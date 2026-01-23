Marc Guehi Man City GFXGetty/GOAL
Marc Guehi Adalah Rekrutan Luar Biasa - Tapi Apakah Sang Bek Bisa Selamatkan Manchester City Yang 'Memalukan' & Kehilangan Kendali?

Pep Guardiola memang bukan tipe orang yang suka berbasa-basi, tetapi nada bicaranya setelah Manchester City dihancurkan oleh Bodo/Glimt hampir seperti kiamat. Meskipun ia menyebutkan bahwa timnya kehilangan 11 pemain untuk perjalanan mereka ke Lingkar Arktik dan sangat memuji tim pemenang, ia menjabarkan kondisi timnya saat ini dengan sangat jelas.

"Sejak Tahun Baru, semuanya mulai berbalik melawan kami," kata sang manajer dalam konferensi persnya di Aspmyra Stadium, yang kapasitasnya lebih kecil daripada masing-masing dari empat tribun di Etihad Stadium. "Kita harus mengubah dinamika dengan cepat. Rasanya semua yang bisa salah memang sedang salah."

Untungnya bagi City, Marc Guehi baru saja masuk untuk membawa soliditas yang sangat dibutuhkan ke tim yang tiba-tiba kehilangan arah.

    Dua kemenangan dalam tujuh pertandingan

    Guehi menggunakan kata-kata "dominasi total" untuk menggambarkan City selama dekade terakhir, tetapi frasa 'bencana total' akan lebih tepat untuk menggambarkan bagaimana mereka memulai tahun 2026. City telah kalah dua kali dan seri tiga kali dari tujuh pertandingan mereka sejak awal Januari, dengan satu-satunya kemenangan mereka diraih di kompetisi piala domestik.

    Kekalahan telak dari Manchester United disambut dengan keputusasaan total oleh para pendukung, tetapi keadaan menjadi lebih buruk di Norwegia utara ketika City pantas dikalahkan 3-1 oleh tim yang sebelumnya belum pernah berkompetisi di Liga Champions dan belum memenangkan satu pun dari enam pertandingan sebelumnya di kompetisi tersebut hingga tim Guardiola datang ke kota itu.

    Bodo/Glimt berasal dari kota dengan populasi yang lebih kecil dari kapasitas Etihad Stadium, sementara nilai total skuad mereka, menurut Transfermarkt, hanya seperempat dari nilai Erling Haaland. Sepuluh pemain termahal mereka sepanjang masa menelan biaya gabungan £23,5 juta; City telah menghabiskan £85 juta hanya pada bulan Januari ini, sementara dalam tiga bursa transfer terakhir, raksasa Inggris itu telah menghamburkan £445 juta.

    Label harga £20 juta

    Namun terlepas dari perbedaan finansial antara City dan Bodo dan jumlah besar yang telah dihabiskan klub Manchester untuk membangun kembali skuad terbaru mereka, mendapatkan Guehi dengan harga £20 juta merupakan harga yang sangat murah di pasar saat ini.

    Meskipun City bisa saja merekrut bek Inggris itu secara gratis ketika kontraknya dengan Crystal Palace berakhir pada bulan Juni, mereka cerdas untuk bergerak lima bulan lebih awal, mendahului klub-klub lain yang tertarik seperti Bayern Munich - yang meminta Harry Kane dan Michael Olise untuk menghubungi Guehi agar ia mau menerimanya - dan tentu saja Liverpool.

    The Reds hampir saja merekrut Guehi di musim panas, dengan ia tinggal menjalani pemeriksaan medis sebagai persiapan untuk kepindahan tersebut sebelum Palace membatalkannya atas desakan Oliver Glasner.

    Biaya £20 juta untuk salah satu bek paling diminati di Liga Primer, jika bukan di Eropa, merupakan keberhasilan besar bagi City. Lagipula, klub tersebut membayar sekitar £30 juta masing-masing untuk mendatangkan Abdukodir Khusanov dan Vitor Reis pada waktu yang sama tahun lalu. Khusanov kemungkinan akan berduet dengan Guehi melawan Wolves, tetapi Reis baru bermain tiga kali untuk klub tersebut dan saat ini dipinjamkan ke Girona.

    Pemimpin yang siap pakai

    Baik Khusanov maupun Reis adalah prospek yang menjanjikan, tetapi Guehi adalah pemimpin pertahanan yang siap pakai, pemain yang memimpin Palace meraih kejayaan Piala FA dan merupakan pemain Inggris yang paling konsisten dalam perjalanan mereka ke final Euro 2024.

    Namun, bukan hanya di lini pertahanan City kekurangan pemimpin. Para pemenang beruntun seperti Ederson, Kyle Walker, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Jack Grealish dan Manuel Akanji semuanya telah pergi dalam setahun terakhir, dan Guehi akan membantu menyeimbangkan keadaan.

    Meskipun Guehi mungkin terasa seperti rekrutan sementara setelah Josko Gvardiol dan Ruben Dias cedera saat melawan Chelsea awal bulan ini, ia dibeli dengan perencanaan jangka panjang. John Stones, yang digambarkan Guehi sebagai "kakak laki-laki", akan pergi pada akhir musim ketika kontraknya sendiri berakhir, dan City secara efektif akan menggantikan satu pemain internasional Inggris berpengalaman dengan pemain internasional Inggris berpengalaman lainnya.

    Guehi juga berencana untuk bermain di level tertinggi selama ia mampu, setelah baru-baru ini mengatakan kepada BBC Sport bahwa tujuan terbesarnya, di atas trofi, adalah untuk terus bermain hingga usia 40 tahun.

    Kekacauan yang perlu dibereskan

    Pengalaman dan kualitas teknik Guehi adalah persis apa yang dibutuhkan City saat ini setelah dihancurkan oleh United dan Bodo dalam kurun waktu empat hari. Dalam kedua pertandingan tersebut, City harus bergantung pada Khusanov, yang berusia 21 tahun dan telah sepuluh kali menjadi starter di Liga Primer, dan Max Alleyne yang berusia 20 tahun, yang baru sekali bermain di liga utama Inggris sebelum debutnya di Old Trafford.

    Alleyne beberapa kali terekspos selama derby sebelum ditarik keluar pada babak kedua, sementara ia melakukan dua kesalahan fatal dalam waktu dua menit yang menyebabkan dua gol pertama Bodo di Norwegia. Alleyne juga melewatkan peluang emas melalui sundulan, peluang yang biasanya akan dimanfaatkan Guehi mengingat ancamannya di kotak penalti, yang telah membuatnya mencetak tujuh gol untuk klub dan negara selama dua musim terakhir.

    Namun, meskipun Guehi memiliki kualitas dan kemampuan kepemimpinan untuk memperkokoh lini pertahanan City yang kacau, klub barunya tiba-tiba dilanda masalah di semua lini, dan dia tidak akan mampu menyelesaikan semuanya.

    Tidak dikenali

    Haaland belum mencetak gol dari permainan terbuka dalam delapan pertandingan terakhirnya dan tampak kelelahan akibat beban kerjanya sendiri dan hasil buruk tim, yang membuat para penggemar merasa seperti mengalami deja vu dari musim buruk tahun lalu. Sementara itu, Phil Foden mengalami penurunan performa lagi, dengan penampilannya yang merosot tajam setelah Natal.

    Kemudian ada Rodri, yang dulunya merupakan penentu utama apakah City akan menang atau tidak. Ia tidak pernah kalah dalam pertandingan selama 14 bulan untuk klub tersebut - sebuah rekor yang membantunya memenangkan Ballon d'Or 2024 - dan bukan kebetulan bahwa hasil mereka memburuk musim lalu tidak lama setelah cedera lutut serius mengakhiri musimnya. Tetapi tim sebenarnya lebih baik tanpa Rodri musim ini, menurut hasil pertandingan.

    City memiliki tingkat kemenangan 50 persen ketika Rodri bermain, tetapi telah memenangkan 84,2% pertandingan ketika ia tidak tersedia. Pemain internasional Spanyol itu berulang kali kehilangan bola melawan United dan tampil buruk sepanjang waktunya di lapangan di Norwegia, kehilangan bola dalam proses terciptanya gol ketiga Bodo sebelum menerima dua kartu kuning dalam waktu kurang dari satu menit yang menghancurkan momentum yang telah diraih City ketika Rayan Cherki mencetak satu gol balasan.

    Fans butuh lebih dari 'refund'

    Guardiola juga tidak bisa lepas dari kesalahan. Manajer tersebut terus mengatur tim dengan cara yang sama meskipun cedera membuat mereka semakin rentan, meninggalkan pertahanan tiga pemain yang hanya dilindungi oleh Rodri. United kemudian dengan mudah menembus pertahanan tersebut, dan Bodo melakukan hal yang sama.

    Banyaknya pemain yang absen tidak membantu, dengan Nico Gonzalez dan Matheus Nunes absen dalam beberapa pertandingan terakhir, ditambah dengan lubang besar di pertahanan yang disebabkan oleh cedera Dias, Gvardiol, dan Stones.

    "Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun, tetapi kita perlu mengambil lebih banyak tanggung jawab karena pada akhirnya itu tidak cukup baik," kata Haaland setelah kekalahan dari Bodo. "Kita adalah Man City. Kita tidak bisa terus menerus kalah. Saya hanya meminta maaf kepada semua orang; setiap pendukung Man City dan setiap pendukung yang melakukan perjalanan hari ini, karena pada akhirnya ini memalukan."

    Ia bukan satu-satunya pemain City yang merasa bersalah atas hasil dan performa tim, karena seluruh skuad setuju untuk mengembalikan uang tiket penuh kepada 374 pendukung yang melakukan perjalanan ke Norwegia, dengan total hampir £10 ribu untuk melakukannya.

    Ini adalah tindakan yang baik yang mencerminkan tindakan serupa yang dilakukan oleh klub-klub seperti Arsenal dan Everton di masa lalu, tetapi yang paling ingin diketahui oleh penggemar City adalah apakah mereka harus bersiap menghadapi penampilan buruk lainnya. Guehi seharusnya membantu menghentikan pendarahan, tetapi dibutuhkan banyak introspeksi diri dari rekan-rekan barunya agar The Cityzens dapat bangkit dari kekecewaan di bulan Januari.

