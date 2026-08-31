Il Tempo mengulas transfer di Marten De Roon ke Roma: Roma merekrutnya dari Atalanta secara gratis, dengan bonus (termasuk bonus Scudetto) hingga maksimal 600 ribu euro. Gelandang itu, yang hari ini akan tersedia untuk Gasperini, menandatangani kontrak satu tahun senilai 2 juta euro bersih.
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Marten de Roon dari Atalanta ke Roma: angka-angka kesepakatan itu
Pilar Atalanta
Lahir pada 1991, De Roon meninggalkan Atalanta, yang masih terikat kontrak dengannya hingga 2028, setelah mencatatkan 445 pertandingan, 23 gol, dan 32 assist. Ia memenangkan Liga Europa 2024.
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