Masa bakti Oleksandr Zinchenko di Ajax mungkin sudah berakhir setelah mengalami cedera parah hanya dua menit setelah debut kandangnya

Zinchenko meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Ajax dengan kontrak jangka pendek setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain selama masa pinjaman yang kurang memuaskan bersama Nottingham Forest pada awal musim ini. Pemain internasional Ukraina tersebut hanya tampil dalam empat pertandingan liga untuk Tricky Trees akibat cedera, dengan pertandingan terakhirnya terjadi dalam kekalahan 2-0 di kandang melawan Everton pada akhir Desember.

Pindah ke Ajax mengakhiri masa bakti Zinchenko selama tiga setengah tahun di Arsenal, yang bergabung dengan The Gunners dari Manchester City pada 2022. Saat pindah ke raksasa Amsterdam, Zinchenko mengunggah pesan perpisahan untuk para pendukung di akun Instagram resminya.

"Kepada para Gunners," Zinchenko memulai. "Saya tidak akan pernah melupakan cara kalian menyambut saya. Masih ingat bulu kuduk saya merinding saat pertandingan pertama setelah mendengar teriakan kalian 'Always beliiiiiieeeve'.

"Saya bahkan tidak pernah membayangkannya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala yang telah kalian lakukan untuk saya dan keluarga saya. Kepada staf pelatih, terima kasih atas kesempatan untuk menjadi bagian kecil dari klub yang luar biasa ini.

"Kepada para pemain, terima kasih atas pengalaman tak ternilai, kenangan fantastis, dan menjadi teman seumur hidup. Kepada seluruh staf, terima kasih atas bantuan dan perhatian kalian terhadap saya dan keluarga saya.

"Dan tentu saja kepada para penggemar, atas cinta, dukungan, dan kritik yang kami sebagai pemain perlu terima dan bekerja lebih keras. Saya hanya ingin mendoakan yang terbaik untuk kalian semua dan berharap kalian mencapai segala yang kalian inginkan.

"Sekali Gunner, selamanya Gunner. Terima kasih. @arsenal [emoji hati]."