Marocchi: "Kolo Muani kalah dalam duel dan salah mengontrol bola"

Tentang lini pertahanan tim asuhan Luciano Spalletti: "Lucumí dan Bremer tidak perlu melakukan hal lain selain mencari penyerang pertama atau penyerang kedua, hal seperti itu bahkan diketahui para pemain muda di level Allievi. Saya tidak pernah melihat salah satu dari dua bek tengah itu menemukan dua penyerang tersebut. Sassuolo menutup ruang dengan baik dengan mendorong Thorstvedt ke depan dan juga gelandang-gelandang lainnya. Jelas bahwa dalam dua lini yang masing-masing berisi empat pemain, itulah area yang harus Anda cari, tetapi tidak pernah sekalipun".