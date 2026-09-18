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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Masa kini dan masa depan!' – Mengapa Jesus memilih Cristiano Ronaldo dan empat wajah baru

C. Ronaldo
Portugal
J. Jesus
Portugal vs Wales
Wales
UEFA Nations League A

Pelatih kepala baru Portugal, Jorge Jesus, telah mengumumkan skuad pertamanya yang berisi 25 pemain untuk laga UEFA Nations League mendatang. Dalam daftar tersebut, kapten Cristiano Ronaldo tetap dipertahankan, sementara empat tambahan penting juga masuk saat sang juara bertahan memulai upaya mempertahankan gelar mereka di Grup A4.

  • Jesus mempertahankan Ronaldo sambil memperkenalkan empat wajah baru

    Pelatih kepala baru Portugal, Jorge Jesus, secara resmi mengumumkan daftar perdana berisi 25 pemain saat negaranya memulai upaya mempertahankan gelar UEFA Nations League di Grup A4. Penyerang legendaris Cristiano Ronaldo memimpin lini depan bersama empat tambahan menonjol dalam skuad.

    Kiper Samuel Soares mendapat panggilan pertama ke tim nasional senior sebagai kejutan utama dalam daftar tersebut.

    Nuno Tavares, Joao Palhinha, dan Fabio Silva juga masuk ke dalam skuad setelah absen pada putaran final Piala Dunia 2026 baru-baru ini.

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  • imago-sport-1083245822.jpgZUMA Press Wire

    Pelatih membenarkan pilihan skuad dan faktor familiaritas

    Jesus menjelaskan alasan di balik perekrutan empat tambahan penting tersebut, sembari mencatat adanya hubungan kerja sebelumnya dengan tiga di antaranya. Sang pelatih menekankan pemilihan pemain yang mampu memberi dampak instan sekaligus tetap menjadi opsi inti untuk siklus internasional berikutnya.

    Ia menegaskan bahwa performa domestik saat ini memainkan peran sentral dalam setiap keputusan.

    "Dari empat itu, selain Fabio, yang belum pernah bekerja dengan saya, tiga lainnya sudah pernah bekerja dengan saya sebelumnya," kata Jesus. "Mereka adalah pemain yang sudah mengenal saya, dan saya mengenal mereka. Kecuali Joao, mereka berusia awal 20-an, dan pada 2030 mereka masih belum berusia 30 tahun, jadi mereka adalah pemain untuk masa kini dan masa depan."

  • Palhinha kembali saat daftar lengkap skuad diungkap

    Daftar 25 pemain ini menandai kembalinya Joao Palhinha setelah hampir setahun absen dari tim nasional, sementara Jose Sa, Nelson Semedo, Samu Costa, Goncalo Guedes, dan Matheus Nunes dicoret. Susunan skuad lengkap berdasarkan posisi meliputi:

    • Kiper: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.
    • Bek: Goncalo Inacio, Renato Veiga, Ruben Dias, Tomas Araujo, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Tavares, Nuno Mendes.
    • Gelandang: Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Ruben Neves, Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva.
    • Penyerang: Cristiano Ronaldo, Fabio Silva, Trincao, Francisco Conceicao, Goncalo Ramos, Joao Felix, Pedro Neto, Rafael Leao.


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    Portugal bersiap menghadapi jadwal pembuka yang berat

    Jesus akan menjalani debut resmi sebagai pelatih pada 24 September melawan Wales di Stadion Alvalade. Portugal kemudian bertandang untuk menghadapi Norwegia tiga hari kemudian, pada 27 September, sebelum mengunjungi Denmark pada 1 Oktober.

    Fase pembuka berakhir dengan pertandingan kedua melawan Norwegia di Stadion Dragao pada 4 Oktober.

    Skuad akan segera berkumpul untuk memulai persiapan taktis di bawah pelatih kepala baru mereka.

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