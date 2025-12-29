Tak Ingin 'Dimanfaatkan' Agen, Real Madrid Tolak TIGA Pemain Untuk Bursa Transfer Januari

Real Madrid telah menjadikan hal ini sebagai kebiasaan untuk mengamankan talenta kelas dunia dengan transfer gratis dalam beberapa tahun terakhir, menggunakan prestise mereka yang sangat besar di skala global untuk meyakinkan bintang-bintang top untuk menyelesaikan kontrak mereka dan tiba di Bernabeu tanpa perlu biaya transfer.

Kasus paling terkenal adalah Kylian Mbappe, yang sempat tertarik pindah ke Real Madrid selama beberapa musim sebelum akhirnya bergabung secara gratis pada musim panas 2024. Mantan klubnya, PSG, kemudian menggugat kapten Prancis itu ke pengadilan terkait transfer tersebut, tetapi kalah dan terpaksa membayar €61 juta sebagai gaji dan bonus yang belum dibayarkan kepada Mbappe.

Namun, laporan dari AS menyatakan bahwa Real Madrid dilaporkan 'lelah dengan lelang' dan tawaran pemain dari agen-agen ambisius yang ingin 'memanfaatkan' kebijakan transfer Real Madrid baru-baru ini untuk mendapatkan publisitas atas potensi kepindahan klien mereka, mengingat perhatian yang selalu ditimbulkan oleh rumor transfer ke Real Madrid.