"Marcus Rashford Jadi 'Penyelamat' Barcelona!" - Hansi Flick Puji Performa Pemain Pinjaman Manchester United Saat Comeback Atas Eintracht Frankfurt Di Liga Champions

Penampilan ini menjadi momen penting lainnya dalam petualangan Rashford di Spanyol. Setelah mendapat pujian dari legenda klub seperti Gerard Pique atas adaptasinya yang sangat cepat, pemain berusia 28 tahun itu juga dengan cepat menjadi senjata vital bagi Blaugrana.

Awalnya dipandang sebagai pemain tambahan mewah, Rashford kini menunjukkan performa yang meyakinkan untuk mendapatkan posisi starter permanen. Profil uniknya memberi Barcelona "Rencana B" yang secara efektif menyelamatkan mereka - baik sebagai starter maupun masuk dari bangku cadangan untuk memanfaatkan kelelahan lawan, ia terbukti mampu membuat perbedaan di panggung terbesar.

Kemenangan tersebut menempatkan Barcelona pada posisi yang menguntungkan di klasemen Liga Champions, mengambil langkah signifikan untuk mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar, meskipun mereka masih perlu naik ke delapan besar dalam dua pertandingan terakhir mereka di babak ini jika ingin menghindari babak play-off.

Bagi Rashford, fokus sekarang akan beralih ke pertandingan La Liga akhir pekan ini. Dengan dampaknya yang tak terbantahkan dari bangku cadangan, pertanyaan bagi Flick adalah apakah akan menurunkannya sebagai starter melawan Osauna, atau terus menggunakannya sebagai super sub untuk menghancurkan pertahanan lawan yang kelelahan.