Marca: Imam Ashour... Pangeran Tanpa Mahkota yang Memimpin Mesir Menulis Sejarah di Piala Dunia

Tim nasional Mesir, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, dan akan menghadapi tim nasional Argentina dalam pertandingan yang sangat dinantikan, setelah menyingkirkan timnas Australia melalui adu penalti, dalam pertandingan yang tidak diwarnai banyak gol dari bintang Mohamed Salah, melainkan menonjolnya Imam Ashour sebagai "pangeran tak bermahkota" bagi skuad Firaun.
Surat kabar Spanyol “Marca” dalam laporannya menyebutkan bahwa Imam Ashour, yang lahir pada tahun 1998 di Senbalawein dan dinobatkan sebagai juara Piala Afrika U-23 pada tahun 2019, tumbuh sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Mesir; di mana ia memulai karier profesionalnya di Ghazl El Mahalla, dan setelah menghabiskan satu musim sebagai pemain pinjaman di Haras El-Hodoud, ia pindah ke Zamalek di mana ia meraih gelar Liga Mesir dua kali pada tahun 2021 dan 2022, serta Piala Mesir dua kali pada tahun 2019 dan 2021, serta gelar Piala Super Mesir pada tahun 2020, sebelum akhirnya bergabung dengan klub Denmark, Midtjylland, pada Januari 2023 dengan nilai transfer sekitar tiga juta euro.