Marseille memecat De Zerbi dari jabatannya pada pertengahan pekan, setelah kekalahan telak 5-0 klub tersebut dari PSG pada akhir pekan. Setelah pertandingan, mantan pelatih Brighton itu meluapkan kemarahannya kepada para pemainnya.

De Zerbi mengatakan: "Ini adalah masa-masa sulit... kami tampil bagus melawan Rennes dan Lens, lalu tiba-tiba semuanya hancur. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada para pendukung."

Dia menambahkan: "Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran para pemain, saya tidak tahu apa yang terjadi.

“Kami mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan ini. Tapi jelas, kami tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kami perlu memahami mengapa. Mengapa kami bermain seperti itu di Brugge? Mengapa kami bermain seperti itu di sini? Dan mengapa kami bermain dengan cara yang benar-benar berbeda melawan Lens dan Rennes?"

Dia juga mengatakan akan berbicara dengan dewan direksi, dan hasil pembicaraan itu membuatnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Dia menyimpulkan: "Kami akan berbicara dengan [direktur olahraga Medhi] Benatia dan Longoria untuk memahami apa yang bisa kami lakukan. Karena kekalahan ini menyakitkan, terutama di Paris, terutama dengan cara ini."