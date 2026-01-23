Marc Guehi Adalah Rekrutan Luar Biasa - Tapi Apakah Sang Bek Bisa Selamatkan Manchester City Yang 'Memalukan' & Kehilangan Kendali?

Guehi menggunakan kata-kata "dominasi total" untuk menggambarkan City selama dekade terakhir, tetapi frasa 'bencana total' akan lebih tepat untuk menggambarkan bagaimana mereka memulai tahun 2026. City telah kalah dua kali dan seri tiga kali dari tujuh pertandingan mereka sejak awal Januari, dengan satu-satunya kemenangan mereka diraih di kompetisi piala domestik.

Kekalahan telak dari Manchester United disambut dengan keputusasaan total oleh para pendukung, tetapi keadaan menjadi lebih buruk di Norwegia utara ketika City pantas dikalahkan 3-1 oleh tim yang sebelumnya belum pernah berkompetisi di Liga Champions dan belum memenangkan satu pun dari enam pertandingan sebelumnya di kompetisi tersebut hingga tim Guardiola datang ke kota itu.

Bodo/Glimt berasal dari kota dengan populasi yang lebih kecil dari kapasitas Etihad Stadium, sementara nilai total skuad mereka, menurut Transfermarkt, hanya seperempat dari nilai Erling Haaland. Sepuluh pemain termahal mereka sepanjang masa menelan biaya gabungan £23,5 juta; City telah menghabiskan £85 juta hanya pada bulan Januari ini, sementara dalam tiga bursa transfer terakhir, raksasa Inggris itu telah menghamburkan £445 juta.