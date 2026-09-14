Giancarlo Marocchi, mantan gelandang Juventus dan kini komentator untuk Sky, menyampaikan pendapatnya setelah kekalahan Juventus di markas Sassuolo: "Anggap saja dia butuh delapan pertandingan untuk mencapai kondisi terbaik, Kolo Muani, tetapi saat ini ia kalah dalam duel karena salah mengontrol bola, dan itulah yang tidak memberi harapan bagus bagi Juventus, yang sudah harus menjalani sepanjang musim lalu tanpa penyerang tengah".
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Marocchi: "Kolo Muani kalah dalam duel dan salah mengontrol bola"
Tentang lini pertahanan tim asuhan Luciano Spalletti: "Lucumí dan Bremer tidak perlu melakukan hal lain selain mencari penyerang pertama atau penyerang kedua, hal seperti itu bahkan diketahui para pemain muda di level Allievi. Saya tidak pernah melihat salah satu dari dua bek tengah itu menemukan dua penyerang tersebut. Sassuolo menutup ruang dengan baik dengan mendorong Thorstvedt ke depan dan juga gelandang-gelandang lainnya. Jelas bahwa dalam dua lini yang masing-masing berisi empat pemain, itulah area yang harus Anda cari, tetapi tidak pernah sekalipun".
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