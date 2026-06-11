Marmoush: Mesir adalah yang terbaik di Afrika... dan target kami adalah bersaing di Piala Dunia

Pemain asal Mesir, Omar Marmoush, bintang Manchester City, menegaskan bahwa tim nasional negaranya menangani Piala Dunia 2026 dengan sangat serius, dan tidak hanya sekadar ingin ikut serta dan tampil.

Timnas Mesir tergabung di Grup 7, yang juga dihuni oleh Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

"Ambisi kami besar, kepercayaan diri para pemain tinggi, dan kami berharap bisa meraih sesuatu yang mengangkat nama Mesir," kata Marmoush dalam wawancara dengan majalah Manchester City.

Dia menambahkan, "Dengan para pemain yang kami miliki, tim yang kami miliki, dan kualitas yang kami miliki, kami sebagai tim nasional Mesir adalah tim terbaik di Afrika."

Dia melanjutkan, "Kami pergi ke Piala Dunia untuk melampaui babak grup dan menunjukkan siapa kami kepada dunia, bukan sekadar hadir."

Marmoush menekankan, "Ini adalah hal yang besar bagi kami. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, dan saya akan mengulanginya lagi, kami tidak pergi ke Piala Dunia hanya untuk bermain, melainkan untuk bersaing memperebutkan gelar."