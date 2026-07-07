Marca: Imam Ashour... Pangeran Tanpa Mahkota yang Memimpin Mesir Menulis Sejarah di Piala Dunia

Bintang Al-Ahly ini memimpin lini serang tim nasional Mesir dengan sangat efisien meskipun bermain sebagai sayap palsu; ia bertugas mengoptimalkan peran Mohamed Salah, Omar Marmoush, dan rekan-rekannya, serta menonjol berkat kemampuannya yang luar biasa dalam mempertahankan bola dan mengatur ritme permainan, dan statistik menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang paling sering bergerak untuk meminta bola di timnas Mesir dengan 214 gerakan, serta berada di peringkat kedua dalam hal umpan sukses di wilayah lawan dengan 117 umpan.

Selain itu, Ashour menempati peringkat ketiga dalam dribel yang berhasil dengan 7 dribel dan dalam umpan di sepertiga akhir lapangan dengan 66 umpan, tanpa mengabaikan tugas-tugas defensifnya di mana ia memimpin daftar tim nasional dengan memenangkan 22 duel, serta menempati peringkat ketiga dalam merebut kembali bola sebanyak 15 kali.

Pertandingan-pertandingan Piala Dunia menunjukkan bahwa Imam Ashour memiliki kemampuan mencetak gol yang luar biasa dan tendangan yang kuat, yang ia wujudkan melalui golnya ke gawang kiper Thibaut Courtois untuk mencetak gol internasional pertamanya bersama timnas Mesir setelah 30 pertandingan. Setelah pertandingan, ia mengatakan: “Itu adalah perasaan yang sangat emosional dan mengharukan.”

Pemain ini terus menunjukkan penampilan gemilangnya dengan mencetak gol melalui sundulan saat melawan timnas Australia, yang merupakan gol pertama tim Firaun di babak gugur Piala Dunia.

Bintang Mohamed Salah meraih penghargaan Pemain Terbaik dalam pertandingan terakhir tersebut, namun para pengamat menegaskan sulit membayangkan lolosnya timnas Mesir yang bersejarah ke babak kedua tanpa peran sentral Imam Ashour, yang hadir di seluruh penjuru lapangan sepanjang pertandingan, di mana ia berlari sejauh 12,5 kilometer, menyentuh bola sebanyak 102 kali, dan menyelesaikan 68 umpan sukses dari total 75, menegaskan kesiapannya untuk level yang lebih tinggi, meskipun ia telah lama memilih untuk menjadi “pangeran tanpa mahkota” sepak bola Mesir.