Il Tempo mengulas transfer di Marten De Roon ke Roma: Roma merekrutnya dari Atalanta secara gratis, dengan bonus (termasuk bonus Scudetto) hingga maksimal 600 ribu euro. Gelandang itu, yang hari ini akan tersedia untuk Gasperini, menandatangani kontrak satu tahun senilai 2 juta euro bersih.



