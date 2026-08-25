Voetbalzone
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Marco van Basten mengkritik keputusan KNVB menunjuk pelatih asing Xavi untuk Belanda
Mengkritik penunjukan asing KNVB
Marco van Basten melontarkan ketidaksetujuan keras setelah keputusan KNVB menunjuk manajer asing untuk tim nasional Belanda. Berbicara di Coen & Sander Show milik Radio JOE, striker legendaris itu mengungkapkan frustrasinya atas penunjukan Xavi Hernández dengan kontrak empat tahun. Ini menjadi pertama kalinya pelatih asing memimpin Belanda sejak Ernst Happel pada 1970-an. Van Basten meyakini pergeseran bersejarah ini menyoroti kegagalan besar yang mendasari sistem kepelatihan negara tersebut.
- Pro Shots
Membela talenta kepelatihan Belanda
Van Basten menegaskan bahwa ia meyakini Belanda memiliki kemampuan untuk menghasilkan pemikir taktis elite mereka sendiri. Ia berpendapat bahwa bergantung pada penunjukan pelatih asing menunjukkan federasi sepakbola nasional gagal menjalankan tugas pengembangan utamanya.
"Perasaan saya, saya lebih suka memiliki pelatih Belanda," ujar Van Basten. "Bagaimanapun, menurut saya kami seharusnya bisa menghasilkan satu orang di sini, di Belanda. Namun, dia memang pemain yang bagus."
Menjauh dari permainan
Saat merefleksikan kondisi sepakbola Belanda saat ini, mantan manajer dan asisten Oranje itu menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk kembali ke kursi pelatih. Setelah sebelumnya menangani tim nasional antara 2004 dan 2008 dan kemudian menjadi asisten Danny Blind bersama Ruud van Nistelrooy, yang kini bekerja sebagai bagian dari staf baru Xavi, Van Basten menegaskan bahwa masa-masa itu benar-benar sudah ia tinggalkan.
Saat ditanya apakah ia tertarik kembali bekerja untuk federasi, Van Basten berkata: "Tidak, sama sekali tidak. Saya benar-benar sudah selesai dengan sepakbola. Saya akan melakukan hal-hal lain. Saya menyaksikan semuanya dari sedikit kejauhan, dan selebihnya, saya tidak terlalu peduli."
- AFP
Perasaan campur aduk untuk sepak bola Belanda
Di luar struktur tim nasional, Van Basten memberikan pandangan yang lebih luas mengenai lanskap olahraga Belanda saat ini dan klub-klub domestik. Meski ia senang melihat Feyenoord dan PSV tampil gemilang, sembari memuji pencapaian olahraga Belanda yang lebih luas seperti Max Verstappen, menyaksikan Ajax kesayangannya kesulitan membuatnya sedih. Saat Xavi dan staf kepelatihannya bersiap memimpin tim nasional memasuki era baru, perdebatan seputar kepemimpinan asing dan identitas domestik tanpa diragukan lagi akan terus mendominasi percakapan sepak bola di Belanda.
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