Masa depan Harry Kane sudah diputuskan?! Pimpinan Bayern Munich memberikan pembaruan besar mengenai klausul pelepasan dalam kontrak striker andalannya
Pembicaraan transfer: Kontrak Kane dengan Bayern berlaku hingga 2027
Setelah pindah ke Jerman pada 2023, saat meninggalkan Tottenham sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub Premier League, Kane menandatangani kontrak dengan Bayern hingga 2027. Ia berhasil mengakhiri kutukan trofi sejak keluar dari zona nyaman profesionalnya di tanah air.
Dengan trofi besar telah diraih, ada spekulasi bahwa Kane dapat membuka diri untuk tantangan baru, saat ia bersiap merayakan ulang tahun ke-33 pada Juli. Dikabarkan bahwa tawaran sebesar £57 juta ($77 juta) cukup untuk memulai pembicaraan transfer.
Namun, Bayern selalu menegaskan bahwa mereka tidak berniat melepas striker andalan mereka. Kane telah mencetak 126 gol untuk klub dalam 131 penampilan - menjadi pemenang Golden Boot dua kali dan memecahkan rekor demi rekor sepanjang kariernya.
Klausul pelepasan dalam kontrak Kane telah kadaluwarsa.
Dikabarkan bahwa negosiasi kontrak akan segera berlangsung, dengan Kane merasa nyaman di Bavaria bersama istrinya Kate dan keempat anaknya, dan jalur keluar di Allianz Arena tampaknya telah ditutup.
Hal itu menurut anggota dewan pengawas Bayern, Uli Hoeness, yang mengatakan kepada Bild: “Saya ingin menegaskan hal ini. Harry adalah berkah bagi kami. Karena klausul pelepasan untuk musim panas 2026 telah kadaluwarsa dan kontraknya berlaku hingga musim panas 2027, kami saat ini tidak berada di bawah tekanan.”
Bayern kini mencari kesepakatan baru dengan Kane, dengan legenda klub Lothar Matthaus memperkirakan proses tersebut akan berjalan lancar. Ia mengatakan kepada Sky Sports Deutschland: “Saya tidak percaya dia akan meninggalkan Bayern. Uang bukan prioritas utamanya; yang penting baginya adalah merasa nyaman – dengan pelatih, rekan setimnya, dan keluarganya.
“Dia telah beradaptasi dengan baik bersama anak-anaknya. Membawa keluarganya adalah langkah besar. Saya merasa uang bukanlah hal yang penting baginya. Di Arab Saudi, dia mungkin akan mendapatkan tiga atau empat kali lipat gaji. Saya yakin Harry Kane akan memperpanjang kontraknya dengan FC Bayern.”
Bayern tidak berada di bawah tekanan terkait kontrak Kane.
Direktur olahraga Christoph Freund mengatakan bahwa Bayern tidak terburu-buru dalam negosiasi dengan Kane: “Dia masih memiliki sisa kontrak satu setengah tahun. Dia merasa sangat nyaman di sini. Kami tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia sebaiknya terus seperti sekarang dan tetap merasa nyaman bersama keluarganya di Munich. Maka dia bisa tinggal di Munich untuk waktu yang lama.”
Mantan bintang Spurs dan Inggris, Danny Murphy, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apa yang harus dilakukan Kane selanjutnya: “Hal yang selalu sulit saat kita menua adalah memikirkan terlalu jauh ke depan karena kita semua pernah mengalami saat tubuh tidak berfungsi seperti dulu. Jika saya berada di sekitar Kane dan memiliki pengaruh padanya, saya tidak akan mendorongnya untuk pindah ke mana pun karena saat ini, di tim Munich ini, mereka terlihat memiliki peluang nyata di Liga Champions. Dia bermain sebaik yang pernah kita lihat. Mengapa ingin mengganggu itu?”
Kane mencatat sejarah saat mencetak 500 gol sepanjang kariernya.
Kane telah secara rutin mengungkapkan kebahagiaannya di Munich dan baru-baru ini mencapai tonggak karier yang signifikan. Dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 atas Werder Bremen, ia mencapai 500 gol karier - menjadi orang Inggris pertama yang mencapai angka tersebut.
Kini ia memburu rekor gol tunggal musim Robert Lewandowski di Bundesliga, yang mencapai 41 gol, dengan 26 gol yang telah ia catat musim ini. Ia akan tampil sebagai kapten dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Inggris di final Piala Dunia musim panas ini. Lebih banyak sejarah bisa tercipta bersama The Three Lions saat ia berusaha memecahkan rekor penampilan 125 kali untuk tim nasional Inggris.
