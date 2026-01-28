Masa Depan Raheem Sterling Di Chelsea Di Ujung Tanduk, Negosiasi Transfer Makin Panas

Pemain berusia 31 tahun itu saat ini sedang dalam diskusi aktif untuk pergi dari klub London barat, mengakhiri masa pengasingan yang membuatnya benar-benar terpinggirkan, m enurut The Daily Mail. Urgensi untuk menemukan solusi telah meningkat dengan batas waktu transfer yang semakin dekat.

Posisi Sterling di Chelsea semakin disorot oleh statistik yang mencolok yang membayangi jadwal pertandingan klub saat ini. Saat tim asuhan Liam Rosenior bersiap menghadapi Napoli di Liga Champions, pertandingan tersebut menandai laga ke-100 yang dimainkan Chelsea sejak Sterling terakhir kali membela mereka. Penampilan terakhirnya terjadi dalam kemenangan Liga Primer atas Bournemouth pada Mei 2024. Sejak saat itu, pemain internasional Inggris tersebut tidak lagi dibutuhkan, dan kini ada harapan bersama bahwa solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dapat ditemukan.

Kepergiannya tetap menjadi poin kunci negosiasi. Saat ini belum jelas apakah Chelsea dapat menemukan pembeli yang bersedia membeli penyerang veteran tersebut secara langsung sebelum bursa transfer ditutup, atau apakah mereka akan dipaksa untuk menyetujui pemutusan kontrak bersama. Dengan sisa 18 bulan kontraknya yang menguntungkan, pembayaran kompensasi mungkin diperlukan untuk memfasilitasi kepindahan dan membebaskan ruang dalam anggaran gaji.