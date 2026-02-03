Goal.com
Live
Best-value January deals GFXGetty/GOAL
Yosua Arya

Marc Guehi, Endrick & 10 Transfer 'Murah Tapi Mewah' Di Bulan Januari

Bursa transfer Januari terkenal lebih sulit untuk dijalankan dibandingkan bursa transfer musim panas. Sulit untuk membujuk klub lain untuk melepas aset di tengah musim, terkadang bahkan lebih sulit untuk meyakinkan pemain bahwa mereka lebih baik pindah segera daripada menunggu hingga musim panas. Namun, itu bukan berarti transfer mustahil terjadi, atau klub tak bisa mendapatkan nilai terbaik dari setiap uang yang dikeluarkan.

Bursa transfer musim dingin telah kembali aktif dalam beberapa tahun terakhir, dengan beberapa transfer besar terjadi di bulan Januari. Musim ini, ceritanya tidak sepenuhnya sama, meskipun masih ada beberapa bisnis yang cukup bagus yang dilakukan.

Sebuah tim yang berambisi meraih gelar Liga Primer telah mengeluarkan banyak uang untuk meningkatkan peluang mereka meraih kejayaan, ada drama di antara tim-tim elite Eropa lagi, dan beberapa bintang muda sekarang memiliki kesempatan untuk bersinar di lingkungan baru.

GOAL mengulas sepuluh rekrutan terbaik dengan harga terjangkau di bursa transfer Januari:

  • Brighton & Hove Albion v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Pascal Gross (Borussia Dortmund ke Brighton - £1,75 juta)

    Anda mungkin mengira Pascal Gross telah menghabiskan sembilan tahun terakhir di Brighton tanpa gangguan. Padahal, ia sebenarnya meninggalkan Seagulls untuk klub masa kecilnya Borussia Dortmund pada musim panas 2024.

    Meskipun bermain 49 kali untuk BVB di musim debutnya, menit bermainnya berkurang musim ini dan ia ingin kembali ke pantai selatan Inggris. Seagulls berhasil membawa kembali pemain berpengalaman yang akrab dengan klub tersebut dengan harga jauh di bawah £8 juta yang mereka jual 18 bulan lalu.

    "Karena saya tidak mendapatkan banyak menit bermain di Dortmund, saya ingin kembali ke tempat di mana saya bisa memiliki lebih banyak pengaruh dan bermain lebih teratur, sehingga saya juga bisa berpeluang tampil di Piala Dunia," kata Gross tentang kepulangannya ke Brighton.

    • Iklan
  • Rayan Bournemouth 2025-26Getty Images

    9Rayan (Vasco da Gama ke Bournemouth - £30,3 juta)

    Bukan setiap hari seorang bintang muda Brasil dikaitkan dengan tim-tim seperti Bayern Munich dan Barcelona tetapi akhirnya bergabung dengan Bournemouth, meskipun itu mungkin pertanda kekuatan sebenarnya dari Liga Primer saat ini.

    Namun, The Cherries telah melakukannya lagi. Setelah menjual Antoine Semenyo ke Manchester City, mereka mendatangkan pengganti dengan harga kurang dari setengahnya. Dalam diri Rayan, mereka memiliki salah satu prospek paling cemerlang di Amerika Selatan, seorang pemain berusia 19 tahun yang telah memainkan lebih dari 100 pertandingan senior dan dapat bermain di mana saja di lini depan. Pada debutnya di kandang Wolves, ia memberikan assist untuk Alex Scott dan tampak nyaman dalam kerasnya permainan sepakbola Inggris.

    "Saya sangat senang dan merasa terhormat berada di sini, terutama dengan proyek olahraga yang mereka kembangkan untuk saya. Saya sangat bahagia. Ini adalah klub yang mengembangkan banyak talenta, jadi saya sangat senang berada di sini dan berharap dapat memberikan banyak kegembiraan kepada para penggemar," kata Rayan saat tiba, tanpa ragu menyadari bahwa ia kemungkinan akan dijual dengan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.

  • 8Oscar Bobb (Man City ke Fulham - £27 juta)

    Bahkan jika Anda hanya mendapatkan beberapa menit bermain untuk Manchester City sebagai pemain muda, kemungkinan besar Anda memiliki potensi yang sangat besar. Cole Palmer, Romeo Lavia dan Liam Delap (ironisnya, semuanya sekarang di Chelsea) adalah beberapa pemain yang telah membuktikan teori itu benar dalam beberapa musim terakhir.

    Selanjutnya adalah Oscar Bobb, yang kepergiannya ke Fulham membuat banyak penggemar sedih. City bahkan sangat menghargai pemain Norwegia itu dan ia pergi dengan ucapan selamat yang cukup sehingga ia melakukan wawancara perpisahan.

    "Saya meninggalkan City dengan kenangan yang luar biasa dan saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas bantuan dan bimbingan mereka selama saya berada di sini," kata Bobb. "Saya sangat beruntung menjadi bagian dari klub sepakbola yang istimewa ini dan telah mengalami begitu banyak momen fantastis yang akan selalu saya hargai."

    Akhirnya, Marco Silva mendapatkan beberapa bala bantuan yang dibutuhkan untuk lini serangnya, dengan mendatangkan pemain berusia 22 tahun yang memiliki medali juara Liga Primer, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub FIFA, yang sangat ingin bermain secara reguler, terutama dengan target mendapat tempat di skuad Norwegia untuk Piala Dunia 2026.

  • 7Oleksandr Zinchenko (Arsenal ke Ajax- £1 juta)

    Belum lama ini Oleksandr Zinchenko adalah pemain yang mendefinisikan kembali posisinya di Liga Primer. Di Manchester City, ia adalah pemain andalan di saat-saat genting, dan ia berkembang menjadi bek sayap terbalik yang luar biasa setelah bergabung dengan Arsenal.

    Sayangnya, performanya menurun dalam beberapa tahun terakhir dan ia kini telah meninggalkan Meriam London untuk selamanya. Setelah masa pinjaman di Nottingham Forest dianggap tidak memuaskan oleh semua pihak, kesepakatan itu dipersingkat sehingga Arsenal dapat menyetujui penjualan dengan harga murah ke Ajax.

    Kekhawatiran bagi raksasa Belanda itu adalah Zinchenko hanya menandatangani kontrak enam bulan, meskipun mereka bisa membuatnya menandatangani kontrak yang lebih lama di Amsterdam. Ia tentu memiliki atribut teknis untuk menjadi favorit penggemar di Johan Cruyff Arena.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP

    6Ethan Nwaneri (Arsenal ke Marseille - pinjaman)

    Kita sampai pada yang pertama dari tiga peminjaman dalam daftar ini. Tidak semua peminjaman sama, dan untuk masuk ke sepuluh besar, itu haruslah langkah yang benar-benar memberikan dampak bagi tim yang mendapatkan pemain tersebut.

    Dalam kasus Marseille yang mengejar tiket Liga Champions, mereka berhasil membujuk Arsenal untuk melepas Ethan Nwaneri, meskipun Meriam London sejak lama bersikeras bahwa talenta muda itu tidak akan diizinkan pergi hingga paruh kedua musim. Tetapi kesempatan bagi pemain dengan potensi seperti itu untuk bermain di liga bisa membuatnya berkembang, apalagi di bawah asuhan Roberto De Zerbi - yang masa depannya sekarang sangat tidak pasti - terlalu bagus untuk dilewatkan.

    "Saya pikir para pemain muda berbakat yang kami miliki membutuhkan menit bermain, dan dalam kasus ini, Ethan tidak mendapatkan cukup menit bermain, dan hal terakhir yang kami inginkan adalah menghambat perkembangannya karena dia sangat berbakat dan seseorang yang hidup dan bernapas dengan sepakbola; itu adalah hidupnya," kata Mikel Arteta. "Setelah berdiskusi dengannya, ayahnya, agennya, dan klub, kami memutuskan hal terbaik yang harus dilakukan adalah pergi dan dipinjamkan."

    "Kemudian kami harus memilih tempat yang tepat, dan dengan mempertimbangkan semua pilihan, memahami pengalaman yang kami miliki di Marseille juga dengan [William Saliba], fakta bahwa Roberto ada di sana dan dia adalah pengembang bakat muda yang luar biasa dan dia adalah manajer yang sangat berani dalam cara dia bermain, cara dia bermain dengan bakat muda juga dan dia memiliki rekam jejak yang bagus dalam hal itu."

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PRESSERAFP

    5Endrick (Real Madrid ke Lyon - pinjaman)

    Di tempat lain di Ligue 1, Lyon memenangkan perebutan Endrick. Striker berbakat ini jelas bukan favorit di bawah asuhaan Xabi Alonso, yang dipecat beberapa pekan setelah peminjamannya ke OL diselesaikan, dan membutuhkan menit bermain reguler untuk mempertahankan posisinya di skuad Brasil menjelang Piala Dunia.

    Tidak mengherankan, Endrick langsung menjadi sorotan di Prancis. Dia sudah mencetak empat gol dalam empat pertandingan untuk Lyon, yang bersaing dengan Marseille untuk memperebutkan tempat di Liga Champions. Kedua pemain muda pinjaman mereka bisa menjadi pembeda dalam persaingan tersebut.

    "Adaptasi saya hampir sempurna," kata Endrick baru-baru ini. "Sejak saya tiba, komunikasi dengan rekan-rekan setim dan staf sangat baik. Saya sangat berterima kasih atas dukungan mereka. Sekarang saya berharap untuk sedikit lebih berkembang di setiap pertandingan, sehingga pada akhir musim kita dapat mencapai tujuan kita."

    "Fakta bahwa manajemen klub datang menemui saya dan memberi saya janji mereka sangat penting. Saya merasakan kepercayaan mereka. Saya menemukan tim yang benar-benar bersatu di sini, di mana ada rasa persaudaraan yang nyata, yang sangat penting. Bahkan itu adalah hal yang paling penting. Jika ada persatuan di dalam dan di luar lapangan, segalanya akan berjalan lebih lancar dan alami."

  • Eintracht Frankfurt v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    4Ademola Lookman (Atalanta ke Atletico Madrid - £34,6 juta)

    Setelah genap berusia 28 tahun pada bulan Oktober, rasanya ini adalah kesempatan terakhir bagi Ademola Lookman untuk pindah ke klub besar yang memang pantas ia dapatkan sepanjang kariernya. Ia telah berulang kali menunjukkan performa gemilang selama tiga setengah musim bersama Atalanta, yang paling terkenal adalah hat-trick-nya yang mengalahkan Bayer Leverkusen yang tak terkalahkan di final Liga Europa 2024.

    Pemain internasional Nigeria ini akan menjadi penyerang bintang terbaru yang mengenakan seragam merah-putih Atletico Madrid di saat tim asuhan Diego Simeone membutuhkan inspirasi untuk membangkitkan kembali musim mereka. Biaya transfernya jauh dari kata mahal dan tidak semahal beberapa pemain bintang lainnya yang mereka rekrut.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-PRESSERAFP

    3Angel Gomes (Marseille ke Wolves - pinjaman £870 ribu)

    Sekilas, ini adalah kesepakatan yang aneh bagi Angel Gomes, yang meninggalkan Marseille hanya beberapa bulan setelah bergabung dengan status bebas transfer dari Lille. Terlebih lagi, ia menuju ke tim yang hampir pasti akan terdegradasi ke Championship.

    Namun demikian, ada alasan di balik keputusan ini. Gomes, yang telah empat kali membela timnas Inggris, akhirnya mendapat kesempatan untuk bermain reguler di Liga Primer setelah hanya membuat lima penampilan di kasta tertinggi bersama Manchester United, sementara bahkan jika Wolves terdegradasi, ia dapat meminta pindah pada musim panas meskipun mereka mengaktifkan klausul pembelian dalam kesepakatan tersebut, dan menjual gelandang tersebut dengan keuntungan yang lumayan.

    Jika kita mempertimbangkan semua itu, pihak yang paling dirugikan sebenarnya adalah Marseille. Apakah benar-benar layak melepas Gomes dengan nilai transfer yang begitu rendah?

  • Marc Guehi Man CityManchester City

    2Marc Guehi (Crystal Palace ke Manchester City - £20 juta)

    Ini mungkin akan menjadi poin paling kontroversial dalam daftar ini. Apakah Manchester City pantas dipuji karena membayar £20 juta untuk pemain yang kontraknya akan berakhir di musim panas? Apakah itu langkah cerdas untuk memberinya kontrak senilai £300 ribu per pekan? Apakah ini semua hanya soal 'selamat karena menyebutkan angka tertinggi'? Lagipula, ini adalah daftar 'nilai terbaik'.

    Namun, itu mengabaikan niat City. Mereka tahu mereka membutuhkan penguatan pertahanan, terutama setelah Ruben Dias dan Josko Gvardiol mengalami cedera jangka menengah hingga panjang, dan bahwa Marc Guehi adalah salah satu pilihan terbaik bagi mereka di pasaran. Terlebih lagi, dia adalah pemain bebas transfer utama menjelang musim panas, dan tahu bahwa rival di luar negeri telah memulai negosiasi pra-kontrak lebih awal. Dengan demikian, City bertindak cepat untuk mendapatkan Guehi, dan langsung meningkatkan pertahanan mereka dengan pilihan yang lebih dari terbukti.

    Awal karier Guehi di Etihad Stadium terbilang beragam, tetapi mudah untuk membayangkan dia mengangkat banyak trofi dengan seragam biru langit di masa depan.

  • Dro Fernandez PSG 2025-26Getty Images

    1Dro Fernandez (Barcelona ke Paris Saint-Germain - £7,1 juta)

    Barcelona saat ini sedang dalam kesulitan keuangan bahkan di saat-saat terbaik sekalipun. Yang tentu saja tidak akan disambut baik oleh para petinggi di Camp Nou adalah kepergian mengejutkan lulusan La Masia Dro Fernandez dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya, dan satu-satunya kabar baik adalah mereka berhasil mendapatkan biaya transfer sedikit lebih tinggi dari klausul pelepasan dalam kontraknya.

    "Kepergian Dro mengejutkan saya. Kami telah mencapai kesepakatan agar dia memperpanjang kontraknya pada usia 18 tahun, kemudian agennya mengatakan bahwa akhirnya dia berubah pikiran. Ini adalah situasi yang tidak menyenangkan," kata presiden Barca Joan Laporta, yang pasti akan merasakan tekanan menjelang pemilihan presiden klub yang akan datang.

    Dro, yang tampil mengesankan di pramusim dan diberi beberapa menit bermain di paruh pertama musim 2025/26, memberi tahu Barcelona tentang keinginannya untuk pergi di awal bursa transfer musim dingin, membuat klub-klub elite Eropa waspada karena mereka semua berusaha menawarkan proyek mereka kepada pemain sayap tersebut. Pada akhirnya, Paris Saint-Germain memenangkan persaingan, dan setuju untuk membayar Barca biaya di atas klausul pelepasan yang telah ditetapkan untuk menjaga hubungan baik antar klub.

    Ini pukulan pahit bagi Barcelona, tetapi merupakan langkah bisnis yang tepat waktu bagi PSG. Manajer Luis Enrique mengatakan pada saat penandatanganan kontrak: "Tandatangani di sini, 50 gol dan 50 assist!" Wajar untuk mengatakan bahwa harapan tinggi disematkan pada Dro.

0