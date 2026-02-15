AFP
Masa bakti Oleksandr Zinchenko di Ajax mungkin sudah berakhir setelah mengalami cedera parah hanya dua menit setelah debut kandangnya
Ajax belum jelas mengenai tingkat keparahan cedera Zinchenko.
Zinchenko mengalami cedera pada lutut kirinya hanya dua setengah menit sebelum pertandingan berakhir dalam kemenangan Ajax 4-1 atas Fortuna Sittard pada Sabtu malam, setelah bertabrakan dengan Dimitrios Limnios. Pemain tersebut membutuhkan perawatan di lapangan sebelum dibantu keluar lapangan dan dibawa ke ruang ganti. Tim Fred Grim melanjutkan kemenangan dengan mudah setelah Zinchenko ditarik keluar, berkat gol dari Jorthy Mokio, Rayane Bounida, dan dua gol dari Mika Godts.
Namun, penarikan dini Zinchenko yang berusia 29 tahun mengganggu kemenangan kandang yang gemilang, meskipun Grim setelah kemenangan mengakui bahwa dia tidak tahu seberapa parah cedera tersebut.
"Saat ini, belum jelas seberapa serius cedera Oleksandr Zinchenko," kata pelatih Ajax. "Dia akan menjalani pemindaian MRI besok atau lusa. Semoga kita akan tahu lebih banyak segera dan cedera itu tidak terlalu serius."
Zinchenko dilaporkan menerima pemotongan gaji yang signifikan untuk bergabung dengan Ajax dalam upaya mempertahankan harapannya untuk tampil di Piala Dunia, di mana ia berencana menjadi kapten Ukraina di Amerika Utara musim panas ini. Namun, ada kekhawatiran bahwa ia akan absen sepenuhnya dari turnamen tersebut jika Ukraina lolos ke ajang tersebut.
Pindah ke Ajax mengakhiri hubungan selama tiga setengah tahun dengan Arsenal.
Zinchenko meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Ajax dengan kontrak jangka pendek setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain selama masa pinjaman yang kurang memuaskan bersama Nottingham Forest pada awal musim ini. Pemain internasional Ukraina tersebut hanya tampil dalam empat pertandingan liga untuk Tricky Trees akibat cedera, dengan pertandingan terakhirnya terjadi dalam kekalahan 2-0 di kandang melawan Everton pada akhir Desember.
Pindah ke Ajax mengakhiri masa bakti Zinchenko selama tiga setengah tahun di Arsenal, yang bergabung dengan The Gunners dari Manchester City pada 2022. Saat pindah ke raksasa Amsterdam, Zinchenko mengunggah pesan perpisahan untuk para pendukung di akun Instagram resminya.
"Kepada para Gunners," Zinchenko memulai. "Saya tidak akan pernah melupakan cara kalian menyambut saya. Masih ingat bulu kuduk saya merinding saat pertandingan pertama setelah mendengar teriakan kalian 'Always beliiiiiieeeve'.
"Saya bahkan tidak pernah membayangkannya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala yang telah kalian lakukan untuk saya dan keluarga saya. Kepada staf pelatih, terima kasih atas kesempatan untuk menjadi bagian kecil dari klub yang luar biasa ini.
"Kepada para pemain, terima kasih atas pengalaman tak ternilai, kenangan fantastis, dan menjadi teman seumur hidup. Kepada seluruh staf, terima kasih atas bantuan dan perhatian kalian terhadap saya dan keluarga saya.
"Dan tentu saja kepada para penggemar, atas cinta, dukungan, dan kritik yang kami sebagai pemain perlu terima dan bekerja lebih keras. Saya hanya ingin mendoakan yang terbaik untuk kalian semua dan berharap kalian mencapai segala yang kalian inginkan.
"Sekali Gunner, selamanya Gunner. Terima kasih. @arsenal [emoji hati]."
Ajax tak terkalahkan dalam 10 pertandingan setelah kemenangan pada Sabtu.
Kemenangan telak Ajax atas Fortuna Sittard memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan, meskipun mereka hanya memenangkan enam dari 10 pertandingan tersebut, dan hanya dua dari lima pertandingan terakhir, sehingga tim asuhan Grim kini tertinggal 17 poin dari pemuncak klasemen PSV, yang mengalami kekalahan mengejutkan 2-1 di kandang FC Volendam pada Jumat.
Grim mengambil alih jabatan pelatih Ajax pada November setelah John Heitinga diberhentikan dari jabatannya di awal musim, sebelum mantan bek tersebut ditunjuk sebagai bagian dari staf pelatih Tottenham bulan lalu sebelum pemecatan Thomas Frank.
Dan selanjutnya bagi Grim dan tim Ajax-nya adalah menjamu NEC Nijmegen pada akhir pekan depan, saat tim Eredivisie tersebut berusaha memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Zinchenko?
Banyak yang menduga bahwa Zinchenko mengalami cedera ACL, meskipun klub belum dapat memastikan hal tersebut hingga gelandang serba bisa itu menjalani pemindaian MRI untuk menentukan tingkat keparahan cedera.
Namun, jika Zinchenko mengalami cedera lutut yang serius, maka masa depannya bersama Ajax akan berakhir, begitu pula impiannya untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Ukraina akan menghadapi Swedia di Valencia dalam kualifikasi Piala Dunia bulan depan, di mana pemenangnya akan berhadapan dengan Polandia atau Albania dalam upaya mereka untuk memastikan tempat di Amerika Serikat.
