Masa depan Harry Kane sudah diputuskan?! Pimpinan Bayern Munich memberikan pembaruan besar mengenai klausul pelepasan dalam kontrak striker andalannya

Dikabarkan bahwa negosiasi kontrak akan segera berlangsung, dengan Kane merasa nyaman di Bavaria bersama istrinya Kate dan keempat anaknya, dan jalur keluar di Allianz Arena tampaknya telah ditutup.

Hal itu menurut anggota dewan pengawas Bayern, Uli Hoeness, yang mengatakan kepada Bild: “Saya ingin menegaskan hal ini. Harry adalah berkah bagi kami. Karena klausul pelepasan untuk musim panas 2026 telah kadaluwarsa dan kontraknya berlaku hingga musim panas 2027, kami saat ini tidak berada di bawah tekanan.”

Bayern kini mencari kesepakatan baru dengan Kane, dengan legenda klub Lothar Matthaus memperkirakan proses tersebut akan berjalan lancar. Ia mengatakan kepada Sky Sports Deutschland: “Saya tidak percaya dia akan meninggalkan Bayern. Uang bukan prioritas utamanya; yang penting baginya adalah merasa nyaman – dengan pelatih, rekan setimnya, dan keluarganya.

“Dia telah beradaptasi dengan baik bersama anak-anaknya. Membawa keluarganya adalah langkah besar. Saya merasa uang bukanlah hal yang penting baginya. Di Arab Saudi, dia mungkin akan mendapatkan tiga atau empat kali lipat gaji. Saya yakin Harry Kane akan memperpanjang kontraknya dengan FC Bayern.”