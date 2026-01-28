Getty Images Sport
Masa Depan Raheem Sterling Di Chelsea Di Ujung Tanduk, Negosiasi Transfer Makin Panas
Masa depan Sterling di Chelsea masih jadi perdebatan
Pemain berusia 31 tahun itu saat ini sedang dalam diskusi aktif untuk pergi dari klub London barat, mengakhiri masa pengasingan yang membuatnya benar-benar terpinggirkan, m enurut The Daily Mail. Urgensi untuk menemukan solusi telah meningkat dengan batas waktu transfer yang semakin dekat.
Posisi Sterling di Chelsea semakin disorot oleh statistik yang mencolok yang membayangi jadwal pertandingan klub saat ini. Saat tim asuhan Liam Rosenior bersiap menghadapi Napoli di Liga Champions, pertandingan tersebut menandai laga ke-100 yang dimainkan Chelsea sejak Sterling terakhir kali membela mereka. Penampilan terakhirnya terjadi dalam kemenangan Liga Primer atas Bournemouth pada Mei 2024. Sejak saat itu, pemain internasional Inggris tersebut tidak lagi dibutuhkan, dan kini ada harapan bersama bahwa solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dapat ditemukan.
Kepergiannya tetap menjadi poin kunci negosiasi. Saat ini belum jelas apakah Chelsea dapat menemukan pembeli yang bersedia membeli penyerang veteran tersebut secara langsung sebelum bursa transfer ditutup, atau apakah mereka akan dipaksa untuk menyetujui pemutusan kontrak bersama. Dengan sisa 18 bulan kontraknya yang menguntungkan, pembayaran kompensasi mungkin diperlukan untuk memfasilitasi kepindahan dan membebaskan ruang dalam anggaran gaji.
Rosenior tetap bungkam tentang 'bomb squad' Chelsea
Sementara manajemen berupaya untuk melepas pemain sayap tersebut, manajer Rosenior menolak untuk memberikan detail spesifik mengenai situasi tersebut. Berbicara pada konferensi pers pra-pertandingan menjelang laga melawan Napoli, sang manajer ditanya tentang masa depan Sterling tetapi memilih untuk tetap diam dengan penuh hormat mengenai pemain yang tidak masuk dalam rencananya.
"Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan tentang Raheem," kata Rosenior kepada wartawan. "Dia adalah pemain yang sangat saya hormati. Sangat menghormatinya sebagai pribadi dan apa yang telah dia capai dalam permainan. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk berbicara tentang situasinya."
Setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Arsenal, ia kembali ke Cobham hanya untuk berlatih terpisah dari tim utama. Ia dianggap tidak dibutuhkan lagi di bawah mantan manajer Enzo Maresca dan tetap berada di luar tim di bawah arahan Rosenior. Perlakuan bomb squad berarti penyerang berpengalaman itu telah berlatih terpisah dari kelompok utama selama berbulan-bulan, menunggu penyelesaian situasi kontraknya.
Simbol dari strategi perekrutan sebelumnya
Situasi ini menjadi pengingat yang mahal tentang masa-masa awal kepemilikan Todd Boehly-Clearlake Capital. Ketika penyerang itu tiba dari Manchester City pada tahun 2022 dengan biaya £47,5 juta, ia adalah rekrutan besar pertama rezim baru, yang dimaksudkan sebagai pernyataan niat. Ia diberi kontrak besar lima tahun senilai £325 ribu per pekan, angka yang sekarang terasa janggal jika dibandingkan dengan struktur keuangan klub yang telah berkembang.
Sejak musim panas itu, The Blues telah secara signifikan mengubah pendekatan perekrutan mereka. Manajemen sekarang lebih menyukai kontrak insentif dengan gaji pokok yang lebih rendah ketika merekrut talenta baru, menjauh dari kesepakatan uang besar yang dijamin yang menjadi ciri khas pengeluaran besar-besaran mereka di awal.
Kehadiran pemain dengan gaji tinggi tersebut dalam daftar pemain, meskipun tidak memberikan kontribusi apa pun di lapangan selama hampir dua tahun, merupakan beban keuangan yang signifikan. Klub ingin akhirnya memutuskan hubungan dengan pemain paling terkenal yang tersisa dari strategi awal tersebut, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya bergerak maju dengan skuad yang lebih muda dan lebih terkontrol biayanya.
Bagaimana nasib Disasi?
Sterling adalah nama paling menonjol dalam bomb squad Chelsea - kumpulan pemain tanpa masa depan jangka panjang di klub. Para pemain ini semuanya dipisahkan dari skuad senior, dengan sebagian besar telah pergi karena klub tanpa ampun memangkas pemain yang tidak dibutuhkan dari daftar pemain.
Nama terkenal lainnya dalam kelompok ini adalah Axel Disasi. Bek Prancis berusia 27 tahun itu telah bergabung dengan pemain Inggris tersebut dalam latihan terpisah di awal musim. Tetapi, tidak seperti Sterling, situasi Disasi mengalami sedikit perubahan; ia telah diizinkan kembali ke sesi latihan Rosenior. Terlepas dari reintegrasi ini, masa depannya tetap tidak pasti, dan dipahami bahwa ia masih dapat dilepas bulan ini jika ada tawaran yang sesuai. Namun, bagi Sterling, tidak ada jalan kembali dengan seragam Chelsea, hanya jalan keluar dari klub.
