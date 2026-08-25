Marco van Basten mengkritik keputusan KNVB menunjuk pelatih asing Xavi untuk Belanda

Saat merefleksikan kondisi sepakbola Belanda saat ini, mantan manajer dan asisten Oranje itu menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk kembali ke kursi pelatih. Setelah sebelumnya menangani tim nasional antara 2004 dan 2008 dan kemudian menjadi asisten Danny Blind bersama Ruud van Nistelrooy, yang kini bekerja sebagai bagian dari staf baru Xavi, Van Basten menegaskan bahwa masa-masa itu benar-benar sudah ia tinggalkan.

Saat ditanya apakah ia tertarik kembali bekerja untuk federasi, Van Basten berkata: "Tidak, sama sekali tidak. Saya benar-benar sudah selesai dengan sepakbola. Saya akan melakukan hal-hal lain. Saya menyaksikan semuanya dari sedikit kejauhan, dan selebihnya, saya tidak terlalu peduli."