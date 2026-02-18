Marseille menunjuk manajer baru setelah kepergian Roberto De Zerbi, sementara musim yang dramatis ini mengambil arah baru

Pernyataan resmi klub berbunyi: "Olympique de Marseille dengan senang hati mengumumkan penunjukan Habib Beye sebagai pelatih tim profesional.

"Habib Beye telah meniti karier yang unik di sepak bola Prancis, awalnya sebagai pemain yang tangguh dan dihormati, kemudian sebagai pelatih yang ambisius dan berpikiran strategis.

"Habib Beye dengan cepat beralih ke karier sebagai pelatih. Ia tak sabar untuk kembali ke lapangan dan secara alami menemukan tempatnya di pinggir lapangan. Pada 2021, ia mengambil alih kendali di Red Star FC. Di liga yang kompetitif, ia menanamkan identitas yang jelas: disiplin, intensitas, dan ambisi. Gaya manajemennya didasarkan pada standar tinggi dan tanggung jawab pemain, sesuai dengan apa yang ia wujudkan di lapangan. Sebagai juara nasional pada 2004, ia membawa Red Star ke Ligue 2 namun meninggalkan klub untuk bergabung dengan Stade Rennais.

"Selasa, 18 Februari 2018 menandai kembalinya Habib Beye ke Olympique de Marseille. Dari rumput hijau Orange Velodrome hingga pinggir lapangan Stadion Boulevard Michelet, ia seolah-olah telah kembali ke titik awal, namun bagian tersulit mungkin masih menantinya, dengan prinsip-prinsip yang sama yang mendampingi karier bermainnya: kepemimpinan, kerja keras, dan passion."