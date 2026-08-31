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De Roon AtalantaGetty Images

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Marten de Roon dari Atalanta ke Roma: angka-angka kesepakatan itu

Transfers
Atalanta
Roma
M. de Roon

Il Tempo mengulas transfer di Marten De Roon ke Roma: Roma merekrutnya dari Atalanta secara gratis, dengan bonus (termasuk bonus Scudetto) hingga maksimal 600 ribu euro. Gelandang itu, yang hari ini akan tersedia untuk Gasperini, menandatangani kontrak satu tahun senilai 2 juta euro bersih.


  • Pilar Atalanta

    Lahir pada 1991, De Roon meninggalkan Atalanta, yang masih terikat kontrak dengannya hingga 2028, setelah mencatatkan 445 pertandingan, 23 gol, dan 32 assist. Ia memenangkan Liga Europa 2024.


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