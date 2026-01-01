AFP
Marcus Rashford Abaikan Manchester United Saat Sambut Pergantian Tahun
Rashford mengunggah foto momen terbaik di 2025
Marcus Rashford mengunggah foto Tahun Baru tanpa menyebutkan Manchester United. Rashford telah mengumpulkan momen-momen terbaik tahun 2025 dalam sembilan foto di platform media sosial Instagram. Sebagian besar bukan hanya menampilkan dirinya mewakili Barcelona,
tetapi juga Inggris dan Aston Villa. Meski tidak ada penyebutan tentang United, foto kala membela Villa menampilkan eksekusi penalti saat melawan Manchester City menunjukkan dia bangga dengan momen tersebut.
Performa Rashford di Villa berujung pemanggilan ke timnas
Rashford di tahun 2025 tampil gemilang sebagai pemain pinjaman di Barcelona dengan tujuh gol dan 11 assist dari 24 penampilan di semua kompetisi. Produktivitas pemain berusia 28 tahun tersebut bersama Villa juga berujung kepada pemanggilan kembali ke tim nasional. Unggahan ini juga menunjukkan keengganan Rashford kembali ke United bila masa peminjamannya berakhir.
Rashford makin bersemangat menatap perjalanan di 2026
“Saat tahun 2025 berakhir, saya bersyukur atas tahun perubahan dan refleksi diri. Melangkah ke tahun 2026 dengan perasaan bersemangat, termotivasi, dan siap untuk ambisius baik dalam olahraga maupun kehidupan,” tulis Rashford.
Barcelona mesti memilih antara Rashford dan Lewandowski
Jika berhasil mempertahankan performa itu di 2026, tidak menutup kemungkinan Barcelona akan merekrut Rashford dari United secara permanen pada musim panas mendatang. Opsi pembelian diyakini mencapai sekitar £26 juta. Meski harganya sangat murah, masih harus dilihat apakah Barcelona benar-benar mampu membeli sang pemain, mengingat mereka sering dilanda kesulitan keuangan. Beberapa laporan di media Spanyol juga menyebutkan Blaugrana harus memilih antara Rashford dan Robert Lewandowski yang telah berusia 37 tahun.
