AFP
Diterjemahkan oleh
Marseille menunjuk manajer baru setelah kepergian Roberto De Zerbi, sementara musim yang dramatis ini mengambil arah baru
De Zerbi dipecat sebagai manajer Marseille
De Zerbi memutuskan untuk meninggalkan Marseille secara sepakat pekan lalu setelah kekalahan memalukan 5-0 dari rival mereka Paris Saint-Germain dalam laga Le Classique. Klub tersebut kini menunjuk Beye dengan kontrak berdurasi satu setengah tahun, dengan mantan bintang Senegal itu kembali tersedia di bursa transfer setelah dipecat oleh rival Ligue 1 Rennes hanya beberapa hari sebelum kepergian De Zerbi.
- AFP
Beye diperkenalkan sebagai manajer baru Marseille.
Pernyataan resmi klub berbunyi: "Olympique de Marseille dengan senang hati mengumumkan penunjukan Habib Beye sebagai pelatih tim profesional.
"Habib Beye telah meniti karier yang unik di sepak bola Prancis, awalnya sebagai pemain yang tangguh dan dihormati, kemudian sebagai pelatih yang ambisius dan berpikiran strategis.
"Habib Beye dengan cepat beralih ke karier sebagai pelatih. Ia tak sabar untuk kembali ke lapangan dan secara alami menemukan tempatnya di pinggir lapangan. Pada 2021, ia mengambil alih kendali di Red Star FC. Di liga yang kompetitif, ia menanamkan identitas yang jelas: disiplin, intensitas, dan ambisi. Gaya manajemennya didasarkan pada standar tinggi dan tanggung jawab pemain, sesuai dengan apa yang ia wujudkan di lapangan. Sebagai juara nasional pada 2004, ia membawa Red Star ke Ligue 2 namun meninggalkan klub untuk bergabung dengan Stade Rennais.
"Selasa, 18 Februari 2018 menandai kembalinya Habib Beye ke Olympique de Marseille. Dari rumput hijau Orange Velodrome hingga pinggir lapangan Stadion Boulevard Michelet, ia seolah-olah telah kembali ke titik awal, namun bagian tersulit mungkin masih menantinya, dengan prinsip-prinsip yang sama yang mendampingi karier bermainnya: kepemimpinan, kerja keras, dan passion."
Kekacauan melanda Marseille bahkan setelah kepergian De Zerbi.
Dalam pertandingan pertamanya setelah De Zerbi meninggalkan klub, Marseille menjamu Strasbourg, klub saudara Chelsea, di Stade Velodrome. Para ultras mereka mengosongkan satu tribun sebelum kick-off sebagai protes terhadap dewan direksi, sementara laporan menyebutkan beberapa pendukung bahkan mencoba menyerbu suite presiden.
Marseille, di bawah manajer sementara Jacques Abardonado, unggul terlebih dahulu melalui gol Mason Greenwood di awal pertandingan, sebelum Amine Gouiri menggandakan keunggulan tak lama setelah babak pertama. Namun, Sebastian Nanasi memperkecil ketertinggalan untuk tim tamu, dan kemudian Joaquin Panichelli mencetak penalti pada menit ke-97 untuk menyelamatkan satu poin.
Pada Minggu, Mehdi Benatia mundur dari jabatan direktur olahraga, tetapi diangkat kembali dengan kontrak hingga akhir musim hanya beberapa hari kemudian. Presiden klub Pablo Longoria tetap menjadi sasaran kritik suporter karena musim yang kacau di pesisir selatan Prancis.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Marseille?
Beye, yang diperkuat oleh penyerang seperti Mason Greenwood dan Ethan Nwaneri, akan berusaha meraih kemenangan pertamanya sebagai pelatih Marseille pada Jumat malam dalam laga tandang melawan Brest.
Iklan