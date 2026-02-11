Getty
Marseille mengincar mantan bintang Newcastle sebagai pelatih baru Mason Greenwood setelah kepergian Roberto De Zerbi.
Marseille melakukan pergantian di bangku cadangan.
Marseille memecat De Zerbi dari jabatannya pada pertengahan pekan, setelah kekalahan telak 5-0 klub tersebut dari PSG pada akhir pekan. Setelah pertandingan, mantan pelatih Brighton itu meluapkan kemarahannya kepada para pemainnya.
De Zerbi mengatakan: "Ini adalah masa-masa sulit... kami tampil bagus melawan Rennes dan Lens, lalu tiba-tiba semuanya hancur. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada para pendukung."
Dia menambahkan: "Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran para pemain, saya tidak tahu apa yang terjadi.
“Kami mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan ini. Tapi jelas, kami tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kami perlu memahami mengapa. Mengapa kami bermain seperti itu di Brugge? Mengapa kami bermain seperti itu di sini? Dan mengapa kami bermain dengan cara yang benar-benar berbeda melawan Lens dan Rennes?"
Dia juga mengatakan akan berbicara dengan dewan direksi, dan hasil pembicaraan itu membuatnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Dia menyimpulkan: "Kami akan berbicara dengan [direktur olahraga Medhi] Benatia dan Longoria untuk memahami apa yang bisa kami lakukan. Karena kekalahan ini menyakitkan, terutama di Paris, terutama dengan cara ini."
Beye dicari oleh OM
Meskipun Mason Greenwood telah kehilangan salah satu mentornya, klub tampaknya sedang mendekati penggantinya, menurut Le Parisien. Beye bermain untuk Marseille antara tahun 2003 dan 2007 dan saat ini menjadi manajer Rennes. Pekan lalu, timnya kalah 3-0 dari tim De Zerbi, tetapi dia kemungkinan besar akan kembali ke Velodrome dalam waktu dekat. Marseille dilaporkan tidak memiliki banyak opsi, artinya penunjukan pengganti dapat diselesaikan relatif cepat.
Pernyataan yang dibacakan saat pemecatan De Zerbi: "Olympique Marseille dan Roberto De Zerbi, pelatih tim utama, telah mengumumkan berakhirnya kerja sama mereka secara mutual. Setelah pembicaraan antara semua pemangku kepentingan dalam manajemen klub - pemilik, presiden, direktur sepak bola, dan pelatih - diputuskan untuk melakukan perubahan di puncak tim utama.
"Ini adalah keputusan kolektif yang sulit, diambil setelah pertimbangan matang demi kepentingan terbaik klub, guna menanggapi tantangan olahraga di akhir musim. Olympique Marseille ingin mengucapkan terima kasih kepada Roberto De Zerbi atas dedikasinya, komitmennya, profesionalismenya, dan keseriusannya, yang sangat terlihat dalam pencapaian tim finis di posisi kedua pada musim 2024/25. Klub mendoakan yang terbaik baginya untuk sisa karirnya."
Dampak Greenwood di bawah asuhan De Zerbi
Greenwood telah mencetak 22 gol musim ini dan De Zerbi mengklaim bahwa pemain tersebut telah menjadi "lebih manusiawi" di Ligue 1.
Dia mengatakan: "Kami selalu membutuhkan Greenwood seperti yang kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir. Dia adalah Greenwood kelas dunia. Karena selain apa yang diajarkan oleh ibunya dan ayahnya, dia menjadi pemain yang lengkap. Dia juga telah melewati masa-masa sulit, dia tidak pergi, dan dia tetap di sini. Dia memahami bahwa kami memberi tahu dia hal-hal itu untuk kebaikannya sendiri dan untuk kebaikan OM."
De Zerbi menambahkan: "Saya harap dia terus seperti ini. Saya terus mengingatkan dia bahwa dia harus terus seperti ini dan bahwa itu terutama untuk kebaikannya sendiri. Karena saya juga melihatnya sebagai orang yang lebih manusiawi. Dia kadang-kadang tersenyum, dia berbicara lebih banyak. Dia kurang tertutup daripada sebelumnya. Dan itu hal yang positif. Sekarang semua orang benar-benar dapat menghargai Greenwood lebih dari sebelumnya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Marseille akan menghadapi Strasbourg pada Sabtu ini, dan saat ini belum jelas apakah klub tersebut dapat menunjuk pengganti De Zerbi sebelum pertandingan dimulai. Saat ini, Marseille berada di peringkat keempat Ligue 1, tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen PSG setelah kekalahan telak yang mereka derita.
