Masa Peminjaman Di Aston Villa Mendekati Akhir, Marcus Rashford 'Khawatir' Kembali Ke Manchester United
Marcus Rashford tidak yakin kembali ke Manchester United setelah masa pinjamannya di Aston Villa karena khawatir tidak dimainkan oleh Ruben Amorim.
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- Rashford terbuka untuk kembali ke United musim panas ini
- Khawatir akan dipinggirkan oleh Amorim
- Villa, Barcelona & Chelsea dikaitkan dengan winger tersebut