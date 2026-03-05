Masalah cedera pertahanan Manchester United bisa semakin parah, seperti yang terlihat dalam video yang memperlihatkan bek sayap berjalan pincang parah saat keluar dari stadion setelah kekalahan melawan Newcastle

Manajer United tidak menyembunyikan kekecewaannya atas kekalahan dan kesempatan yang terlewatkan untuk mengalahkan tim Newcastle yang bermain dengan 10 pemain. Ia menekankan bahwa tim datang dengan ekspektasi tinggi setelah penampilan kuat mereka baru-baru ini.

"Ya, tentu saja kecewa, sangat kecewa. Ini menyakitkan malam ini. Kami datang ke sini dalam kondisi baik, berusaha mendapatkan sesuatu dari pertandingan ini, jika tidak menang, dan cara pertandingan ini berakhir jelas sangat mengecewakan dan tidak ada dua cara untuk itu," kata Carrick, seperti dikutip dari situs resmi klub.

"Sepak bola adalah sepak bola, dan ada hal-hal yang terjadi dalam pertandingan, kadang-kadang menguntungkan kita, kadang-kadang tidak, tapi ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan. Tentu saja, kita bisa lebih baik, kita bisa jauh lebih baik. Kita telah menempatkan diri dalam posisi yang baik, dalam posisi yang layak dengan penampilan dan hasil yang kita dapatkan, jadi ya, malam ini menyakitkan."