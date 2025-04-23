Manchester City FC v Aston Villa FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Peter McVitie dan Yosua Arya

Masa Peminjaman Di Aston Villa Mendekati Akhir, Marcus Rashford 'Khawatir' Kembali Ke Manchester United

M. RashfordManchester UnitedTransfersPremier LeagueR. AmorimAston VillaChampions League

Marcus Rashford tidak yakin kembali ke Manchester United setelah masa pinjamannya di Aston Villa karena khawatir tidak dimainkan oleh Ruben Amorim.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Rashford terbuka untuk kembali ke United musim panas ini
  • Khawatir akan dipinggirkan oleh Amorim
  • Villa, Barcelona & Chelsea dikaitkan dengan winger tersebut

Pertandingan berikutnya