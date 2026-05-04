Marcus Thuram memberikan penghormatan kepada ikon NBA Kobe Bryant setelah Inter berhasil meraih gelar Serie A

Thuram telah tampil gemilang sejak bergabung dengan Inter pada tahun 2023, dan kontribusinya terhadap gelar juara terbaru ini tidak bisa diremehkan. Musim ini, pemain berusia 28 tahun tersebut telah mencetak 13 gol dalam 28 penampilan di Serie A, hanya tertinggal tiga gol dari rekan setimnya, Lautaro Martinez, dalam daftar pencetak gol terbanyak liga. Sementara itu, secara keseluruhan sejak bergabung dengan Nerazzurri, ia telah mencetak 51 gol dalam 138 pertandingan di semua kompetisi.