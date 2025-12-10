AFP
"Marcus Rashford Jadi 'Penyelamat' Barcelona!" - Hansi Flick Puji Performa Pemain Pinjaman Manchester United Saat Comeback Atas Eintracht Frankfurt Di Liga Champions
Rashford inspirasi kebangkitan Barca
Pertandingan di Camp Nou jauh dari malam yang nyaman seperti yang diharapkan banyak penggemar tuan rumah, karena Frankfurt datang dengan rencana permainan yang dirancang untuk membuat frustrasi. Selama 45 menit, rencana itu berhasil dengan sempurna, meredam mesin kreatif Barcelona dan memaksa mereka ke area tengah yang padat di mana peluang sangat sedikit.
Namun, masuknya Rashford di babak kedua terbukti menjadi katalisator untuk perubahan taktik yang membalikkan keadaan. Pemain internasional Inggris, yang telah beradaptasi dengan cepat sejak dipinjam dari Man United, menggantikan Ferran Torres dan langsung memberikan ancaman yang membuat pertahanan tim Bundesliga itu kewalahan, memungkinkan Tim Catalan akhirnya meraih tiga poin melalui dua gol sundulan yang dicetak oleh Jules Kounde. Hanya butuh empat menit bagi Rashford untuk memberikan dampak, mengirimkan bola ke tiang belakang untuk menyamakan kedudukan.
- AFP
Flick senang dengan peran Rashford
Berbicara kepada media setelah pertandingan, Flick memberikan penilaian jujur
tentang kesulitan taktik timnya di babak pertama dan menjelaskan mengapa Rashford adalah solusinya. Pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa para pemainnya, terutama Raphinha yang energik, terlalu bersemangat untuk menguasai bola, keluar dari posisi dan memenuhi bagian tengah lapangan.
"Saya tidak terkejut dengan pendekatan Eintracht," kata Flick. "Saya sudah meminta para pemain saya untuk melupakan pertandingan sebelumnya [kekalahan Frankfurt 6-0 di Leipzig] karena mereka adalah tim yang bagus. Di babak pertama, Raphinha ada di mana-mana dan mungkin itu bukan yang terbaik, tetapi sikapnya bagus. Di babak kedua, kami mengubah beberapa hal dan Marcus penting untuk memberikan lebar dan meregangkan lini pertahanan."
Menang dengan cara yang kurang indah di Camp Nou
Pertandingan ini membuktikan bahwa Barcelona memiliki karakter untuk bangkit dan meraih kemenangan - meski pun dengan cara yang kurang indah. Kebuntuan akhirnya pecah bukan melalui pergerakan umpan yang mengalir, tetapi melalui situasi bola mati.
"Kami mencetak dua gol dari bola mati tetapi itu juga bagian dari permainan," kata Flick.
Sang manajer tahu bahwa di Liga Champions, terutama melawan tim Bundesliga yang tangguh secara fisik, metode kemenangan adalah hal sekunder dibandingkan dengan tiga poin. Kemenangan ini adalah kemenangan ketiga mereka dalam enam pertandingan Liga Champions musim ini, menempatkan mereka di posisi ke-14 di klasemen dan dua poin di luar delapan besar.
- AFP
Pengaruh Rashford semakin besar
Penampilan ini menjadi momen penting lainnya dalam petualangan Rashford di Spanyol. Setelah mendapat pujian dari legenda klub seperti Gerard Pique atas adaptasinya yang sangat cepat, pemain berusia 28 tahun itu juga dengan cepat menjadi senjata vital bagi Blaugrana.
Awalnya dipandang sebagai pemain tambahan mewah, Rashford kini menunjukkan performa yang meyakinkan untuk mendapatkan posisi starter permanen. Profil uniknya memberi Barcelona "Rencana B" yang secara efektif menyelamatkan mereka - baik sebagai starter maupun masuk dari bangku cadangan untuk memanfaatkan kelelahan lawan, ia terbukti mampu membuat perbedaan di panggung terbesar.
Kemenangan tersebut menempatkan Barcelona pada posisi yang menguntungkan di klasemen Liga Champions, mengambil langkah signifikan untuk mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar, meskipun mereka masih perlu naik ke delapan besar dalam dua pertandingan terakhir mereka di babak ini jika ingin menghindari babak play-off.
Bagi Rashford, fokus sekarang akan beralih ke pertandingan La Liga akhir pekan ini. Dengan dampaknya yang tak terbantahkan dari bangku cadangan, pertanyaan bagi Flick adalah apakah akan menurunkannya sebagai starter melawan Osauna, atau terus menggunakannya sebagai super sub untuk menghancurkan pertahanan lawan yang kelelahan.
