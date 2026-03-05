AFP
Diterjemahkan oleh
Masalah cedera pertahanan Manchester United bisa semakin parah, seperti yang terlihat dalam video yang memperlihatkan bek sayap berjalan pincang parah saat keluar dari stadion setelah kekalahan melawan Newcastle
Malam yang tak terlupakan di Tyneside
Michael Carrick memulai debutnya sebagai manajer Manchester United dengan impresif, namun perjalanan tersebut terhenti secara signifikan dalam sebuah malam yang frustrasi di wilayah utara timur. The Red Devils gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Newcastle dikurangi menjadi 10 pemain sebelum babak pertama berakhir, dan akhirnya kalah 2-1 akibat gol telat William Osula.
Kekalahan tersebut diperparah dengan kondisi fisik Mazraoui yang tampak jelas terganggu pada menit-menit akhir. Setelah baru saja kembali ke starting line-up untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, pemain internasional Maroko tersebut tampaknya kesulitan mengatasi masalah kebugaran yang telah mengganggunya sepanjang musim ini. Memang, rekaman pasca-pertandingan menunjukkan pemain berusia 26 tahun itu meninggalkan stadion dengan pincang parah, memicu kekhawatiran akan absennya yang panjang.
Penurunan jumlah personel di bagian belakang
Cedera yang dialami Mazraoui menyoroti kelemahan yang semakin terlihat dalam kedalaman pertahanan United. Dengan mantan pemain Bayern Munich itu terpaksa ditarik keluar, Tyrell Malacia mendapat kesempatan langka untuk bermain, namun pemain Belanda itu terlihat kurang beradaptasi dalam penampilannya yang baru kedua musim ini. Selain itu, United masih harus menghadapi absennya para bek Matthijs de Ligt (punggung), Lisandro Martinez (betis), dan Patrick Dorgu (otot paha).
Carrick merenungkan kegagalan.
Manajer United tidak menyembunyikan kekecewaannya atas kekalahan dan kesempatan yang terlewatkan untuk mengalahkan tim Newcastle yang bermain dengan 10 pemain. Ia menekankan bahwa tim datang dengan ekspektasi tinggi setelah penampilan kuat mereka baru-baru ini.
"Ya, tentu saja kecewa, sangat kecewa. Ini menyakitkan malam ini. Kami datang ke sini dalam kondisi baik, berusaha mendapatkan sesuatu dari pertandingan ini, jika tidak menang, dan cara pertandingan ini berakhir jelas sangat mengecewakan dan tidak ada dua cara untuk itu," kata Carrick, seperti dikutip dari situs resmi klub.
"Sepak bola adalah sepak bola, dan ada hal-hal yang terjadi dalam pertandingan, kadang-kadang menguntungkan kita, kadang-kadang tidak, tapi ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan. Tentu saja, kita bisa lebih baik, kita bisa jauh lebih baik. Kita telah menempatkan diri dalam posisi yang baik, dalam posisi yang layak dengan penampilan dan hasil yang kita dapatkan, jadi ya, malam ini menyakitkan."
- Getty Images Sport
Periode pemulihan yang krusial
The Red Devils kini memiliki jeda 10 hari untuk mengevaluasi kondisi kebugaran Mazraoui. Tim medis akan bekerja lembur di Carrington untuk menentukan tingkat keparahan cedera sebelum pertandingan Premier League berikutnya.
United akan kembali beraksi pada Minggu, 15 Maret, untuk pertandingan krusial melawan Aston Villa di Old Trafford, sebelum bertandang ke Bournemouth pada pekan berikutnya. Dengan poin yang sama dengan Villa yang berada di peringkat keempat, tim asuhan Carrick akan berupaya untuk memastikan kembalinya ke Liga Champions sebagai tujuan utama untuk sisa musim ini.
Iklan