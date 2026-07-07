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Marca: Imam Ashour... Pangeran Tanpa Mahkota yang Memimpin Mesir Menulis Sejarah di Piala Dunia

E. Ashour
M. Salah
Egypt
Argentina
Al Ahly SC
Zamalek SC
World Cup
Mesir
Argentina

Cahaya yang sangat terang

Tim nasional Mesir, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, dan akan menghadapi tim nasional Argentina dalam pertandingan yang sangat dinantikan, setelah menyingkirkan timnas Australia melalui adu penalti, dalam pertandingan yang tidak diwarnai banyak gol dari bintang Mohamed Salah, melainkan menonjolnya Imam Ashour sebagai "pangeran tak bermahkota" bagi skuad Firaun.

Surat kabar Spanyol “Marca” dalam laporannya menyebutkan bahwa Imam Ashour, yang lahir pada tahun 1998 di Senbalawein dan dinobatkan sebagai juara Piala Afrika U-23 pada tahun 2019, tumbuh sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Mesir; di mana ia memulai karier profesionalnya di Ghazl El Mahalla, dan setelah menghabiskan satu musim sebagai pemain pinjaman di Haras El-Hodoud, ia pindah ke Zamalek di mana ia meraih gelar Liga Mesir dua kali pada tahun 2021 dan 2022, serta Piala Mesir dua kali pada tahun 2019 dan 2021, serta gelar Piala Super Mesir pada tahun 2020, sebelum akhirnya bergabung dengan klub Denmark, Midtjylland, pada Januari 2023 dengan nilai transfer sekitar tiga juta euro.

  • Pengalaman profesional singkat

    Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa petualangan bintang Mesir itu di Eropa diawali dengan beberapa kendala akibat keterlambatan pengurusan izin kerja, di mana Imam Ashour saat itu menyatakan, “Tidaklah mudah harus menunggu selama ini agar bisa berlatih bersama tim.”

    Meskipun awal kariernya terlihat menjanjikan dengan mencetak gol di Liga Europa melawan Sporting Lisbon dan mengulanginya saat melawan Viborg, ia menghadapi kesulitan besar dalam beradaptasi, sehingga ia kembali ke Mesir hanya dalam waktu 6 bulan melalui klub Al-Ahly.

    Albert Capillas, mantan pelatih klub Midtjylland asal Spanyol yang dipecat beberapa minggu setelah merekrut pemain tersebut, menegaskan bahwa ia merasa khawatir terhadap Imam Ashour karena keinginannya untuk mendukungnya di Denmark. Capillas mengatakan: “Ketika saya pergi, saya khawatir tentang Imam karena dia membutuhkan bantuan di Denmark. Saya tahu dia memiliki hasrat untuk sukses, dan saya bisa melihatnya dari matanya, tetapi hidup di sini sangatlah berat, dan hal ini sangat memengaruhi seorang pemain yang datang dari negara lain dengan gaya hidup yang sama sekali berbeda.”

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  • Era Al-Ahly

    Karier Imam Ashour mengalami kemajuan pesat setelah ia bergabung dengan Al-Ahly, di mana ia benar-benar merasa nyaman. Pemain tersebut mengungkapkan kebanggaannya bermain untuk tim tersebut, dengan mengatakan: “Saya bangga bermain di sini, dan hubungan saya dengan para pendukung sangat baik. Saya telah memberikan yang terbaik selama tiga tahun terakhir, dan itulah yang pantas didapatkan oleh para pendukung ini.”

    Bintang Mesir ini telah meraih banyak gelar bersama Al-Ahly, di antaranya gelar Liga Champions Afrika, dua gelar Liga Mesir—di mana ia juga dinobatkan sebagai top skor pada musim 2024–2025—serta satu gelar Piala Mesir dan dua gelar Piala Super Nasional. Meskipun meraih kesuksesan tersebut, Ashour juga mengalami masa-masa sulit, di antaranya saat ia dicoret dari pemusatan latihan tim nasional Mesir pada Maret 2025 atas keputusan pelatih kepala Hossam Hassan karena “dugaan cedera”, sebelum akhirnya mengalami patah tulang selangka beberapa bulan kemudian dalam pertandingan pembuka Piala Dunia Klub melawan Inter Miami asal Amerika Serikat, yang membuatnya absen dari sisa kompetisi turnamen tersebut.

    Gelandang internasional ini kembali ke barisan timnas Mesir setelah sanksinya dicabut menjelang Piala Afrika, di mana masuknya ia ke dalam susunan pemain inti pada babak gugur, serta kontribusinya dalam menciptakan dua gol melawan Pantai Gading, menjadi pilar utama dalam perjalanan menuju babak empat besar. Sementara itu, di putaran final Piala Dunia saat ini, Ashour menjadi poros utama yang menopang performa timnas Mesir. Pemain tersebut mengomentari partisipasinya ini dengan mengatakan, “Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan harapan saya adalah agar kami dapat membuat rakyat kami merasa bangga.”

  • Peran penting bersama timnas Mesir

    Bintang Al-Ahly ini memimpin lini serang tim nasional Mesir dengan sangat efisien meskipun bermain sebagai sayap palsu; ia bertugas mengoptimalkan peran Mohamed Salah, Omar Marmoush, dan rekan-rekannya, serta menonjol berkat kemampuannya yang luar biasa dalam mempertahankan bola dan mengatur ritme permainan, dan statistik menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang paling sering bergerak untuk meminta bola di timnas Mesir dengan 214 gerakan, serta berada di peringkat kedua dalam hal umpan sukses di wilayah lawan dengan 117 umpan.

    Selain itu, Ashour menempati peringkat ketiga dalam dribel yang berhasil dengan 7 dribel dan dalam umpan di sepertiga akhir lapangan dengan 66 umpan, tanpa mengabaikan tugas-tugas defensifnya di mana ia memimpin daftar tim nasional dengan memenangkan 22 duel, serta menempati peringkat ketiga dalam merebut kembali bola sebanyak 15 kali.

    Pertandingan-pertandingan Piala Dunia menunjukkan bahwa Imam Ashour memiliki kemampuan mencetak gol yang luar biasa dan tendangan yang kuat, yang ia wujudkan melalui golnya ke gawang kiper Thibaut Courtois untuk mencetak gol internasional pertamanya bersama timnas Mesir setelah 30 pertandingan. Setelah pertandingan, ia mengatakan: “Itu adalah perasaan yang sangat emosional dan mengharukan.”

    Pemain ini terus menunjukkan penampilan gemilangnya dengan mencetak gol melalui sundulan saat melawan timnas Australia, yang merupakan gol pertama tim Firaun di babak gugur Piala Dunia.

    Bintang Mohamed Salah meraih penghargaan Pemain Terbaik dalam pertandingan terakhir tersebut, namun para pengamat menegaskan sulit membayangkan lolosnya timnas Mesir yang bersejarah ke babak kedua tanpa peran sentral Imam Ashour, yang hadir di seluruh penjuru lapangan sepanjang pertandingan, di mana ia berlari sejauh 12,5 kilometer, menyentuh bola sebanyak 102 kali, dan menyelesaikan 68 umpan sukses dari total 75, menegaskan kesiapannya untuk level yang lebih tinggi, meskipun ia telah lama memilih untuk menjadi “pangeran tanpa mahkota” sepak bola Mesir.

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