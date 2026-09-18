'Masa kini dan masa depan!' – Mengapa Jesus memilih Cristiano Ronaldo dan empat wajah baru

Pelatih kepala baru Portugal, Jorge Jesus, secara resmi mengumumkan daftar perdana berisi 25 pemain saat negaranya memulai upaya mempertahankan gelar UEFA Nations League di Grup A4. Penyerang legendaris Cristiano Ronaldo memimpin lini depan bersama empat tambahan menonjol dalam skuad.

Kiper Samuel Soares mendapat panggilan pertama ke tim nasional senior sebagai kejutan utama dalam daftar tersebut.

Nuno Tavares, Joao Palhinha, dan Fabio Silva juga masuk ke dalam skuad setelah absen pada putaran final Piala Dunia 2026 baru-baru ini.