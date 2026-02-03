Marc Guehi, Endrick & 10 Transfer 'Murah Tapi Mewah' Di Bulan Januari

Kita sampai pada yang pertama dari tiga peminjaman dalam daftar ini. Tidak semua peminjaman sama, dan untuk masuk ke sepuluh besar, itu haruslah langkah yang benar-benar memberikan dampak bagi tim yang mendapatkan pemain tersebut.

Dalam kasus Marseille yang mengejar tiket Liga Champions, mereka berhasil membujuk Arsenal untuk melepas Ethan Nwaneri, meskipun Meriam London sejak lama bersikeras bahwa talenta muda itu tidak akan diizinkan pergi hingga paruh kedua musim. Tetapi kesempatan bagi pemain dengan potensi seperti itu untuk bermain di liga bisa membuatnya berkembang, apalagi di bawah asuhan Roberto De Zerbi - yang masa depannya sekarang sangat tidak pasti - terlalu bagus untuk dilewatkan.

"Saya pikir para pemain muda berbakat yang kami miliki membutuhkan menit bermain, dan dalam kasus ini, Ethan tidak mendapatkan cukup menit bermain, dan hal terakhir yang kami inginkan adalah menghambat perkembangannya karena dia sangat berbakat dan seseorang yang hidup dan bernapas dengan sepakbola; itu adalah hidupnya," kata Mikel Arteta. "Setelah berdiskusi dengannya, ayahnya, agennya, dan klub, kami memutuskan hal terbaik yang harus dilakukan adalah pergi dan dipinjamkan."

"Kemudian kami harus memilih tempat yang tepat, dan dengan mempertimbangkan semua pilihan, memahami pengalaman yang kami miliki di Marseille juga dengan [William Saliba], fakta bahwa Roberto ada di sana dan dia adalah pengembang bakat muda yang luar biasa dan dia adalah manajer yang sangat berani dalam cara dia bermain, cara dia bermain dengan bakat muda juga dan dia memiliki rekam jejak yang bagus dalam hal itu."