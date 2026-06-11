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Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

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Marmoush: Mesir adalah yang terbaik di Afrika... dan target kami adalah bersaing di Piala Dunia

Egypt
World Cup
O. Marmoush
M. Salah
Mesir

Saya sama sekali tidak pernah berpikir untuk membela tim nasional Kanada

Pemain asal Mesir, Omar Marmoush, bintang Manchester City, menegaskan bahwa tim nasional negaranya menangani Piala Dunia 2026 dengan sangat serius, dan tidak hanya sekadar ingin ikut serta dan tampil.

Timnas Mesir tergabung di Grup 7, yang juga dihuni oleh Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

"Ambisi kami besar, kepercayaan diri para pemain tinggi, dan kami berharap bisa meraih sesuatu yang mengangkat nama Mesir," kata Marmoush dalam wawancara dengan majalah Manchester City.

Dia menambahkan, "Dengan para pemain yang kami miliki, tim yang kami miliki, dan kualitas yang kami miliki, kami sebagai tim nasional Mesir adalah tim terbaik di Afrika."

Dia melanjutkan, "Kami pergi ke Piala Dunia untuk melampaui babak grup dan menunjukkan siapa kami kepada dunia, bukan sekadar hadir."

Marmoush menekankan, "Ini adalah hal yang besar bagi kami. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, dan saya akan mengulanginya lagi, kami tidak pergi ke Piala Dunia hanya untuk bermain, melainkan untuk bersaing memperebutkan gelar."

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    Dia menegaskan, "Tentu saja kita harus realistis, karena kita akan berhadapan dengan beberapa tim terbaik di dunia, dan level tim-tim yang akan kita hadapi sangat tinggi, tetapi kita tidak pergi dengan mentalitas bahwa kita hanya akan bermain tiga pertandingan lalu pulang."

    Dia menjelaskan, "Insya Allah kita akan berhasil. Kita akan berusaha melewati babak grup, lalu menghadapi turnamen ini pertandingan demi pertandingan."

    Dia menambahkan, "Kami ingin tampil baik, dan kami juga bisa bermimpi untuk memenangkan turnamen atau mencapai tahap tertentu. Kami tidak pergi hanya untuk sekadar hadir."

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    Mohamed Salah terus menunjukkan performa gemilang

    Ironisnya, salah satu pertandingan timnas Mesir di babak penyisihan grup akan digelar di Kanada, yang berarti Marmoush akan kembali ke negara tempat ia pernah tinggal sebentar, dan sebenarnya ia bisa saja membela negara tersebut di level internasional alih-alih Mesir.

    Tim nasional Kanada pernah menawarkan kesempatan kepada Omar Marmoush untuk mewakili mereka, sebuah tawaran yang sangat dia hargai, namun dia sama sekali tidak pernah berpikir untuk menerimanya.

    Sambil tersenyum, ia berkata, "Saya hanya pernah mengunjungi Kanada dalam beberapa kesempatan, dan meskipun ada kesempatan ini, hati saya tetap terikat untuk bermain bagi Mesir. Saya merasa memiliki ikatan yang kuat dengan akar saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik bagi timnas Mesir."

    Dia menekankan, "Saya telah tinggal di Mesir selama 18 tahun dan dibesarkan di sana, sehingga masih banyak hal-hal Mesir yang ada dalam diri saya. Saya sangat mencintai negara saya."

    Dia menambahkan, "Mohamed Salah, dengan semua yang telah dia raih dan sejarah yang telah dia ciptakan hingga saat ini, terus bersinar. Dan saya merasa bahwa rakyat Mesir bangga pada kami berdua."

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