tersedia termasuk Marc Guehi, Bernardo Silva, Dusan Vlahovic dan Leon Goretzka yang sebelumnya telah dipantau.
Namun, tampaknya Konate, Upamecano atau Neves tidak akan bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut pada tahun 2026, bertentangan dengan spekulasi yang mengaitkan ketiganya dengan kepindahan ke Santiago Bernabeu. Penolakan mereka membuka peluang mengenai langkah transfer apa yang akan dilakukan Los Blancos tahun depan, dengan bursa transfer Januari yang akan dibuka dalam beberapa hari mendatang.
Iklan