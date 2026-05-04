Marcus Thuram memberikan penghormatan kepada ikon NBA Kobe Bryant setelah Inter berhasil meraih gelar Serie A
Inter memastikan gelar juara dengan kemenangan telak
Inter memastikan gelar juara Serie A dengan tiga pertandingan tersisa setelah mengalahkan Parma 2-0 di Giuseppe Meazza. Hasil ini memastikan tim asuhan Cristian Chivu sebagai juara dan mengantarkan klub tersebut meraih Scudetto ke-21. Thuram membuka skor untuk membawa Inter unggul, sebelum Henrikh Mkhitaryan memastikan kemenangan di menit-menit akhir. Perolehan tiga poin ini memicu perayaan di seluruh Milan, seiring dengan kembali bertenggernya Nerazzurri di puncak klasemen sepak bola Italia.
Thuram meneladani 'Mamba Mentality' milik Bryant
Setelah kemenangan yang memastikan gelar juara, Thuram mengunggah sebuah penghormatan untuk Kobe di Instagram, dengan meniru foto ikon basket tersebut saat meraih gelar juara. Foto asli Bryant diambil setelah Los Angeles Lakers mengalahkan Philadelphia 76ers di Final NBA 2001. Di samping foto yang ditirunya itu, Thuram menulis: "Bendera tiga warna telah kembali ke rumah dan takkan pernah meninggalkan kita lagi."
Dominasi di Bawah Kepemimpinan Chivu
Thuram telah tampil gemilang sejak bergabung dengan Inter pada tahun 2023, dan kontribusinya terhadap gelar juara terbaru ini tidak bisa diremehkan. Musim ini, pemain berusia 28 tahun tersebut telah mencetak 13 gol dalam 28 penampilan di Serie A, hanya tertinggal tiga gol dari rekan setimnya, Lautaro Martinez, dalam daftar pencetak gol terbanyak liga. Sementara itu, secara keseluruhan sejak bergabung dengan Nerazzurri, ia telah mencetak 51 gol dalam 138 pertandingan di semua kompetisi.
Perhatian kini beralih ke penutupan yang kuat
Meskipun gelar juara sudah di tangan, Inter masih memiliki tiga pertandingan liga tersisa sebelum musim ini berakhir. Mereka juga akan mempersiapkan diri untuk final Coppa Italia melawan Lazio yang dijadwalkan pada 13 Mei, sebelum fokus mereka pasti beralih ke bursa transfer musim panas dan perekrutan pemain untuk memperkuat skuad mereka.