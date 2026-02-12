Marcus Rashford masih berpotensi kembali ke Manchester United, karena mantan pelatihnya meyakini bahwa pemain pinjaman Barcelona tersebut mungkin akan kembali ke klub asalnya.

Meulensteen dengan tegas menekankan bahwa keputusan Rashford untuk meninggalkan United, awalnya ke Aston Villa dan kemudian ke Barcelona, adalah keputusan yang tepat untuk perkembangan pribadi dan profesionalnya. Pria asal Belanda itu membandingkan Rashford dengan Scott McTominay, lulusan Carrington lainnya yang berhasil meraih gelar Serie A bersama Napoli, menunjukkan bahwa keluar dari Premier League telah memungkinkan Rashford untuk bernapas lega.

"Hal yang sama berlaku untuk Scott McTominay. Kedua pemain tersebut telah tampil sangat baik di mana pun mereka bermain," kata Meulensteen. "Tapi menurut saya, baik bagi Marcus untuk memiliki periode di luar, pertama di Aston Villa, dan kini di Barcelona. Budaya, bahasa, dan gaya bermainnya berbeda. Setiap pekan pun berbeda."

Dia berargumen bahwa tuntutan fisik dan mental yang tak henti-hentinya di kasta tertinggi Inggris dapat menguras tenaga pemain, dan bahwa La Liga menawarkan tantangan yang berbeda yang saat ini cocok dengan gaya bermain Rashford. "Premier League berbeda. Itu jauh lebih menuntut daripada liga mana pun di dunia. Dan saya pikir dia menikmati sepak bolanya, dan itu yang paling penting. Dia perlu menikmati sepak bolanya."