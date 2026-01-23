Marc Guehi Adalah Rekrutan Luar Biasa - Tapi Apakah Sang Bek Bisa Selamatkan Manchester City Yang 'Memalukan' & Kehilangan Kendali?

Guardiola juga tidak bisa lepas dari kesalahan. Manajer tersebut terus mengatur tim dengan cara yang sama meskipun cedera membuat mereka semakin rentan, meninggalkan pertahanan tiga pemain yang hanya dilindungi oleh Rodri. United kemudian dengan mudah menembus pertahanan tersebut, dan Bodo melakukan hal yang sama.
Banyaknya pemain yang absen tidak membantu, dengan Nico Gonzalez dan Matheus Nunes absen dalam beberapa pertandingan terakhir, ditambah dengan lubang besar di pertahanan yang disebabkan oleh cedera Dias, Gvardiol, dan Stones.
"Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun, tetapi kita perlu mengambil lebih banyak tanggung jawab karena pada akhirnya itu tidak cukup baik," kata Haaland setelah kekalahan dari Bodo. "Kita adalah Man City. Kita tidak bisa terus menerus kalah. Saya hanya meminta maaf kepada semua orang; setiap pendukung Man City dan setiap pendukung yang melakukan perjalanan hari ini, karena pada akhirnya ini memalukan."
Ia bukan satu-satunya pemain City yang merasa bersalah atas hasil dan performa tim, karena seluruh skuad setuju untuk mengembalikan uang tiket penuh kepada 374 pendukung yang melakukan perjalanan ke Norwegia, dengan total hampir £10 ribu untuk melakukannya.
Ini adalah tindakan yang baik yang mencerminkan tindakan serupa yang dilakukan oleh klub-klub seperti Arsenal dan Everton di masa lalu, tetapi yang paling ingin diketahui oleh penggemar City adalah apakah mereka harus bersiap menghadapi penampilan buruk lainnya. Guehi seharusnya membantu menghentikan pendarahan, tetapi dibutuhkan banyak introspeksi diri dari rekan-rekan barunya agar The Cityzens dapat bangkit dari kekecewaan di bulan Januari.